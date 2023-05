Depois ter assistido integralmente às mais de 20 horas das audições parlamentares de Frederico Pinheiro, Eugénia Correia e João Galamba, continuo sem saber que país aconselho aos meus filhos para emigrarem. Enquanto não decido, resolvi fazer um exercício filosófico que partilho com o leitor. Consiste em decidir previamente que tudo o que o Ministro e a sua chefe de gabinete dizem é verdade, enquanto tudo o que o ex-adjunto diz é mentira. A partir daí, construo várias cenários alternativos.

Nesta premissa, mesmo quando as versões de Galamba e de Eugénia se contradizem, isso explica-se por lapsos normais causados pela adrenalina daquela noite, tudo com boa-fé.

Portanto, o que se passou foi o seguinte: durante quase um mês, o adjunto do Ministro jurou que não tinha tirado notas na reunião entre deputados do PS e a CEO da TAP. Só admitiu que as tinha em cima do prazo de envio de documentação à CPI. Mesmo assim, protelou a sua entrega e fê-lo num suporte digital inadequado. Por essas razões, foi despedido por telefone, numa chamada em que ameaçou de pancada o Ministro. Depois disso, desobedecendo a ordens directas, foi ao Ministério buscar o seu antigo computador de trabalho, ao qual já não tinha direito. Para o conseguir, agrediu várias ex-colegas.

