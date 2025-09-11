No passado mês de Junho aconteceu algo de caricato na política autárquica espanhola. Os deputados do partido Más Madrid (um partido de esquerda) apresentaram uma proposta na assembleia municipal sobre o combate às ondas de calor. Os deputados da direita, do PP (o partido no poder em Madrid), esmagaram a proposta dizendo que esta se baseava no “pânico e no alarme social, típicas da esquerda”. Mas logo o deputado Pablo Padilla (Más Madrid) tomou a palavra e explicou: a proposta que tinha apresentado era uma cópia, ipsis verbis, de uma resolução do PP apresentada no Senado.

Porque é que o deputado do PP rejeitou tão liminarmente a proposta do seu próprio partido? Por incúria, certamente, mas sobretudo porque o que interessa hoje, no combate político, é destruir o adversário e não tanto apresentar propostas que de facto interessem aos cidadãos. E a tentação do sectarismo é tanto mais forte quando se está no poder, que é difícil de manter.

O mesmo fenómeno se verifica deste lado da fronteira, também na política local. O incumbente da Câmara Municipal de Lisboa, desde bem antes da tragédia do elevador da Glória, adoptou um estilo agressivo para com os seus adversários e – podemos até dizê-lo – populista, sem grande preocupação com a verdade. Moedas desdobra-se em acusações de “radicalismo” dos seus adversários, convertendo-os em verdadeiros inimigos (com excepção do Chega), e repete que só não pôde resolver os problemas de Lisboa por causa dos anos de “socialismo” antes dele e do suposto bloqueio da oposição, quando na verdade teve a maioria das suas propostas e todos os seus orçamentos aprovados.

O truque populista é fácil e resulta. Isso nota-se quando vemos os resultados de uma sondagem do Expresso/SIC que dizem que “os lisboetas vêem a cidade pior” do que em 2021, no cômputo geral, mas “aprovam Moedas como autarca”. Muitas dessas pessoas hão de ter comprado a teoria de que “Moedas não pôde fazer nada por causa da oposição”.

Uma pessoa que de facto ame a sua cidade e a queira ver melhor não se pode contentar com isto. Sem as amarras ideológicas, conseguimos ver que Lisboa de facto piorou no que diz respeito à habitação, à mobilidade, ao espaço público, à higiene urbana e em relação a tantas outras dimensões, e que a CML só não fez o que não quis. E mais do que andar num passa-culpas entre Moedas e Medina, como é tão frequente, precisamos de um plano e de uma estratégia pela positiva, olhando para bons exemplos, que agreguem as pessoas e que lhes dê de uma vez por todas orgulho na sua cidade.

Falemos numa questão central da mobilidade, que afecta a saúde pública, a segurança, o ambiente e a paisagem das nossas cidades. Enquanto o número de carros a entrar em Lisboa aumentou relativamente aos níveis pré-pandemia, os transportes públicos ficaram mais lentos, por causa do trânsito, e a CML aposta em cortar árvores para criar estacionamento no centro da cidade, como se viu no caso polémico de Entrecampos. Já em Paris, está-se a fazer o contrário. Depois de um referendo popular, a mairie de Paris está a retirar milhares de lugares de estacionamento no centro para plantar árvores e canteiros. Hoje os parisienses aprovam largamente esta medida.

Mais perto, em Barcelona, não se parou a expansão dos “super-quarteirões”, mesmo com um alcalde de direita, Jaume Collboni, do campo político oposto ao de Ada Colau que iniciou esta medida. Estes “super-quarteirões”, que retiram ou limitam severamente a entrada de carros em cruzamentos centrais da cidade e criam espaços verdes e de usufruto têm efeitos positivos na qualidade de vida dos moradores e no comércio local e têm sido replicados por todo o mundo.

Como vemos com os exemplos de Barcelona e Paris, contra o sectarismo, e com participação cívica, consegue-se encontrar respostas para os maiores desafios dos nossos tempos, como as alterações climáticas, enquanto melhoramos a qualidade de vida nas nossas cidades. É preciso ter coragem política para apresentar medidas inovadoras, que de facto mudem as nossas cidades para melhor.

Lisboa hoje é uma cidade muito pouco vivível, por inércia e por retrocessos vários. Se queremos que a nossa cidade melhore, não podemos deixar que o dia 12 de Outubro se transforme num referendo à responsabilidade política de Moedas sobre a terrível tragédia do elevador da Glória. Nem as vítimas, nem a cidade merecem isso. Dia 12 de Outubro teremos de nos focar nas medidas políticas, e não na politiquice. Dia 12 vamos todos provar que escolhemos a sabedoria que as outras cidades nos oferecem em vez do sectarismo que nos divide.

Nota bene: a minha intervenção cívica começou como munícipe, numa reunião pública de Câmara, em Dezembro de 2022, acessível no Youtube. Não militava em nenhum partido nem nunca integrara nenhuma lista eleitoral na vida. A minha primeira intervenção foi elogiada por Moedas e por isso, talvez ingenuamente, tive esperança que algo mudasse relativamente ao problema que ali me levava: a segurança pedonal e rodoviária em Entrecampos. Mas Moedas nada fez relativamente a esse problema. Criei uma petição sobre esta questão e entreguei-a na Assembleia Municipal. Mais de 2880 pessoas assinaram-na. Mas foi só depois de duas pessoas terem sido mortalmente atropeladas no Verão passado (precisamente há um ano) que a CML decidiu agir. Foi tarde demais, e com medidas muito pouco eficazes. Fui também o primeiro signatário da petição que levantava perguntas sobre os jacarandás da Av. 5 de Outubro e sobre isso também já escrevi neste jornal. Estes assuntos nunca foram partidários, nem para mim nem para a maioria dos peticionários, mas questões cívicas. A minha necessidade de integrar agora a lista da oposição, às autárquicas, em Lisboa e Alvalade foi esta: as petições não foram suficientes, Moedas simplesmente não reage à participação cívica e este executivo nunca deu uma resposta adequada a estes problemas e a tantos outros. Deixo apenas a minha história pessoal, com toda a transparência, que motivou este artigo, e o leitor, sobretudo se for eleitor em Lisboa, sem sectarismos, e com sabedoria, fará o seu juízo sobre ela.

Candidato à JF Alvalade e à Assembleia Municipal de Lisboa

Pelo Livre na Coligação Viver Lisboa