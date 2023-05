Não há dúvida que a idade traz sabedoria. Sabedoria essa que, infelizmente, teima em fazer-se acompanhar pela queda de cabelo. E por fortes pontadas na região lombar. E por uma valente pitosguice. Mas esqueçamos, por instantes, esses contras. O que acaba por não ser difícil, uma vez que com a sabedoria chegam sempre também significativas perdas de memória.

Bom, de regresso à sabedoria trazida pela idade. Se é verdade que nos idos de 1990 abdiquei do concerto dos Rolling Stones no Estádio de Alvalade porque havia algo interessantíssimo na televisão, desta vez não abdiquei da transmissão televisiva da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP para ir ao cinema. O que se revelou uma decisão, lá está, sábia, tendo em conta que ia ao cinema ver o Velocidade Furiosa X.

E o que é o Velocidade Furiosa X ao pé da acção ininterrupta, de cortar a respiração, da CPI à TAP? É para aí um Non, ou a Vã Glória de Mandar, de Manoel de Oliveira. Na mais benévola das hipóteses. Foi mesmo alucinante, a CPI à TAP. Só achei que os autores do enredo nos exigiram demasiada suspensão da descrença quando a chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia, referiu ter sido esmurrada pelo ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e ainda assim, mesmo quando este chamou a polícia, tenha optado por não apresentar queixa da agressão. Hum… É capaz de ser demasiada fantasia. O Vin Diesel destruir dois helicópteros que, por intermédio de correntes, haviam prendido o seu veículo que circulava a alta velocidade, com recurso a piões e derrapagens ainda vá. Agora isto. Nã.

