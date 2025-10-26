Os americanos são mestres na arte do lucro, como se costuma dizer em Portugal, até com cascas de alho conseguem fazer dinheiro. A Europa, por sua vez, é a sua macaca de imitação preferida. O fenómeno não é tão recente como parece: em 2022 já andava de mesa em mesa. E, se já viu a conta do restaurante aumentada, aí está ela: a gratificação. Ou, em bom e sincero português, a gorjeta. Não percamos também dos nossos dicionários esta singela palavra.

Os EUA incluíram a gratificação (ou gratuity) de forma regular nos anos 90. Num país capitalista com salários-base bastante baixos, esta prática tornou-se comum. O salário-base é reduzido porque o sistema assume que o valor da gorjeta já será elevado, o que nem sempre acontece. Assim, a gratificação acaba por acentuar ainda mais a desigualdade laboral.

Nos anos 90, e até há bem pouco tempo, Portugal tinha muito mais liberdade no que dizia respeito à gorjeta: escolhíamos a quem dar, quanto dar e se o serviço a merecia ou não. Nessas questões, ainda cabe ao cliente decidir, porque o cliente não tem sempre razão, mas tem sempre direitos.

Olhos desatentos pagam a gratificação. Se ninguém fizer questão de avisar, o valor vem bem dissimulado e, quando damos por ela, já pagámos mais 7% do valor da conta final, supostamente para o staff, que por sinal já está a ser pago, e bem pago, pensa o cliente. A realidade, porém, é outra. Muitos funcionários recebem salários baixos, sem qualquer garantia de estabilidade, e dependem das boas intenções dos clientes para complementar o que deveriam receber por direito. Esta gratificação não é um ato de generosidade para com o empregado: é, muitas vezes, uma forma de transferir para o cliente a responsabilidade de cobrir salários insuficientes. A gorjeta, que deveria ser um prémio pelo bom serviço, acaba por se tornar numa máscara que disfarça a precariedade laboral, sem resolver o problema real, que é o salário insuficiente e as condições de trabalho instáveis.

No fim, o funcionário continua na mesma: trabalha, serve e recebe menos do que merece, enquanto o cliente sente que está a ser generoso, e o restaurante sai a ganhar, tudo disfarçado de “cultura da gratificação”.

Esperemos bem que os Estados Unidos não se lembrem de começar a cobrar as coleções de pratos suecos em que servem as refeições, é que nós, em Portugal, também fazemos vista alegre à louça sueca, porque é nela que nos servem.

A quantidade crescente de bares e cafés que não servem à mesa também poderia incluir, além da gratificação, uma taxa de deslocação à mesa de 3%. Dava um bom sketch. Restaurantes com slots de tempo podem ainda adotar a prática de incluir um valor extra: por exemplo, “mais 10 minutos à mesa e vamos-lhe ao bolso”. Os pastelões do tempo da escola devem detestar este tipo de restaurantes. Caso os funcionários não falem português, se pagar mais 5% do valor da conta talvez ainda lhe digam “obrigado”. Lembra o fadário dos cafés em que, sem consumo, se paga 1 € para usar o WC. Eu pago 1 €, mas agora dê-me o croquete de vitela; se não tem, então são dois copinhos de vinho branco.

Sou totalmente a favor da gorjeta; completamente contra a gratificação. Não a camuflem. Ao menos façam o aviso. Não a metam com letras garrafais, como se fosse o valor final da conta. E, por favor, não cobrem uma taxa para guardar o bolo de aniversário. Cliente enganado e funcionário explorado: o novo conceito de sucesso. No fim, o patrão brinda e o resto engole em seco.