Está na moda culpar os imigrantes de tudo e mais alguma coisa. É fácil, é barato e dá milhões. Na política, então, o sucesso é garantido. O governo não consegue que se construam casas em número suficiente nem que se arrendam casas em número suficiente e, em consequência, o preço da habitação tornou-se insuportável. Não há problema: os responsáveis não são os governantes, mas os imigrantes, os mais remediados que compram ou arrendam casas sem olhar ao preço. O governo não consegue que haja médicos nos centros de saúde e nos hospitais, sejam do interior, em Lisboa ou no Porto. Não há problema. A responsabilidade não é dos governantes que teimam em gerir o SNS quando não sabem como gerir o SNS, mas sim dos imigrantes. Sejam estes ricos ou pobres. A solução é barata, porque basta dizer que a razão para o mau funcionamento do SNS é deles para que as boas consciências fiquem aliviadas com o peso que lhes tiram de cima dos ombros. Os salários são baixos porque os governos teimam em ignorar que a falta de produtividade advém da falta de capital, motivo pelo qual todos os anos sobe o salário mínimo ao mesmo tempo que fecha os olhos ao valor do salário médio. Também aqui a culpa não é dos governantes, mas dos imigrantes que ao trabalharem por qualquer preço, baixam os salários. A resposta dá milhões de votos porque a maioria compra isto já que isto é simples de interiorizar e nem sequer dá muito trabalho. Se a culpa é de um estranho e não nossa, não há nada na nossa vida, na nossa forma de estar que tenhamos de mudar para conseguirmos viver melhor.

No entanto, há séculos que Portugal é pobre. Para não irmos mais longe e nos ficarmos pela modernidade, o século XIX é de uma pobreza absoluta, o século XX idem e o XXI vai pelo mesmo caminho. A qualidade de vida melhorou e muito, não tanto pela riqueza que produzimos, mas com as ajudas que recebemos de Bruxelas. Sem fundos europeus e a vida que temos ia-se. Pobreza económica e financeira, política, institucional, pobreza cultural, elites pobres, fracas e condicionadas, em que cada um é amigo do outro; pobreza de recursos, falta de capital crónica, falta crónica de investimento. Uma pobreza sem fim, mas a culpa é de uns pobres diabos que vieram para cá trabalhar porque no país onde nasceram a vida ainda consegue ser pior que aqui.

Não quero com isto dizer que o número de imigrantes que entrou em Portugal nos últimos anos não seja demasiado elevado para as capacidades do país. Um número demasiado elevado para criar problemas de integração na nossa comunidade. Não questiono isso. Não questiono que os serviços não dêem resposta aos inúmeros pedidos submetidos nas conservatórias e nas repartições de finanças. A verdade é que somos mesmo um país pobre. Não questiono sequer que os imigrantes devem aceitar a nossa cultura e reger-se pelas nossas regras sociais. Pretendo apenas referir que os imigrantes não são a razão para o maior dos nossos males: o sermos um país pobre porque há anos que fugimos das políticas que permitem que se crie riqueza como o diabo foge da cruz.

Mais: além de pobre, Portugal precisa de imigrantes. E não, não é para pagar a Segurança Social. Precisa de imigrantes para que boa parte dos serviços a que recorremos todos os dias não colapse. Para que as empresas onde a maioria dos portugueses trabalha não colapse. Precisamos de imigrantes também porque a diversidade enriquece. O contacto com o exterior enriquece, seja esse contacto feito lá fora ou mesmo cá dentro.

Não tivéssemos durante décadas demonizado o capital e penalizado quem investe só porque não pediu autorização ao governo; não tivéssemos preferido manter uma sociedade subserviente ao poder político e respeitosa do peso do nome de certas famílias e hoje a pobreza seria história do passado. Se nos tivéssemos libertado dos preconceitos (ideias ou conceitos formados antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial) dos socialistas conservadores e dos socialistas progressistas e hoje a imigração era um problema de integração e não uma justificação para uma série de políticas falhadas.

Quando um país é pobre há séculos, talvez a razão para a sua pobreza seja intrínseca. Pode derivar da deficiente organização do seu Estado, do azar, de uma série de más decisões. O mais provável é que esse país prefira ser pobre a pagar o preço da exigência que implica ser rico. Trata-se de uma escolha perfeitamente legítima e quem não a aceitar pode sempre ir embora. Centenas de milhares de portugueses já o fizeram. Uma coisa é certa: se um país é pobre há dois séculos, a responsabilidade não é de quem aqui chegou há dois anos.