Há testemunhos individuais que são retratos incómodos de realidades que persistem à margem do olhar público. O testemunho de João (nome fictício), um jovem no início da adolescência, é um desses casos. Nele, não encontramos apenas a história de um filho no meio de um conflito parental, mas o retrato de uma infância progressivamente aprisionada por dinâmicas de alienação, controlo emocional e perda de autonomia.

Ao longo do seu relato, o João descreve como foi sendo colocado no centro de um conflito que não lhe pertencia, assumindo responsabilidades emocionais e comportamentais incompatíveis com a sua idade. Em vez de ser protegido do confronto entre adultos, foi transformado num elemento funcional desse mesmo confronto, vivendo dentro de uma verdadeira “bolha” de alienação. As suas palavras revelam a sujeição a um processo contínuo de influência psicológica, onde as escolhas, os sentimentos e os comportamentos deixaram de ser seus.

“Era influenciado pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu avô… era influenciado a dizer mentiras, a fazer certas atitudes… e também a não fazer o que me diziam. Era como se me dissessem uma coisa, mas depois eu tinha de fazer outra. Isso também ficou marcado” .

No testemunho do João encontramos o exemplo de um padrão de repetição constante de ordens, sugestões e expectativas externas, da família materna alienadora, que acabaram por moldar o seu comportamento, até à “automatização”. João descreve essa condição de uma forma crua e inequívoca: “Não é porque estava influenciado… era um robô. Aquilo já era automático, já fazia. Diziam tantas vezes que, às vezes, já nem era preciso dizer”. Quando um adolescente passa ter a sua vida gerida desta forma, deixa de agir a partir do que sente e passa a responder a um guião invisível, construído por outros.

Este processo não acontece de forma abstrata. Tem consequências diretas na forma como o adolescente se relaciona com o outro pai ou mãe alienado. O João relatou que tinha sido incentivado a adotar comportamentos de oposição e provocação durante os convívios com o pai, não por vontade própria, mas para gerar tensão: “Diziam para eu fazer coisas más. Era responder, ignorar… ‘ah, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo’. Para me portar mal, para dizer não a tudo, para ser um malcriado. Eu não tinha querer. Era tipo… estava tudo automatizado.” Desta forma, o conflito entre os adultos passa a processar-se através da criança ou adolescente.

O testemunho de João revela um padrão de relação em que a criança ou adolescente é usada como meio de transmissão de mensagens, tensões e estratégias no conflito parental. O João relatou ter sido incentivado a adotar comportamentos de oposição, desrespeito e provocação, com o objetivo explícito de gerar mal-estar e tensão relacional. Durante os convívios com o pai. Este processo foi por ele percecionado como tendo um impacto direto na sua vida emocional: “Eles diziam para eu fazer coisas más… e, ao dizerem isso, filtravam o que é que eu sentia. O que eu sentia ficava lá”.

Em vários momentos do seu testemunho, o João descreveu como era preparado antecipadamente para agir de determinada forma em contextos sociais, como se existisse um guião prévio a cumprir. Não se tratavam de reações espontâneas, mas de comportamentos ensaiados antes de acontecerem, pensados para serem executados mais tarde, mesmo na ausência de quem os induziu. Este tipo de preparação antecipatória configura um verdadeiro treino comportamental, destinado a garantir respostas automáticas futuras, algo que o João reconheceu retrospetivamente, quando olhou para trás e tentou compreender o que lhe acontecia. A descrição é direta e perturbadora: “Diziam-me para me portar mal, para fazer birras, para responder… para responder mal.” A sua reação ao pai não se tratava de um impulso infantil, mas de uma atuação previamente construída por outros, que transformava o adolescente num instrumento previsível ao serviço do conflito adulto.

Ainda mais perturbador é o modo como as emoções genuínas deste filho alienado eram sistematicamente filtradas e sobrepostas por discursos externos: “Aquilo filtrava as minhas emoções… tapava as minhas emoções. Era mais forte”. Quando o que se sente deixa de ter lugar, o adolescente aprende que sentir não é seguro, que desejar é perigoso e que discordar tem consequências. Aprende, sobretudo, a calar-se.

Mesmo quando o João tentou exercer a sua vontade, essa liberdade foi subtilmente minada. O relato de um episódio do jogo de futebol, a sugestão aparentemente neutra da mãe alienadora, revelou essa intenção: “Quando houve o bilhete para ir ver o jogo do Benfica… sei que a minha mãe me disse assim: ‘ah, se não quiseres não vais, não és obrigado’. (…) E eu acho que quando a minha mãe disse isso, acho que era para me influenciar a não ir.” Nestes casos, embora a escolha é apenas aparentemente deixada à criança ou adolescente, porque no fundo é emocionalmente condicionada, e o resultado é um conflito interno permanente, que o próprio resumiu numa frase simples e devastadora: “Eu não estava bem, eu não conseguia dizer não àquilo”.

O testemunho deste filho alienado obriga-nos a olhar para a alienação parental não como um conceito abstrato ou um conflito teórico, mas como uma vivência concreta, com efeitos profundos e duradouros. O João não fala apenas de episódios isolados, fala de um padrão de relação em que o adolescente é usado como meio de transmissão de mensagens, de ressentimentos e de estratégias, perdendo o direito a ser apenas criança. Quando uma criança ou adolescente se descreve desta forma, o que está em causa não é apenas um conflito familiar mal resolvido. Está em causa a falha coletiva em proteger quem não tem ainda ferramentas para se proteger sozinho.

A repetição constante de ordens e expectativas externas, da mãe alienadora e dos avós, levou a um processo de condicionamento comportamental progressivo, no qual João deixou de agir a partir do que sentia, passando a responder de forma automática ao que lhe era pedido. As suas ações deixaram de resultar de escolhas conscientes, tornando-se respostas induzidas pela repetição e pela antecipação das consequências. O próprio descreveu esta experiência através de uma metáfora particularmente expressiva: “Não é porque estava influenciado… aquilo é como ele diz: era um robô. Aquilo já era automático, já fazia. Diziam tantas vezes que, às vezes, já nem era preciso dizer”. Este mecanismo revela a perda gradual da capacidade de escolha consciente, sendo o comportamento moldado pela repetição e pela antecipação das consequências emocionais.

O João terminou o seu relato com uma frase que devia ecoar para lá deste caso concreto: “Eu não estava bem.” É uma frase simples, mas suficiente. Porque nenhuma criança ou adolescente devia crescer sentindo-se assim. E porque nenhuma sociedade que se diz atenta à infância pode continuar a ignorar o que acontece quando o conflito dos adultos se sobrepõe ao direito das crianças a crescerem livres, seguras e escutadas.