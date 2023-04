Há um texto do Raul Brandão que vai assim:

“Todo o dia a velha se queixou exausta, todo o dia o homem ralhou com ela, até que chegou a noite e se meteu na cama a gemer. No outro dia acordou cega. E três dias esteve hírtega, sem bulir, deitada na enxerga.

– Ela está muito doente, Sr. José.

Mas ele, que tinha que ir à feira no sábado, teimava:

– Está constipada. Mata-se-lhe uma pita para lhe fazer um caldo e fica boa.

Na véspera da feira a mulher revirou o olho, ele pôs um xale pela cabeça dizendo à meia dúzia de labrostes de suíças e bocas de peixe, sentados à roda do sobrado:

– Com esta é que eu não contava!

Dá-se a ceia de morte, acode o mulherio a comê-la e depois do caldo reza-se um Ave Maria pela defunta cor de cera, ali ao lado sobre a enxerga.”

Quando li estas linhas pensei no país de septuagenários refilões que somos. Somos velhos que resmungam com quem mais amamos, escondendo os nossos afectos em ricochetes verbais. Somos tortos, arrevesados, tantas vezes insuportáveis. Odeio maridos a respingar com as suas mulheres e, depois, tantas vezes dou por mim na mesma senda descrita pelo Raul Brandão neste velho teimoso enviuvado subitamente. Por que será tão natural para nós este alfabeto de crosta mal disposta?

