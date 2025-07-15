Num mundo obcecado por tecnologias sofisticadas e soluções caras para a crise climática, uma proposta radicalmente simples, e surpreendentemente eficaz, surge da própria floresta: enterrar madeira morta. Parece absurdo? Não é. Segundo um estudo publicado este ano na Nature Geoscience, liderado por Yiqi Luo, professor da Universidade de Cornell, esta prática pode sequestrar até 937 gigatoneladas de CO₂ até ao final do século. Traduzido: mais de 20% de todas as emissões de gases com efeito de estufa anuais do planeta. E isso com uma tecnologia que requer pouco mais do que terra, pás e tratores.

De problema ambiental a solução global

A proposta é esta: em vez de deixar que resíduos de madeira apodreçam ou sejam queimados, libertando carbono, devemos enterrá-los a pelo menos dois metros de profundidade. A essa profundidade, a presença de oxigénio é quase nula. Sem oxigénio, não há decomposição microbiana significativa. E sem decomposição, o carbono permanece aprisionado, tal como acontece com fósseis de madeira de milhares de anos. Isto é, criamos um “cemitério de carbono” durável, barato e eficaz.

O impacto potencial é monumental: até 12,4 gigatoneladas de CO₂ retiradas da atmosfera por ano, o que pode traduzir-se numa redução de 0,42°C na temperatura média global. Para quem acompanha os relatórios do IPCC, sabe que uma diferença de 0,3°C ou 0,4°C pode decidir entre vida e morte para milhões de pessoas, ecossistemas inteiros e cidades costeiras.

Uma solução sem truques, mas com muita ciência

Se este método fosse apenas um exercício académico, nada de novo nos traria para o problema que enfrentamos, pois precisamos de soluções já. Mas, neste caso, a sua praticidade e aplicabilidade em grande escala é viável. É sustentado por dados, e sobretudo, tem uma lógica quase irrefutável: estamos a transformar lixo num sumidouro de carbono. Falamos de detritos florestais, resíduos de indústria madeireira, mobiliário descartado e restos de podas urbanas, resíduos que, de qualquer forma, representam um encargo para municípios, empresas e serviços florestais.

O método não depende da plantação de novas árvores, o que evita conflitos com a produção agrícola ou florestas virgens. Apenas conflitua com as centrais de biomassa que mais tarde ou mais cedo terão de encerrar, uma vez que este, é o único caminho sustentável para pôr fim a este tipo de detritos / resíduos, em grande escala. E ao contrário de muitas tecnologias de captura de carbono, não requer milhões de euros de investimento, nem energia fóssil para funcionar.

Uma nova economia florestal?

Enterrar madeira pode ser, também, um catalisador para uma nova economia de resíduos florestais e urbanos, onde gestores de florestas, municípios e empresas de gestão de resíduos podem cooperar para gerar créditos de carbono com alto valor de mercado. Estes créditos, se bem regulados, podem financiar medidas adicionais de prevenção de incêndios, reflorestação ou mesmo novos projetos de CDR (remoção de carbono).

Mais: ao remover combustível florestal (troncos secos, galhos mortos), reduzimos o risco de incêndios florestais, que atualmente libertam mais de 7 gigatoneladas de CO₂ por ano. Ou seja, o método atua antes e depois do incêndio: previne e compensa. Com a vantagem de que esta, ao contrário do seu uso para biomassa das centrais termoelétricas, não precisa de ser transportada a grandes distâncias, pode e deve ser sepultada nessas mesmas regiões, evitando os impactos económicos e ambientais dessa logística.

O que falta? Coragem política e ética ecológica

É claro que nem tudo são boas notícias. Como qualquer solução escalável, enterrar madeira levanta questões técnicas a ser monitorizadas: pode haver produção de metano em condições anaeróbias, um gás muito mais potente que o CO₂. E ainda é precisa mais investigação sobre o impacto na biodiversidade subterrânea e na saúde dos solos.

Mas o maior risco para a praticidade desta como solução não está na tecnologia. Está no ser humano. Se esta prática for mal regulada, pode tornar-se num novo incentivo perverso à extração de madeira: plantar para cortar e enterrar, num ciclo antiteológico que destruiria o próprio propósito da solução. Por isso, há um princípio ético inegociável: só madeira residual, nunca madeira colhida com esse fim.

O tempo é agora. A escolha é nossa

Estamos num ponto em que o mundo já não pode escolher entre reduzir emissões ou remover carbono: precisamos das duas coisas. E precisamos delas à escala de gigatoneladas. A atual capacidade global de CDR é inferior a 50 megatoneladas por ano: uma gota no oceano. Sepultar resíduos de madeira oferece uma das poucas opções que pode escalar com rapidez, a baixo custo e com tecnologia já disponível.

Na luta climática, não há soluções milagrosas, mas há soluções sensatas. Esta é uma delas. O que falta não é inovação, é visão com vista à ação. E talvez a humildade de reconhecer que, às vezes, a resposta não está nos laboratórios nem nos centros de dados, mas em olhar de forma atenta para a natureza e perguntar-lhe: Como podemos ajudar? Neste caso, estou certo de que ela nos dirá: Olha para o chão da floresta, vê como a tua soberba, ignora a sua sabedoria há demasiado tempo.