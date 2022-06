Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É muito do Diabo ter medo de ser esquecido. Há uma maneira de querer estar ligado aos outros que é das piores coisas que podemos desejar. Sim, encontrar paz na companhia de Deus e mais ninguém é uma ideia simultaneamente bíblica e assustadora. Por isso mesmo, a santidade apavora. O santo não ganha concursos de popularidade. O santo, como os antigos costumavam dizer, era alguém ok com remeter-se à sua insignificância. Pessoas remetidas à sua insignificância aterrorizam-nos quando aí ainda não chegámos.

Tendemos a substituir a santidade pela popularidade. Se a paz com Deus deixar de ser um valor, é provável que a paz com os outros, as entidades que na falta de Deus mais nos impressionam, se torne a coisa mais sagrada que existe. Nem sequer precisamos de ensinar os nossos filhos a admirarem a paz com os outros. Eles vão crescendo e logo sofrendo as dores que aparecem quando, por alguma razão, não experimentam a paz com os outros. Em grande parte, os nossos filhos aprenderem a viver em sociedade, isto é, em paz com as pessoas, é também aprenderem a serem muito do Diabo, temendo a todo o momento serem esquecidos. Há quem lhe chame apenas socialização.

