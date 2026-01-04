Nos últimos dias tive a oportunidade de ouvir Gavin Newsom no “Ezra Klein Show” do NY Times. A entrevista revelou-se particularmente interessante por ser, concordando-se ou não, evidência de um novo perfil político: o ser falho.

O entrevistado, independentemente de com alguma probabilidade poder vir a ser o próximo candidato democrata à Casa Branca, e que lidera ao dia de hoje a contra-corrente populista, apresenta-se com as suas contradições, revela dicotomia na sua ação (ora de quem apela ao diálogo e escuta ativa como ponte de entendimento, ora de quem ataca ferozmente e de forma vil, o seu adversário), sustentando todo o seu comportamento numa premissa: como ser humano, e ser falho, as contradições e até alguma incoerência fazem parte de quem nós somos, na nossa essência mais humana.

O assumir de dimensão humana e de, em alguns momentos, incoerência e defeito (diagnóstico importante para a melhoria constante), permite estabelecer uma ligação emocional mais imediata com quem ausculta. O Pathos em detrimento do Ethos e do Logos.

As correntes populistas que inundam de forma imparável o ambiente mediático e político (de forma tão natural como na escrita deste artigo) são fogo que lavra em terra que nunca antes foi arada. Durante muito tempo a sociedade ignorou uma parte essencial da sua composição individual e coletiva: as angústias, os receios, os seus mais primitivos instintos (como a proteção, segurança ou a resistência à mudança).

Em nome de algo que o Logos torna óbvio a todos, facciona e compartimenta o bem de um lado, e ignora e julga todo o seu contrário, categorizando todo o pensamento diferente como algo a abater. A polarização foi, é e será o combustível. Uns contra os outros, os justos contra os injustos, o bem contra o mal, é um ótimo ponto de partida para não existir diálogo. Todo e qualquer contraditório já não importa. Interessa defender o meu compartimento, de forma cega, ignorando o outro humano.

A capacidade de perceção do ponto de vista do outro, no limite, nunca mudará a minha opinião pessoal. Mas pode permitir-me ter uma conversa em contexto. Pode permitir-me entender, perceber, assumir onde falho e, quiçá, mostrar ao outro onde também ele poderá estar a falhar.

Se há algo que a história nos ensinou é que não é atirando pedras que vamos colher algum tipo de mudança ou simpatia. Ainda que não se façam alterações sem dor. Ainda que, em alguns momentos até de forma infame, vamos atacar o outro na nossa defesa. Abracemos a contradição, a incoerência, o pensamento não-dogmático que pode ser mutável. Abracemos a vontade de ouvir e o erro (algumas vezes) em reagir. Com mais humanidade e menos julgamento no final do dia todos continuaremos a ser diferentes mas respeitando a condição que a todos nos une, a dimensão falha e humana.