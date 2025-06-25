O mundo está em choque. Há indignação. Há escândalo. Há até quem garanta ter experimentado ultraje. Mas porquê? Por os Estados Unidos terem bombardeado o Irão? Não, por isso não pode ser, uma vez que no Iraque, Síria, Afeganistão, Líbia, Iémen, Somália e Paquistão, mais bombas foram despejadas por Barack Obama do que há Okupas por despejar por essa Europa fora e não me recordo de nenhumas fúrias.

O que me leva a crer que a raiva se deve ao facto de Donald Trump ter cumprido a promessa eleitoral, feita por volta de 2015, de não permitir que o regime do Irão tivesse armas nucleares. Pfff, políticos que cumprem promessas… Que nojo! Onde é que já se viu isso? Cá não foi, isso é quase certinho. Além de que, se Israel tem armas nucleares, porque raio não pode o Irão ter também armas nucleares?

Ora aí está uma boa questão. Boa no sentido em que é daquelas questões mesmo óptimas para perceber, na hora, qual o tipo de pessoa com quem estamos a lidar. Fica-se logo esclarecido: pode ser um fundamentalista islâmico; pode ser um fundamentalista islâmico gordo; pode ser um fundamentalista islâmico com carta de mota; ou pode ser Mariana Mortágua. Ou seja, pode ser Francisco Louçã.

Mas se a pergunta “Porque raio não pode o Irão ter armas nucleares?” é pertinente, já a resposta é óbvia. Para pôr a questão em termos que alguém que goste tanto de geopolítica como eu gosto de extermínio de espécies entenda, permitir que o regime do Irão tenha armas nucleares seria como fornecer a alguém com irracional horror mórbido a abelhas um fornecimento vitalício de Raid Multi-Insectos. Evitar-se-ia uma ou outra desagradável picada? Talvez. Agora, sem essa bicharada para fazer a polinização, seria o fim da picada.

Bom, mas o mundo não está para péssimos trocadilhos (no sentido em que todos os momentos são óptimos para péssimos trocadilhos e portanto não faz sentido dizer que determinada circunstância é má para péssimos trocadilhos). Principalmente quando, “na Casa Branca, temos um maluco”, como dirão alguns (palermas). E eu pergunto (a esses palermas): mas qual é a surpresa de, na Casa Branca, estar um “maluco”? Da mesma forma, qual é a surpresa do Presidente da Argentina ser também “maluco”? Ou qual é a surpresa do líder de El Salvador ser outro “maluco”? Quando o declínio de um país é alimentado por gerações de activistas doutrinados por ideias colectivistas suicidas propagadas pela comunicação social e pelo mundo do espectáculo, é evidente que só um espectacularmente confiante e socialmente incómodo indivíduo pode quebrar esse ciclo. Porque só um “maluco” estará disponível para aceitar tão potencialmente catastrófico desafio. Abrindo assim caminho – pelo menos quando a coisa corre bem, como parecem ser estes casos – a que os relativamente normais, como eu e você (mais você), reconquistem a cultura.

Por falar em “malucos”, quase esquecia Israel. E é importante não esquecer Israel, porque Israel é uma vergonha. Israel é uma vergonha, nomeadamente, para nós, portugueses. Como é que um país nascido do deserto, com o tamanho do Alentejo, com menos gente que nós e com a definição técnica de “Porção de terra rodeada de terroristas por todos os lados menos por um, que é o mar, para onde esses terroristas querem empurrar os israelitas, em jeito de longuíssima amona, quiçá digna do Livro do Guiness”, sobrevive e prospera, e Portugal não é o local paradisíaco onde Suíça e Maldivas se encontram?

Pelo menos temos a Base das Lajes (e um Lage que parece não ter bases, constatei eu agora. Ele há com cada coincidência), para dar apoio aos americanos nas operações no Irão. Operações pelas quais depois fingimos não só não estarmos extremamente gratos, como acreditarmos irem levar à Terceira Guerra Mundial. Será desta que Trump começa a Terceira Guerra Mundial? Ele ganhou as eleições em 2016 e nada. Depois derrotou o ISIS e nada. Venceu de novo as eleições em 2024 e ainda nada. O que eu sei é que, se não é com este ataque ao Irão que a coisa acontece, vai haver para aí imensos esquerdistas e direitistas histéricos do apocalipse a terem um ataque de nervos.

Siga-me no Facebook (@tiagodoresoproprio) e Instagram (@tiagodoresoproprio)