A adolescência é imperiosa mas é difícil. Marca presença de forma ora perturbadora ora luminosa e inspiradora. Às vezes, desconsola e arrepia. Às vezes, revolve e revigora. Mas, seja pelo que for, é impossível fazer de conta que a adolescência de um filho “não exista”.

De entre todas as coisas com que os pais se lamuriam sobre a adolescência, o mau humor; o excesso de “respostas tortas”, de “mau feitio” e de “nariz empinado”; ou a forma como se pisa o risco e se escorrega de um estar respondão até à insolência, há um sem número de “alertas de mau tempo” quando se fala da adolescência. Mas, de entre todos, talvez o egoísmo dos adolescentes esteja no topo. Eles serão egocêntricos. Pouco capazes de se colocarem no lugar do outro. De anteciparem gestos de carinho, de solidariedade ou de compaixão. Muito centrados “nas suas coisas”. Muito permeáveis aos grupos de iguais e às redes sociais. Comodistas. Inacessíveis. Etc.

E, não, não é que, em muitos momentos, eles não sejam egocêntricos. Mas como não haviam de ser um bocadinho assim quando se sentem amados, investidos e acarinhados nos seus desejos e aspirações e objecto do orgulho dos pais, sempre que eles os vêem a conquistar muitas das coisas que lhes foram sendo vedadas? E como não hão-se ser, ainda, assim quando reconhecem que – pelas asneiras que fazem, pelo jeito com que argumentam ou pelos “problemas” que colocam – ocupam muito espaço, quer na família quer na relação dos pais?

