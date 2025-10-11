Muitos pais, educadores, professores e outros profissionais acreditam que a  terapia da fala serve apenas para corrigir dificuldades de articulação verbal.  Mas a realidade é bastante mais abrangente e, em muitos casos, os sinais de  que uma criança pode beneficiar de acompanhamento passam mesmo  despercebidos.

Sabemos que é natural que cada criança siga o seu próprio ritmo de  desenvolvimento, mas há marcos importantes que devemos observar. Se a criança  tem dois anos e ainda não produz frases simples, se apresenta dificuldades em  compreender instruções adequadas à sua faixa etária ou se evita falar porque se  sente frustrada, estas alterações podem ser um sinal de alerta.

O mesmo acontece quando existem alterações ao nível da mastigação, respiração  — por exemplo, quando são crianças que apresentam um quadro de respiração  predominantemente oral —, deglutição ou sucção (como é o caso de recém nascidos que demonstram dificuldades na amamentação), sendo estas todas  abrangidas numa área mais específica da terapia da fala: a terapia miofuncional  oral.

Outro aspeto que frequentemente também passa despercebido é o impacto destas  alterações no desempenho escolar e, como consequência, no desenvolvimento social e académico. Crianças que substituem uns sons por outros, que omitem a  sua produção ou que têm um discurso pouco claro podem sentir-se inseguras e até  evitar interagir com colegas. Nestes casos, a intervenção de um terapeuta da fala  não é apenas uma ajuda técnica: é uma ferramenta para devolver confiança e  promover a integração social.

Importa também desmistificar que recorrer a um terapeuta da fala não significa que  a criança tenha um “problema grave”. Pelo contrário, quanto mais cedo for  identificada uma dificuldade e iniciado um acompanhamento, mais rápida e eficaz  é a intervenção. A prevenção pode evitar anos de dificuldades acumuladas, tanto  na comunicação como na autoestima.

É de salientar ainda que os pais não precisam de esperar por um diagnóstico formal  da escola ou do pediatra para procurar orientação e ajuda. Se existirem dúvidas, a  avaliação por um terapeuta da fala pode tranquilizar ou encaminhar para a  intervenção adequada.

A pergunta que dá título a este artigo — “Será que o meu filho precisa de ajuda de  um terapeuta da fala?” — merece ser feita sem receios ou julgamentos. Porque  ajudar uma criança a comunicar, respirar, mastigar ou deglutir melhor é, no fundo,  abrir-lhe portas para aprender, relacionar-se e crescer saudável e com confiança.