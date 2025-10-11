Muitos pais, educadores, professores e outros profissionais acreditam que a terapia da fala serve apenas para corrigir dificuldades de articulação verbal. Mas a realidade é bastante mais abrangente e, em muitos casos, os sinais de que uma criança pode beneficiar de acompanhamento passam mesmo despercebidos.

Sabemos que é natural que cada criança siga o seu próprio ritmo de desenvolvimento, mas há marcos importantes que devemos observar. Se a criança tem dois anos e ainda não produz frases simples, se apresenta dificuldades em compreender instruções adequadas à sua faixa etária ou se evita falar porque se sente frustrada, estas alterações podem ser um sinal de alerta.

O mesmo acontece quando existem alterações ao nível da mastigação, respiração — por exemplo, quando são crianças que apresentam um quadro de respiração predominantemente oral —, deglutição ou sucção (como é o caso de recém nascidos que demonstram dificuldades na amamentação), sendo estas todas abrangidas numa área mais específica da terapia da fala: a terapia miofuncional oral.

Outro aspeto que frequentemente também passa despercebido é o impacto destas alterações no desempenho escolar e, como consequência, no desenvolvimento social e académico. Crianças que substituem uns sons por outros, que omitem a sua produção ou que têm um discurso pouco claro podem sentir-se inseguras e até evitar interagir com colegas. Nestes casos, a intervenção de um terapeuta da fala não é apenas uma ajuda técnica: é uma ferramenta para devolver confiança e promover a integração social.

Importa também desmistificar que recorrer a um terapeuta da fala não significa que a criança tenha um “problema grave”. Pelo contrário, quanto mais cedo for identificada uma dificuldade e iniciado um acompanhamento, mais rápida e eficaz é a intervenção. A prevenção pode evitar anos de dificuldades acumuladas, tanto na comunicação como na autoestima.

É de salientar ainda que os pais não precisam de esperar por um diagnóstico formal da escola ou do pediatra para procurar orientação e ajuda. Se existirem dúvidas, a avaliação por um terapeuta da fala pode tranquilizar ou encaminhar para a intervenção adequada.

A pergunta que dá título a este artigo — “Será que o meu filho precisa de ajuda de um terapeuta da fala?” — merece ser feita sem receios ou julgamentos. Porque ajudar uma criança a comunicar, respirar, mastigar ou deglutir melhor é, no fundo, abrir-lhe portas para aprender, relacionar-se e crescer saudável e com confiança.