De acordo com as sondagens, Donald Trump e Kamala Harris têm 50% de hipóteses de ganhar. Muitos europeus não conseguem compreender: como é que os americanos podem eleger Donald Trump, um homem que mente descaradamente, que foi condenado por múltiplos crimes, que, como empresário, faliu várias vezes, que rejeita a democracia americana ao continuar a afirmar que ganhou as eleições de 2020. Como é que os americanos podem ignorar tão graves defeitos de carácter e elegê-lo presidente? Os americanos não são ingénuos em relação a Trump, reconhecem os seus traços de personalidade, mas muitos votarão nele de qualquer forma, pelas razões que a seguir se descrevem e que reforçam a convicção de que ele ganhará as eleições.

Donald Trump é o candidato do Partido Republicano , a maioria dos americanos identifica-se visceralmente com um partido político, seja ele Republicano ou Democrata. Votarão no candidato desse partido, independentemente de gostarem dele ou não. 32% de todos os eleitores identificam-se como republicanos, outros 16% são tendencialmente republicanos e a maioria destas pessoas não consegue imaginar-se a votar num candidato democrata. Seria contra a sua própria identidade. Ambos os partidos nos EUA têm uma base de eleitores com que podem contar.

, a maioria dos americanos identifica-se visceralmente com um partido político, seja ele Republicano ou Democrata. Votarão no candidato desse partido, independentemente de gostarem dele ou não. 32% de todos os eleitores identificam-se como republicanos, outros 16% são tendencialmente republicanos e a maioria destas pessoas não consegue imaginar-se a votar num candidato democrata. Seria contra a sua própria identidade. Ambos os partidos nos EUA têm uma base de eleitores com que podem contar. Muitos eleitores tradicionalmente republicanos não gostam de Trump, mas odeiam ainda mais a candidata democrata, estão convencidos de que a sua eleição representa uma grande ameaça aos seus pontos de vista e esperança para o país. O partidarismo negativo é talvez o fator mais forte que une os americanos a um partido e os leva a ultrapassar qualquer relutância que possam ter em votar no candidato do seu próprio partido;

estão convencidos de que a sua eleição representa uma grande ameaça aos seus pontos de vista e esperança para o país. é talvez o fator mais forte que une os americanos a um partido e os leva a ultrapassar qualquer relutância que possam ter em votar no candidato do seu próprio partido; O estado da economia e das finanças pessoais de cada um é a questão mais importante que determina a decisão de voto dos americanos, e a maioria deles pensa: “ as coisas estavam melhores com Trump”. Os dados indicam que essa avaliação está correta, se não tivermos em conta o impacto da COVID. Devido à inflação, o rendimento médio das famílias americanas diminuiu cerca de 0,7% durante a Administração Biden-Harris, ao passo que durante os quatro anos da Administração Trump, antes da COVID, o rendimento médio das famílias aumentou cerca de 10%. Embora a taxa de inflação tenha diminuído, os preços não ficaram inferiores ao que eram antes do aumento significativo registado nos últimos quatro anos. Mais de dois terços das famílias americanas têm rendimentos que mal cobrem as suas despesas mensais. Muitos destes eleitores culpam a administração Biden-Harris pelas suas dificuldades financeiras;

Os dados indicam que essa avaliação está correta, se não tivermos em conta o impacto da COVID. Devido à inflação, o rendimento médio das famílias americanas diminuiu cerca de 0,7% durante a Administração Biden-Harris, ao passo que durante os quatro anos da Administração Trump, antes da COVID, o rendimento médio das famílias aumentou cerca de 10%. Embora a taxa de inflação tenha diminuído, os preços não ficaram inferiores ao que eram antes do aumento significativo registado nos últimos quatro anos. Mais de dois terços das famílias americanas têm rendimentos que mal cobrem as suas despesas mensais. Muitos destes eleitores culpam a administração Biden-Harris pelas suas dificuldades financeiras; A classe média abandonada. Desde que a agenda da globalização se tornou a política de todas as administrações dos EUA, a partir de 1980, o crescimento da economia dos EUA beneficiou os muito pobres e, mais ainda, os muito ricos, enquanto a classe média assistiu a décadas de estagnação, cuja culpa atribui aos seus governos. Apesar de a Administração Biden-Harris ter procurado implementar políticas que favorecem a classe média, estas ainda não entraram plenamente em ação, e Trump conseguiu magistralmente posicionar-se como o réu daqueles que foram ignorados pelos sucessivos governos, o único líder não convencional que pode mudar as coisas para melhor;

Desde que a agenda da globalização se tornou a política de todas as administrações dos EUA, a partir de 1980, o crescimento da economia dos EUA beneficiou os muito pobres e, mais ainda, os muito ricos, enquanto a classe média assistiu a décadas de estagnação, cuja culpa atribui aos seus governos. Apesar de a Administração Biden-Harris ter procurado implementar políticas que favorecem a classe média, estas ainda não entraram plenamente em ação, e Trump conseguiu magistralmente posicionar-se como o réu daqueles que foram ignorados pelos sucessivos governos, o único líder não convencional que pode mudar as coisas para melhor; A América e grande parte do mundo ocidental estão no meio de uma onda populista , o descontentamento com o establishment e com quem quer que esteja no poder é elevado. Como Vice-Presidente, Harris está claramente identificada com a administração em exercício, assumindo a responsabilidade pelas causas do descontentamento, enquanto Trump se posiciona como o outsider que pode mudar as coisas;

, o descontentamento com o establishment e com quem quer que esteja no poder é elevado. Como Vice-Presidente, Harris está claramente identificada com a administração em exercício, assumindo a responsabilidade pelas causas do descontentamento, enquanto Trump se posiciona como o outsider que pode mudar as coisas; Política de identidade. O Partido Democrata é visto por muitos americanos como tendo uma agenda elitista e “woke”. Trump conseguiu representar uma agenda anti-woke e anti-elitista com a qual muitos eleitores americanos se identificam;

O Partido Democrata é visto por muitos americanos como tendo uma agenda elitista e “woke”. Trump conseguiu representar uma agenda anti-woke e anti-elitista com a qual muitos eleitores americanos se identificam; Muitos americanos brancos e do sexo masculino, em especial os que não têm formação universitária, estão a passar por uma crise de identidade , com receio de que, à medida que o país se vai diversificando, estejam a perder o seu papel dominante. Trump, refinou uma mensagem racista e misógina, respondendo exatamente às necessidades desta parte da população, assegurando-lhes que fará regressar o país a um nostálgico “antes”, tornando a “América grande de novo”;

, com receio de que, à medida que o país se vai diversificando, estejam a perder o seu papel dominante. Trump, refinou uma mensagem racista e misógina, respondendo exatamente às necessidades desta parte da população, assegurando-lhes que fará regressar o país a um nostálgico “antes”, tornando a “América grande de novo”; Os americanos conhecem melhor Trump . Harris teve tão pouco tempo para ser vista como uma candidata presidencial, que muitos americanos ainda não se sentem confortáveis com a sua capacidade de assumir este papel de liderança, enquanto Trump tem sido a figura política dominante na política dos EUA nos últimos dez anos:

. Harris teve tão pouco tempo para ser vista como uma candidata presidencial, que muitos americanos ainda não se sentem confortáveis com a sua capacidade de assumir este papel de liderança, enquanto Trump tem sido a figura política dominante na política dos EUA nos últimos dez anos: Harris é uma mulher não branca, estarão os americanos preparados para a eleger como Presidente? Embora a América tenha progredido enormemente em termos de preconceitos contra os negros e mulheres, estes factores podem ainda desempenhar um papel importante numa eleição renhida;

Embora a América tenha progredido enormemente em termos de preconceitos contra os negros e mulheres, estes factores podem ainda desempenhar um papel importante numa eleição renhida; Trump beneficiou de uma corrente de simpatia após duas tentativas de assassinato contra ele, o que reflecte uma possível mudança na dinâmica desta eleição;

o que reflecte uma possível mudança na dinâmica desta eleição; Por último, quem duvidar da capacidade de Donald Trump para ganhar as eleições presidenciais nos EUA deve lembrar-se de que ele venceu Hilary Clinton por uma diferença bastante decisiva de 304 contra 227 votos no Colégio Eleitoral e que em 2020, recebeu 74,2 milhões de votos e perdeu por muito pouco a eleição, apenas algumas dezenas de milhares de votos em alguns dos estados decisivos.

Biden anunciou que se retiraria da corrida presidencial de 2024 em 21 de junho, após o seu desempenho desastroso no debate e das sondagens subsequentes que favoreceram maciçamente a eleição de Trump. Desde essa data, Harris fez um trabalho notável ao assumir o manto de sucessora de Biden, unificando o Partido Democrata, muitas vezes fraturante, gerando uma enorme energia positiva, em especial entre os jovens, angariando quantias recordes de dinheiro e vencendo de forma dominante o único debate contra Trump. O resultado do percurso político magistral de Harris nestas curtas semanas levou-a a uma subida dramática nas sondagens, atingindo o ponto de equilíbrio contra Trump nos estados decisivos, com algumas sondagens a preverem que ela o possa vencer. Mas nas últimas semanas, apesar de ter gasto muito mais do que o seu adversário, os resultados das sondagens estagnaram, ela já não está a ganhar terreno e, na verdade, pode estar a perder algum.

Todos os especialistas preveem que esta será uma eleição extremamente renhida, decidida por uma pequena quantidade de votos em alguns dos estados decisivos. De facto, alguns analistas afirmam que tudo será decidido pelos resultados de um único estado, a Pensilvânia, e que a eleição do vencedor de todos será decidida apenas por alguns condados mais críticos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apenas dois terços dos eleitores registados nos EUA votam efetivamente. Há republicanos ou democratas suficientes para ganhar facilmente uma eleição se estiverem suficientemente motivados para votar. Por isso, uma das caraterísticas das eleições americanas é que cada partido faz um esforço considerável para mobilizar as suas próprias tropas em vez de se concentrar nos eleitores indecisos ou de tentar convencer os eleitores do outro partido a mudar de lado.

A maioria dos eleitores democratas simpatiza com a causa dos palestinianos e culpa os Biden-Harris pela falta de sucesso em pressionar Israel a proteger melhor os civis no conflito em Gaza. Este grupo, que inclui um grande número de jovens democratas na Pensilvânia, pode muito bem decidir não votar no dia 5 de novembro, aumentando as hipóteses de Trump ganhar o estado.

Os meios de comunicação social e muitos institutos de sondagens têm subestimado sistematicamente a capacidade política de Donald Trump, concentrando-se nas suas fraquezas óbvias e gritantes, sem reconhecer plenamente como ele se tornou, de forma notável e hábil, tão atraente para grande parte do eleitorado americano. As eleições presidenciais nos EUA podem ser ganhas ou perdidas por acontecimentos inesperados de última hora que levam a mudanças de rumo e, nesta eleição já de si muito invulgar, não sabemos o que pode acontecer antes de 5 de novembro. Receio que os meios de comunicação social e as sondagens tenham, mais uma vez, subestimado o candidato republicano. Numa eleição muito renhida, a partir de hoje, é possível argumentar que o vencedor das eleições presidenciais de 2024 será provavelmente Donald Trump.

Patrick Siegler-Lathrop é um empresário franco-americano a viver em Portugal há 15 anos, autor de “Rendez-Vous with America, an Explanation of the US Political System” e atual presidente do American Club of Lisbon. As opiniões expressas neste artigo são da exclusiva responsabilidade do autor, não sendo de forma alguma atribuíveis ao American Club of Lisbon. Pode ser contactado através de PSL64@icloud.com.