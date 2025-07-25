Esta é a história de Anamare, uma mãe alienada, e da sua filha Maria, afastadas durante sete anos por um processo de alienação parental. Hoje, é a própria mãe quem nos partilha, em palavras sentidas e corajosas, como foi possível reconstruir um vínculo profundamente ferido: “Talvez interesse partilhar um início de regresso a casa de Maria”. Foi esse regresso que assinalou o renascer de uma relação que nunca morreu, apesar de tudo. O reencontro teve origem num desejo que surgiu do lado da filha.: “Uma vontade manifestada”.

Esse momento traduziu-se num tempo vivido com presença plena, como partilha a mãe: o reencontro entre mãe e filha, descrito por Anamare, foi intenso e comovente, marcado por um tempo sem pressa, cuidado e partilhado, desejado por ambas. “Um encontro verdadeiro, de mãe e filha, onde ambas vivem demoradamente o tempo da permanência”.

Após anos de espera, Anamare descreveu o seu lugar nesse processo como uma entrega total, marcada pela escuta, presença e dedicação. Ela falou da sua disponibilidade plena e do compromisso integral de estar presente. Anamare, uma mãe disponível, reservou o seu tempo para estar com a filha, e esta retribuiu da mesma forma: “Pensando em tantas famílias, que, infelizmente vivem com os filhos, mas não estão juntos, não participam das rotinas de cada um”.

Mas esta reconexão não foi imediata. Requereu tempo, paciência e persistência diante de palavras duras e gestos de afastamento. Foi preciso compreender o comportamento alienado da filha, sem nunca desistir dela: “Aqui, esta mãe foi pacientemente acompanhando a filha, respeitando palavras de rejeição, afastamento, mas sempre tentando compreender um comportamento alienado, e fundamentalmente sendo persistente. Durante cerca de 7 anos. Devagar, devagarinho. Numa contemplação e sofrimento, não só da filha como da mãe”.

O tempo de afastamento foi vivido com uma dor longa e profunda. Anamare partilhou memórias de um verão particularmente marcantes, em que a ausência da filha se tornou insuportável e se refletiu em todas as dimensões da sua vida. Tudo ao seu redor reforçava a solidão e o vazio deixado pela separação forçada: “Num testemunho anterior partilhei que passei o verão quente de 2018 a ver famílias felizes junto ao mar. Eu tinha um mar de lágrimas interior. Um verão quente, onde na praia ouvia chamar mãe, mas não era eu. Uma simples aplicação de protetor solar, mas não era eu, a água, o saco, as cartas, a toalha e não eram minhas. Cada família na praia representava para mim uma ferida. Não queria ir à praia. Deixei de estar na praia”.

A mãe partilhou que esse sofrimento teve início num afastamento forçado e injusto que teve origem em denúncias infundadas e falsas acusações: “Isto aquando da retirada da minha filha por falsas denúncias, acusações infundadas”. O sistema judicial, com a sua lentidão, contribuiu para manter essa separação: “A partir daí, nasce todo um processo de processos judiciais que, na sua inércia, inviabilizam a estadia de filha e mãe. Deixei de estar nos lugares que tinham sido vividos por ambas, pela angústia que me causavam”.

Apesar de tudo, foi com coragem que Anamare procurou ajuda, e reconheceu o valor do apoio psicológico e jurídico especializado na superação e reconstrução desse afastamento: “A determinação em pedir e aceitar ajuda de técnico especializado, de advogado consciente, que desenvolvem o seu profissionalismo para garantir o direito da criança em usufruir de mãe e pai. Um trabalho em equipa para acompanhar a mãe na parentalidade para além da conjugalidade”.

Hoje, mãe e filha partilham, finalmente, o mesmo tempo e espaço com naturalidade e afeto. Voltaram a habitar esse tempo e lugar de forma genuína e espontânea, cheia de simplicidade e verdade compartilhada: “Mas agora, neste presente momento do aqui e agora, ambas mãe e filha crescem com naturalidade”. Os gestos simples do quotidiano, antes negados, voltaram a fazer parte da vida de Anamare. Com emoção, a mãe partilha como reencontrou o seu lugar nas pequenas rotinas com a filha, gestos comuns que durante anos lhe foram retirados, mas que hoje se tornaram novamente possíveis: “Hoje, estamos nessa praia, sou chamada para colocar o protetor solar, para passar a água, para realizar as ‘coisas simples’ do dia a dia. Que bom que é poder ouvir a música que mais gosta. Acordar de manhã e poder dizer, bom dia filha!”.

Para quem viveu a dor da alienação, esses momentos aparentemente triviais carregam um valor incomensurável. Anamare sublinhou como aquilo que é habitual para muitos pode tornar-se profundamente significativo para quem passou por uma rutura afetiva tão violenta: “Tão simples para todos, mas acreditem, tão difícil para quem foi alienado”.

Anamare, num gesto de generosidade e lucidez, deixou um apelo sentido a todas as famílias: “A quem lê, peço que dê valor. Deem valor a todos os detalhes, a todos os momentos. E estejam efetivamente presentes na vida dos vossos filhos”. E concluiu com a certeza de que resistiu ao tempo, ao silêncio e à dor, de que o vínculo entre mãe e filha sobreviveu à alienação. Uma convicção nascida da ferida, da persistência e do amor inabalável: “Esta jovem e esta mãe conseguiram sempre manter vivo o vínculo entre elas. O vínculo não se perde. Sente-se. Pertence-nos. Somos nós”.