1O fim da guerra. É o principal e o mais importante desejo, capaz de concretizar boa parte dos outros. O regresso da guerra à Europa, em Fevereiro deste ano, não estava nas previsões de ninguém. Nas previsões de ninguém está também a perspetiva de que tenha um fim a curto prazo. Ainda na semana passada o secretário geral da NATO Jens Stoltenberg afirmava que a Rússia está preparada para uma guerra longa e que não a devemos subestimar. Se este não pode ser um desejo cumprido, pelo menos que a guerra se encaminhe para o seu fim, sem que Moscovo consiga atingir os seus objetivos. Invadir um outro país não pode ter sucesso.

2 Um mundo que se mantenha aberto. A pandemia criou uma primeira tendência de reajustamento da globalização, com os países e as empresas a olharem com mais atenção para a segurança de abastecimento. A guerra na Ucrânia reforçou esse caminho, especialmente na Europa, por causa da energia, mas também pelo movimento a que se está a assistir nas placas geo-políticas. Pode considerar-se que as longas cadeias de valor, muito concentradas na minimização dos custos, foram longe de mais. Mas regressar a um mundo em que cada país ou bloco se fecha sobre si próprio seria um retrocesso político, económico e cultural.

3 Começar a vencer a batalha do clima. O secretário-geral das Nações Unidas marcou para Setembro de 2023 uma Cimeira de Ambição Climática . O objetivo geral é que todos os países façam um esforço adicional para limitar a subida da temperatura média do planeta a 1,5 graus, quando comparada com a era pré-industrial. Na atual trajetória, o planeta vai aquecer em média mais de dois graus, com a temperaturas a subirem muito mais nos pólos. Os efeitos das alterações climáticas foram este ano bem visíveis com eventos extremos, mesmo em Portugal. Aqui fica o desejo, não impossível, de se acelerar a transição energética. E que a recente descoberta na fusão nuclear consiga ser massificada mais rapidamente do que se prevê, um contributo importante para abandonarmos os combustíveis fósseis.

4 O controlo da inflação. Que cheguem os primeiros sinais de que a inflação está sob controlo sem que seja necessário subir de tal maneira as taxas de juro que se acabe com uma recessão, que tem o custo do desemprego. Esta inflação é, como já percebemos pelo facto de os preços da alimentação e da energia subirem bastante mais do que os outros, especialmente grave para os grupos com rendimentos mais baixos. Depois da pandemia, este perfil de subida de preços contém também em si factores de agravamento das desigualdades dentro dos países e entre eles.

