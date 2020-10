Nunca tive tantos pedidos para ajudar as empresas a promover a saúde mental nos seus colaboradores, desde que a pandemia eclodiu. Nas intervenções que faço na televisão, aproveito sempre para desfazer dois mitos: o primeiro, de que as perturbações mentais são menos graves do que as físicas; o segundo, que o investimento em saúde mental é um custo para as empresas.

Há uma semana, o próprio António Horta-Osório alertou para a importância de manter a saúde mental nas empresas, olhando-a como já se faz em relação à saúde física.

Como foi alertado em Janeiro deste ano em Davos, a saúde mental é um imperativo económico e social. Só em Portugal, as empresas perdem milhões de euros devido à baixa produtividade, elevado presentismo e absentismo, elevado consumo de álcool, drogas e ansiolíticos, acidentes por erros, conflitos e não retenção dos colaboradores. Já para não falar no impacto que um único suicídio tem numa empresa.

O investimento em saúde mental, ao reduzir estas perdas, não deve, por isso, ser visto como um custo para as empresas.

E tem sido precisamente António Horta-Osório, o grande embaixador da saúde mental no mundo empresarial desde que, há quase uma década, falou abertamente da sua retirada temporária da empresa devido a um burnout e começou a implementar medidas aquando do seu regresso.

Em tempos de um mundo remoto, de incerteza no controle, as empresas precisam, mais do que nunca, de recursos externos para lidar com o medo, o desespero, o deserto.

Nesse sentido, deixo aqui sete procedimentos-chave para manter a saúde mental nas empresas, independentemente do seu sector de actividade: