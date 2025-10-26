Um país eficiente não é aquele que avança depressa, mas o que tem rumo, clareza e coragem para caminhar sem deixar ninguém para trás. Essa deveria ser também a bússola dos sindicatos — e, no entanto, perderam-na algures entre o ruído partidário e a rotina da contestação.

Os sindicatos nasceram como voz dos que não tinham voz e não só moldaram o curso da história laboral como da própria dignidade humana. Os primeiros sindicatos nasceram no século XIX em Inglaterra como resposta às duras condições de trabalho durante a Revolução Industrial, tornando-se legais em 1824, após uma forte repressão inicial. E a partir daí conquistaram o que hoje tomamos por garantido: as oito horas de trabalho, o descanso semanal, as férias, a proibição do trabalho infantil, melhores condições de trabalho, a proteção contra despedimentos arbitrários e o direito à greve, entre outros.

Foram conquistas enormes e numa época de profunda transformação da sociedade e do trabalho seria esperar que fossem actores fundamentais no percurso que temos que percorrer. Mas hoje, salvo as raras exceções da Alemanha, do Japão ou a Austrália, a coragem e união do ativismo social deu lugar à contestação per si, instrumentalizada pelos partidos, sendo a luta resumida a temas imediatos e de fácil propagação mediática, esquecendo o essencial: o progresso dos trabalhadores depende tanto das condições e dignidade no trabalho como da sua qualificação.

Lutar por salários, semanas de 4 dias é visível, mas fácil, lutar pela qualificação não é imediato, é estrutural e garante das bases do progresso. E enquanto trabalharmos juntos e não uns contra outros, continuaremos presos a essa ilusão moderna de que se gritar mais alto chega mais depressa.

O país das greves à sexta-feira

Portugal vive um paradoxo: é um país onde quase não há greves no setor privado — onde os salários são mais baixos e as condições mais frágeis — e onde as greves se multiplicam no público, com frequência coreografadas em períodos eleitorais ou inícios de anos lectivos.

As regras que necessitam revisão também não ajudam: só um sindicato pode convocar uma greve, ou exige-se um quórum de 20% dos trabalhadores — algo impraticável num país onde impera a subcontratação em larga escala e o trabalho em outsourcing cujas empresas são os maiores empregadores nacionais. Porque é que não são válidas greves de zelo, como no Japão, que pressionam sem paralisar ou prejudicar os mais frágeis, em vez das nossas greves à sexta-feira? Porque é que não são incentivadas as comissões de trabalhadores independentes com assento na administração, à semelhança dos Betriebsrat alemães, focados nas condições de trabalho e na codeterminação com vista à sustentabilidade das empresas?

Não surpreende que, instrumentalizados por partidos, os sindicatos enfrentem uma taxa de sindicalização abaixo dos 10%. Os jovens, por sua vez, olham para estas estruturas e veem estruturas cristalizadas no tempo, mais empenhadas em proteger privilégios instalados de quem paga as quotas e tem estabilidade, do que em enfrentar as causas estruturais da precarização do trabalho.

Educação: o espelho da inércia

Nas próximas linhas, foco-me na atuação dos sindicatos na educação para evidenciar a urgência de adotarmos uma postura construtiva, e não o habitual jogo de soma nula. Assistimos à defesa das melhores condições para os seus membros, enquanto os demais atores da comunidade educativa ficam relegados a segundo plano. Os sindicatos reivindicam todas as conquistas para já, sem olhar para além do imediato; o futuro e a sustentabilidade desse processo parecem ser preocupações alheias, deixadas para um tempo em que já não estarão presentes para responder.

Como cidadão, não consigo entender como é que, em quatro décadas, uma classe com sindicatos tão poderosos não tenha conseguido resolver a precariedade dos professores contratados, os horários incompletos, a roleta geográfica das colocações? Ou que se questione a desigualdade de tratamento flagrante entre quem quer entrar e quem já está nos quadros — parece que há professores de primeira e de segunda. Como é possível que o Ministério da Educação continue a contratar horários, muitos parciais, e não pessoas?

Nos últimos anos, a agenda sindical concentrou-se quase exclusivamente na recuperação do tempo de serviço para efeitos de carreira e aposentação. Foco de quem já está seguro, já estabilizou, já vislumbra a reforma. Serão esses os actores chaves dos próximos 30 anos? Também se exigiu a eliminação de vagas para progresso nos escalões da carreira docente… em alguma outra profissão todos têm que chegar ao topo? Defendem ainda uma escola pública sem reformas de gestão, rejeitando gestores ou municipalização quando o centralismo apresenta tantos problemas.

Este enfoque nos direitos consolidados dos professores antigos deixa de fora os contratados, o pessoal auxiliar e os próprios alunos, refletindo uma postura sindical cristalizada no tempo e presos a uma lógica de “pressão combativa”, em vez de um trabalho sério e compromisso para a urgente revisão da educação.

Fala-se muito menos da vinculação dos novos professores, dos que vivem entre contratos temporários, horários incompletos e promessas adiadas. São tema de telejornais em setembro, depois apenas algum dos novos sindicatos, o menciona. Como é que em 50 anos de democracia não foi possível fazer com que o Estado seja um empregador de referência e de bem?

E raramente se fala da burocracia asfixiante, da carga administrativa absurda, da falta de digitalização e de técnicos essenciais à reorganização de processos leves e ágeis. Talvez, a principal queixa dos professores que realmente querem ensinar e fazer parte do processo de aprendizagem dos alunos.

Mudar exige coragem, investimento público e sacrifícios partilhados: mais professores, assistentes e técnicos, reduzir a burocracia, modernizar processos — tudo isso é urgente. Mas exige uma maturidade sindical que, até agora, tem sido rara: a capacidade de defender o bem comum mesmo quando implica concessões dos seus? Será que em Portugal terão essa maturidade?

Recuperar a essência dos sindicatos

Para resgatar a relevância que tiveram, os sindicatos precisam de se posicionar como um parceiro social independente, ao serviço da sociedade e não de agendas políticas, que defenda todos os trabalhadores e não apenas os seus membros.

Devem abrir-se à sociedade e se reinventar como think tanks laborais, com equipas técnicas capazes de estudar impactos, propor reformas, prever consequências. A sua força tem que vir da ideia e não da revindicação. Apresentar propostas construtivas para os desafios actuais e futuros do mundo trabalho actual: a mudança demográfica, a digitalização, a precariedade e mobilidade associadas a novas formas de emprego (flexível, remoto, gig economy) a par da baixa qualificação dos trabalhadores.

A coesão social não se constrói com vínculos vitalícios, trabalhar uma vida inteira na mesma empresa já não é sinal de estabilidade, é sinal de estagnação. Os sindicatos têm se focar na qualificação dos trabalhadores para que os mesmos tenham experiências de trabalho mais ricas e variadas. A estabilidade não está em não sair do lugar, está em saber se enquadrar, em ter capacidade de adaptação a novos desafios.

Não é só os empreendedores que têm que arriscar, falhar rápido e voltar a tentar… essa mentalidade tem que estar em todos os trabalhadores. O despedimento deve deixar de ser um tabu: pode e deve ser mais flexível, desde que acompanhado de compensações justas e políticas ativas de requalificação.

Se cada cidadão perguntar a 10 amigos quais as condições salariais, quebrando outro dos tabus da nossa sociedade, com grande probabilidade vai descobrir que quem tem melhor salário é quem saltou por várias empresas e empregos… e com razão, vivenciou distintas realidades, trabalhou com diferentes equipas em diferentes sectores, arriscou e a sua experiência é muito mais vasta do quem ficou sempre a fazer o mesmo no mesmo local enquanto o mundo não parou.

A cultura de “pelo menos tenho isto” é o maior travão do nosso desenvolvimento. A rigidez laboral excessiva protege os medíocres que sobrevivem à custa dos colegas, incentiva os acomodados a não arriscar e penaliza os que querem fazer mais. Uma pessoa num local pode não funcionar, mas noutro ambiente pode ser exemplar. Quanto potencial fica por aproveitar em Portugal?

A mobilidade é aprendizagem; a imobilidade, ilusão. Um país que dificulta a mobilidade acaba por premiar a mediocridade. E a mediocridade, sabemos, é o maior inimigo da produtividade, porquê limitar o progresso dos portugueses?

Um país que precisa de sindicatos corajosos

Os sindicatos e os partidos partilham um vício comum: o medo de que perder o controlo, significa perder relevância, mas precisam coragem para avançar. Voltarão a ter relevância quando saibam negociar sem dramatizar, propor sem gritar, mobilizar sem dividir e saibam dizer “sim” a futuro sustentável. O futuro não se construi de somas nula, mas de ciclos virtuosos de progresso.

Preto no branco, para voltarem a cumprir a sua missão, os sindicatos precisam de:

Transparência e idoneidade — Dirigentes com mandatos limitados e independentes de partidos.

Inclusão de quem está de fora — é fundamental representar também os precários, subcontratados, jovens, trabalhadores de plataformas digitais e emigrantes. Ninguém pode ficar de fora.

Foco na Formação — o único verdadeiro garante de progresso e de empregabilidade.

Inovar no debate das condições de trabalho —apresentando medidas concretas para assegurar condições de trabalho seguras, saudáveis e modernas, com atenção à saúde mental e à ergonomia.

Modernizar-se — oferecer serviços e benefícios que tornem a filiação atrativa (seguros, formação, apoio jurídico, convenções).

Competência técnica — ter equipas robustas capazes de analisar impacto económico, antecipar consequências e propor soluções em vez de apenas dizer “não”, de forma a serem um parceiro imprescindível no desenho de políticas laborais, nas reformas legais e nos processos legislativos.

Responsabilidade social — Terem em atenção os mais frágeis evitando greves generalistas e privilegiar ações inteligentes e estratégicas: greves rotativas, de zelo, negociações antecipadas, ações de pressão específicas ou campanhas públicas de sensibilização.

Nota Final

Os sindicatos foram criados para dar voz a quem não a tinha. Hoje, precisam de recuperar essa voz — e libertá la da partidarização que os enfraquece. Portugal precisa de sindicatos fortes, mas também lúcidos: que lutem pelo futuro de todos, não apenas pelo passado de alguns.

A história mostrou que quando os sindicatos se unem em torno das pessoas — e não das ideologias — a sociedade avança. Talvez esteja mesmo na hora de regressar às origens.