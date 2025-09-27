A fusão entre a FCT e a ANI desencadeou a habitual e esperada onda de protestos e receios. Sempre que se mexe na governação da ciência em Portugal, a reação é imediata: uns defendem o status quo, quase todos desconfiam das intenções. Mais do que a polémica conjuntural, o que esta fusão expõe são fragilidades estruturais conjuntas dos nossos Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) e do Sistema de Inovação (SI).

Durante décadas, lidou-se com “alguma” ligeireza com conceitos fundamentais. Confundiram-se investigação fundamental, investigação aplicada e inovação, não por desconhecimento, mas porque essa ambiguidade tem pode servir objetivos políticos ou estatísticos. A meta simbólica dos 2% do PIB em I&D, nunca foi alcançada nem se vislumbra como. Embora a maior parte do financiamento pareça ser já de natureza empresarial, tenho muitas dúvidas que as habituais classificações contabilísticas (as retidas pelas estatísticas) espelhem verdadeiramente a natureza de tal financiamento e permitam antever os seus efeitos de médio ou longo prazo. Temo ter-se criado, em muitos domínios, uma narrativa de sucesso sem o necessário confronto com a realidade.

1 – CONCEITOS

O problema começa por ser semântico, mas tem sido aproveitado politicamente. A investigação “fundamental” não se opõe às demais formas de investigação, mas ocupa o lugar inicial no que vou designar como pipeline do conhecimento, e é normalmente executada por cientistas com certo tipo de perfil e de atitudes. No outro extremo, só quando existe uma perspetiva clara de produto, de serviço ou de aplicação é que fará sentido falar de “inovação”. Entre estes dois extremos, a estatística aplica o conceito de investigação “aplicada”, o que teve como consequência confundir duas realidades muito distintas.

Quais? Por um lado, a investigação de facto “aplicada”, que já está efectivamente a ser realizada com fins (produtos, serviços, aplicações), especificações e calendários bem definidos, e a investigação meramente “aplicável”, cujos resultados podem potencialmente vir a ser utilizados no futuro em novos produtos e serviços – e esse futuro até pode ser de décadas, como aconteceu, entre muitas mais, com a electrónica ou com as teorias quânticas.

Constato-o mas não o posso criticar: os investigadores tentam, por todas as formas, entrar no espírito dos programas e agências de financiamento, e em muitos casos consideram necessário dotar as suas propostas de algum tipo de utilidade potencial, utilizando os termos de “aplicado” ou de “inovação” quando tal se lhes afigure mais vantajoso, já que “aplicável” não faz parte do léxico oficial.

O resultado é um discurso onde a palavra “inovação” vale tanto que já significa quase nada. Por outro lado, muita investigação aplicada não é ainda aplicada – é, muito simplesmente, aplicável. Os termos estão esvaziados, criando ilusões sobre a capacidade do país em gerar valor económico com base no seu investimento em I&D.

Esta ambiguidade é particularmente grave num país pequeno. Pela sua dimensão, Portugal não consegue sustentar múltiplos pipelines nem múltiplas cadeias de valor sem uma estratégia e escolhas minimamente consensuais. Tem-se optado pela dispersão. Produz-se conhecimento científico de qualidade, sim, mas sem a devida articulação temporal, sem mecanismos para ligar esse conhecimento a setores produtivos. E assim continuará a ser enquanto não se distinguir o meramente “aplicável” do que é efetivamente já estará em condições de ser “aplicado”.

É absolutamente necessário articular, relacionar ou sincronizar pipelines de conhecimento e cadeias de valor, com coragem de médio e longo prazo, atentas as forças e as fraquezas das comunidades científicas e empresariais nacionais e as situações de concorrência internacional.

A diferença entre as lógicas empresarial e académica é verdadeiramente fulcral. As empresas precisam certamente de tecnologias disruptivas [caso as consigam criar, poderão esperar alguns (poucos) anos de liderança sem concorrência] e precisam permanentemente de tecnologias recorrentes, de soluções que possam ser usadas transversalmente e amortizadas em múltiplos produtos. Precisam de limitar os riscos e diluir custos. Já a academia opera num regime onde o horizonte temporal é longo e o sucesso se mede essencialmente em publicações.

Estas diferenças são naturais e bem conhecidas. O que não é aceitável é que as políticas públicas de ciência e de inovação não sejam desenhadas para abranger as duas realidades e para as articular em cenários temporais que incluam as diversas escalas de tempo. Em vez disso, multiplicam-se muitas vezes subsídios mal concebidos, critérios opacos – e porventura alguns efeitos perversos – ao sabor dos programas-quadro europeus ou de acontecimentos marcantes.

Insiste-se em não entender que uma empresa só interage com pipelines de conhecimento quando percebe como os articular com as cadeias de valor em que participa ou deseja vir a participar. A partir de tais momentos “Eureka”, tudo pode mudar! Normalmente, e já em cooperação com o sistema científico e de inovação, a empresa pode iniciar processos de investigação aplicada já com propósitos, metas, tecnologias a maturar, com uma ambição de mercado, com um vislumbre do investimento a realizar, com parcerias a constituir e a manter. A empresa precisa, ainda, de acreditar na estabilidade das políticas públicas em prazos alargado (e muitos dos efeitos nefastos da subsidiação incidem aqui…). Estas condições são necessárias para que as empresas arrisquem e não se limitem a ir atrás de subsídios cuja lógica se altera tipicamente todos os (cerca de) 5 anos.

Um exemplo que sempre me perturbou ao participar na avaliação de projectos de “inovação” em Portugal: uma boa parte do tempo e dos recursos era aplicado no levantamento do state-of-the-art e uma parte ainda maior em actividades de investigação “aplicada”; o “produto” aparecia tipicamente mais para o fim, com tempos e financiamentos mais reduzidos. Isto é: os projectos de “inovação” podiam começar em TRL’s baixos, 3 ou 4, e não nos TRL’s que já contemplam o produto (e não apenas uma “ideia” de produto, isto é, TRL 6. [TRL significa Technological Readiness Levels, uma escala de 9 níveis, bem conhecida em processos de desenvolvimento de tecnologia e de produto].

O resultado é muito difícil de entender para os cidadãos comuns e para os políticos típicos (que não pertençam ao sistema científico e de inovação): apesar do financiamento significativo, o nível tecnológico do país cresce pouco na maior parte das áreas; em muitas áreas do saber, os doutorados formados ao longo das últimas décadas não têm encontrado espaço no tecido produtivo; demasiadas empresas continuam tecnologicamente frágeis e quase todas dependentes de tecnologias produzidas fora; e o próprio Estado, dando um péssimo exemplo, manifesta em quase todos os sectores uma cultura científica débil, dependente de ciclos políticos e de vontades ou capacidades circunstanciais.

2 – EMPRESAS

Contrariamente à Academia, as empresas vão à falência por investirem onde não devem ou não investirem onde devem. Têm de produzir produtos e serviços que consigam vender e têm de os fazer evoluir continuamente. Fazem, muitas delas, apostas em áreas, tecnologias (e pessoas) que possam considerar “recorrentes”, isto é, que possam ser usadas transversalmente numa gama mais alargada de produtos ou de aplicações. Uma empresa que só viva de actividades não-recorrentes dificilmente sobrevive ou se desenvolve, a menos que dependa excessivamente da subsidiação pública. Temos, apesar de tudo, muitas empresas em Portugal que só vivem de “projectos”, sem produto recorrente…

Quando um cientista fala com um empresário para o convencer da importância concreta do conhecimento que gerou (ou que sabe aplicar) e do potencial que este conhecimento encerra, o empresário, ouvindo-o, tem de relacionar tudo o que ouve com o portfolio da empresa, para ver como pode diluir o eventual investimento que lhe é pedido e mitigar o seu risco. Pensa ainda como enquadrar a colaboração com a academia na cultura da empresa, na concorrência externa e interna, no período em que poderia beneficiar de algum tipo de vantagem. Avalia ainda os quadros de que já dispõe e imagina os que teria de contratar. Equaciona ainda muitos temas caros à Academia, como liberdade de investigação e de publicação, propriedade intelectual, custos de aprendizagem, transferência de tecnologia, calendários, financiamento, entre outros – temas que tantas vezes afastam o cientista, habituado à realidade académica, a hierarquias difusas e a calendários elásticos em que, tipicamente, se valoriza mais o esforço do que os resultados úteis.

Para uma empresa, as políticas de subsidiação (pública) associadas a colaborações com a academia ou a programas de inovação não são neutras, pois vêm muitas vezes com especificidades e mesmo alguns efeitos perversos: subsídios a fundo perdido ou reembolsáveis, elegibilidade ou não de salários (principal custo de uma empresa e a maior preocupação do empresário), contratação imposta, avaliação pelos financiadores das etapas de desenvolvimento, consensos na identificação de TRL, formas de valorização contabilística da “recorrência” associada a processos de inovação (caso se aplique), natureza das amortizações, etc.

As empresas com forte componente de engenharia, constataram que o conceito de “engenharia avançada” foi substituído (manual de Frascati, para efeitos de estatísticas) pelo de “desenvolvimento experimental”. Esta alteração permitiu harmonizar estatísticas internacionais, mas gerou novas elasticidades conceptuais perniciosas. Diria (com base em casos que conheço mas sem o poder quantificar) que parte significativa dos custos que as empresas classificam como “despesas de investigação” (uma vez mais, os tais 2%) são de facto custos de engenharia – seja de ramos não-standard, de actividades de projecto com elevado conteúdo científico, de prototipagem complexa, ou simplesmente de evolução tecnológica contínua dos processos. Estes exemplos não eram tradicionalmente contabilizados como custos de investigação e desenvolvimento (I&D), mas passaram a sê-lo com esta nova categoria, embora com percentagens de apoio mais reduzidas. Mas passou, também, a ser muito mais fácil à academia justificar projectos de desenvolvimento experimental que possa realizar nos seus laboratórios, muitos deles com relação fugaz com “inovação”. Uma vez mais, em minha opinião, uma alteração semântica vem mascarar falsos sincronismos entre pipelines de conhecimento e cadeias de valor…

3 – INSTITUIÇÕES

Do ponto de vista institucional, o quadro não é racional. Criaram-se centenas de unidades de I&D, laboratórios associados, colaborativos, centros de interface,…, muitas vezes em concorrência desnecessária e com missões sobrepostas – e nem falo das consequências concretas da existência de um sub-sistema regional de financiamento associado aos programas europeus.

Todos vão fazendo o que podem, e nalguns casos muito bem! Os investigadores concorrem aos programas de financiamento que podem, procurando entrar no espírito dos programas, satisfazer métricas de “qualidade científica” institucional e individual (nem sempre alinhadas), e garantir financiamento (para ordenados, resolver problemas societais não directamente financiáveis, reforçar laboratórios e assegurar os custos invisíveis). As universidades – amarradas a regimes jurídicos rígidos, a constrangimentos orçamentais e com reduzido dinamismo na gestão (muitas vezes, por auto-bloqueios) – vivem numa tensão permanente entre a política académica e a política de ciência, não raras vezes fingindo não entender ou não partilhar as pressões dos ministros (muitas vezes deslocadas). Para sobreviver, multiplicam-se entidades jurídicas com recursos partilhados (por força de condições de elegibilidade dos programas ou de exigências de gestão), fragmentam-se equipas, sobrecarregam-se investigadores com burocracia.

As principais instituições de financiamento nacional que se irão fundir em janeiro de 2026, a FCT e a ANI, falam linguagens diferentes. A primeira obedece às lógicas estatísticas do manual de Frascati; a segunda segue a gramática dos programas-quadro europeus. O resultado é um sistema incoerente, com plataformas informáticas incompatíveis, calendários de concursos falhados, avaliações lentas e com critérios nem sempre compreensíveis, pagamentos atrasados, interlocução internacional fragmentada… Não se percebem os respectivos níveis de autonomia e de responsabilização, face à prática de fazer os Ministros homologar decisões – quem, de facto, as toma? Quem, de facto, é responsável?

E ainda … mais umas cerejas no topo do bolo. Tutelas ministeriais duplas, financiamento público em que o Estado se financia em Bruxelas (mesmo no orçamento de estado); entidades como laboratórios de estado e outros institutos com tutelas sectoriais, muitos de enorme capacidade científica e tecnológica e responsabilidade pública, demasiado ignorados ou mantidos à margem; falta de articulação clara entre as capacidades nacionais e as organizações internacionais de que Portugal faz parte e financia, e que actuam em domínios específicos partilhando e assegurando diversas necessidades transversais da Europa…

Tudo isto constitui o sistema de ciência e inovação que, com muito carinho, se pode designar como “esquizofrénico”: investigadores, directores, coordenadores e gestores (e mesmo ministros ou secretários de estado com curtas permanências) têm de lidar simultaneamente com regras contraditórias, expectativas irrealistas, propaganda, exigências administrativas essencialmente formais e que não incidem sobre resultados, e anseios legítimos das pessoas e das instituições. Facilmente se perde de vista o essencial: gerar conhecimento e transformá-lo em valor sempre que possível, nos contextos internacionais adequados ao país, de modo a melhorar a produtividade, o emprego qualificado e os salários.

A semântica difusa e a impossibilidade em desambiguar indicadores estatísticos são efectivamente muito úteis para salvar as faces. E, portanto, não surpreende que – incidindo demasiadas vezes o debate público de ciência sobre acontecimentos individuais ou “ruído” – até o Presidente da República comente extemporaneamente anúncios de reformas do ministro (MECI), nem que protestos sejam desmesuradamente amplificados pelos media. A atenção concentra-se nos conflitos potenciais e não na análise sistémica do sistema científico e de inovação. O país discute episódios, não discute sistemas nem como assegurar o seu funcionamento eficiente e o cumprimento das suas funções sociais. Prefere a espuma política à substância. Perpetua-se a ignorância das fragilidades e a ilusão sobre as reais valias que ele tem (e onde estas se encontram realmente).

4 – FUTURO

O sistema de ciência e inovação é um sistema muito distribuído, constitui uma rede muito densa de agentes institucionais, só parcialmente independentes entre si, e o seu sucesso e eficiência depende do comportamento de um conjunto adicional de inúmeros agentes individuais (os investigadores), cuja competência e iniciativas determinam a qualidade ou alcance dos resultados.

O sistema está demasiado emaranhado para que ouse fazer sugestões não triviais. Tendo ao longo da minha vida de investigador e de docente, conhecido muito bem laboratórios de Estado, a universidade, as instituições gestoras, organizações internacionais (várias vezes, em funções directivas) suspeito que existam algumas condições necessárias a assumir com coragem, capacidade de liderança e peso político dentro da máquina do Estado:

A clarificação dos conceitos relativos a ciência, tecnologia, inovação que, independentemente das necessidades de reporte estatístico, inclua as diversas realidades funcionais e institucionais. Não se trata de eliminar funções ou entidades, mas de as posicionar numa paisagem actualizada e necessária de agentes em interacção entre si e com as agências financiadoras. A evolução legislativa que, tomando boa nota das formas de funcionamento eficiente que possam existir (em linha com as regras dos financiadores), elimine a necessidade de multiplicar o tipo de instituições servidas pelos mesmos recursos humanos e laboratoriais e conceda efectiva e responsável autonomia de decisão e gestão às instituições. A construção de um quadro global de conceitos operacionais que assegurem os necessários sincronismos e articulações entre o que designei como pipelines de conhecimento e as cadeias de valor aplicáveis, isto é, entre as políticas de ciência e de inovação – na perspectiva da interacção entre empresas e a Academia. Na realidade, é isto que a fusão FCT – ANI indicia, e é por isso que parte da comunidade científica parece inquieta, pois o MECI nada disse até agora de fundamental, e os media só se agarram a uma fusão institucional de que deverá resultar simplificação administrativa, e que considero desejável. A constituição de um repositório público de todos os projectos com financiamento / subsidiação pública, nacionais ou internacionais, devidamente caracterizados e qualificados, de modo que os seus resultados reais possam ser conhecidos e potencialmente usados em processos de investigação aplicada e de inovação, sem duplicação do financiamento público anterior [já que o Estado não tem memória do que investiu nem em quê… e nunca quis saber!] A clara e pública identificação dos objectivos de participação nacional nas instituições e parcerias internacionais, que representam uma parte muito significativa do investimento público, garantindo, sempre que necessário, o envolvimento abrangente do Estado, de modo a permitir às instituições e aos investigadores integrá-las nas respectivas estratégias, de forma sustentável. A definição de um modo de funcionamento, de dinamização e financiamento da “investigação fundamental” que assegure estabilidade e previsibilidade, em todas as ciências, incluindo as ciências sociais. A evolução para uma política de financiamento público expressa no orçamento de Estado em que as responsabilidades possam sempre ser assacadas (seja a ministros, a agências, a comités), e traduzidas num número relativamente reduzidos de parâmetros numéricos, em nome da inteligibilidade e transparência, com uma abordagem de conceitos e semântica invariantes para permitir medir e acompanhar os resultados ao longo do tempo e, portanto, avaliar políticas. Incentivos claros à procura de financiamento internacional, tanto para as instituições como para os investigadores, suficientemente estáveis para permitir alterar sustentavelmente as atitudes e as culturas das instituições e dos investigadores. A definição clara e actualizada da política de formação avançada, não para servir metas estatísticas, mas sim para não desperdiçar talento, orientá-lo para onde ele seja necessário e criar condições para a sobrevivência e renovação das instituições.

(Nota: Alguns destes pontos poderão ter traduções específicas nas diferentes áreas de conhecimento e/ou científicas, pois as realidades são, de facto, muito heterogéneas).

Haverá mais condições necessárias, sempre insuficientes. A implementação destas, que sugiro, demorará, não pode criar problemas às actividades em curso ou planeadas, não pode destruir os nossos activos mais preciosos.

Este programa não é tarefa para burocratas ou meros administradores de ciência, mas sim para um Ministro que conduza a re-definição de conceitos e princípios gerais, tenha influência política para ultrapassar as fragilidades e começar a dar coerência às políticas de ciência e de inovação. São precisas capacidades de concertação política, de audição das partes, de decisão top-down, de saber separar os interesses legítimos e naturais dos interesses dos grupos mais fortes. É necessário não deixar ninguém para trás, representar tudo o que for meritório numa paisagem muito complexa e acidentada – mas que tem de ser compreensível, representar a realidade e admitir a construção de percursos realistas ao serviço de uma ambição de desenvolvimento.

Talvez a mensagem final possa ser “O sistema de ciência, tecnologia e inovação vai nu (ou, apenas roto)?”