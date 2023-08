Alguns números para entender o estado do SNS:

Em 2023, mais de 1.6 milhões de portugueses não têm médico de família. Este número é superior ao registado quando o primeiro governo de António Costa tomou posse, em 2015. O que tem a dizer sobre este tema o Primeiro Ministro:

2016: Na presença de António Arnaut, o pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Costa afirmou que o seu Governo iniciou funções com cerca de 1,2 milhões de portugueses sem médico de família, número que se reduzirá no início de 2017 para cerca de 500 mil;

2017: António Costa no Parlamento “este é, de uma vez por todas, o ano em que todos os portugueses terão um médico de família atribuído”;

2018: na presença de António Costa, a (ex)-ministra da Saúde, afirmou que no final do ano entre 94% e 96% dos portugueses terão médico de família;

2022: na pré-campanha para as legislativas de 30 de janeiro, desafiado com uma previsão sobre o cumprimento da promessa de todos os portugueses terem médico de família, António Costa recusou comprometer-se com uma data e respondeu com um provérbio popular: “gato escaldado [de água fria] tem medo”.

No relatório sobre a Evolução do Desempenho do SNS elaborado com base na informação disponível até ao dia 31 de maio de 2023, o Conselho das Finanças Públicas afirma: ”nos últimos dois anos, o número de utentes sem médico de família tem apresentado um crescimento superior a 30%” e nos hospitais as listas de espera para primeira consulta e cirurgia também subiram.”

Sobre este último tema, alguns números oficiais sobre os tempos médios de espera para primeiras consultas hospitalares:

Cardiologia

Hospital de Faro, 498 dias

Hospital de Portimão, 349 dias

Hospital Sousa Martins – Guarda, 1193 dias

Hospital São Francisco Xavier, 236 dias

Hospital Beatriz Ângelo, 333 dias

Ginecologia

Hospital de Santo André – Leiria, 451 dias

Hospital São Bernardo – Setúbal, 509 dias

Hospital Garcia de Orta, EPE, 355 dias

Hospital Beatriz Ângelo, 240 dias

Hospital Distrital de Lamego, 506 dias

Neurologia

Hospital de Santo André – Leiria, 636 dias

Hospital Sousa Martins – Guarda, 544 dias

Hospital São Bernardo – Setúbal, 342 dias

Hospital Infante D. Pedro – Aveiro, 578 dias

Hospital Distrital de Lamego, 461 dias

Obstetrícia

Hospital Sousa Martins – Guarda, 309 dias

Hospital Infante D. Pedro – Aveiro, 217 dias

Hospital Distrital de Bragança, 184 dias

Hospital Distrital de Mirandela, 192 dias

Oftalmologia

Hospital de Portimão, 1135 dias

Hospital Pediátrico de Coimbra, 897 dias

Hospital de Faro, 781 dias

Hospital Dona Estefânia, 552 dias

Hospital São Teotónio – Viseu, 433 dias

Hospital Sousa Martins – Guarda, 430 dias

O mesmo relatório do Conselho de Finanças Públicas também assinala que para os cuidados continuados, a resposta disponível continua a ser insuficiente para a procura.

Estes atrasos, quer na admissão para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), como na admissão para Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), estão relacionados com o aumento de internamentos inapropriados nos hospitais do SNS (utentes internados sem necessidade clínica que o justifique, confirmada através de alta médica).

Estes casos aumentaram 60% em 2023, representam 9.4 % do total de internamentos nos hospitais públicos, com um custo anual superior a 226 milhões de euros, de acordo com o estudo da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o apoio da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

Alguns dados factuais, que não deixam dúvidas sobre a tremenda diminuição dos vencimentos dos médicos, para perceber, entre outras razões, a falta de atração do SNS:

Em 2003, o vencimento de um médico interno era de 6,4 salários mínimos (42 h semana, regime dedicação exclusiva) ou de 4,6 salários mínimos (35 h semana). Em 2023, um médico interno ganha 2,4 salários mínimos (40 h semana) (dados aqui).

António Arnaut, o “pai” do SNS, escreveu, dias antes da sua morte em 2018: “Como todos sabemos, os meus amigos como profissionais e eu como utente, o nosso SNS atravessa um tempo de grandes dificuldades que, se não forem atalhadas rapidamente podem levar ao seu colapso (…). A destruição das carreiras depois de tantos anos de luta… foi o rombo mais profundo causado ao SNS. Sem carreiras, que pressupõem a entrada por concurso, a formação permanente, a progressão por mérito e um vencimento adequado, que há muito defendo seja igual aos dos juízes, não há Serviço Nacional de Saúde digno deste nome.”

Em 2023, no concurso para médicos de família, com 978 vagas a concurso, só 314 médicos foram colocados (32% do total). Na região de Lisboa, apenas 19% dos lugares foram ocupados. No Alentejo e Algarve os resultados foram ainda piores: apenas 16%.

Mais: “Já em 2021 no concurso de acesso á especialidade, meia centena de vagas para a formação especializada de médicos ficaram por ocupar. Desde que há mais candidatos do que vagas disponíveis para formação específica, foi a primeira vez que tal acontece, com vagas por preencher, por exemplo, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Em 2022 o número subiu para 160, a maioria na grande Lisboa.”

The Lancet, uma das mais prestigiadas revistas médicas internacionais, escrevia num editorial em 2019 sobre o sistema nacional de saúde em Portugal, apelando ao governo reeleito de António Costa:

“Os médicos do sector público, desmotivados pelas más condições de trabalho, procuram emprego no sector privado e no estrangeiro… as despesas pagas diretamente pelos doentes já representam 28% do total das despesas de saúde, um valor substancialmente mais elevado que a média da UE (15%), de acordo com a OCDE. Numa altura em que o sistema nacional de saúde já não responde às necessidades de uma parte substancial da população, o governo reeleito deve aproveitar esta nova oportunidade para dar prioridade à saúde e tornar os cuidados de saúde acessíveis a todos.”

É fácil perceber que nada disto aconteceu.