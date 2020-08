Há alguns mal-entendidos a circular. Quero falar sobre eles. Vou clarificar algumas coisas. O que se passa é o seguinte: tenho sido acusado de criar uma campanha com base numa mentira. Obviamente, não é o caso. Era preciso eu ser um bocado tonto, ou ter o meu sentido moral completamente invertido para o fazer. Portanto, vou explicar o que se passa.

Tudo o que eu disse na minha campanha é verdade. Obtive um lugar para fazer o doutoramento na Universidade de Cambridge, onde, aliás, já tinha feito o mestrado. Candidatei-me a uma bolsa da FCT, uma entidade tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Telefonei para a FCT para pedir informações sobre os resultados das bolsas. Foi-me dito que: por causa da Covid-19, o prazo de divulgação dos resultados não seria cumprido este ano; não havia uma data definida para a divulgação dos resultados; os resultados provavelmente não seriam divulgados antes de novembro. Alguns dias mais tarde, montei uma campanha criativa de angariação de donativos para ajudar a pagar o meu doutoramento: a minha campanha “Pagar um café a António Rolo Duarte”. A campanha cresceu e com ela cresceu a revolta de algumas pessoas nas redes sociais – uma minoria talvez por inveja, ou maldade, mas a maioria, certamente, por estarem simplesmente mal informadas.

Entretanto, a FCT veio agora, segundo li, dizer aos jornais que está tudo a correr dentro da normalidade e que não existe qualquer adiamento programado em relação às bolsas. Ora, parecem haver aqui informações contraditórias. Esta parece-me ser a questão central desta situação. A mim, um membro do público preocupado com o seu futuro, a FCT disse uma coisa. Aos jornais, após a minha campanha ganhar uma dimensão nacional, a FCT disse outra coisa diferente. Em que é que ficamos? Deixo o processo de tentar perceber o que se passa aqui, para os jornalistas.

Tenho todo o respeito pelo trabalho e pelos funcionários da FCT. Mas é preciso mais coerência. Caso contrário, há o risco de um jovem, trabalhador e motivado como eu, acabar por levar com as culpas – quando a sua intenção é apenas a de usar as suas capacidades para um projecto que o apaixona e que contribui para o seu país.

Quero também deixar o seguinte muito claro: não estou a exigir nada a ninguém. Mas quem achar a ideia porreira, pode pagar-me um café, e eu ficarei muito agradecido. É uma ajuda para o meu doutoramento. A minha campanha é uma ideia criativa, prática e divertida para ajudar com um assunto sério e com valor, que é a minha investigação académica sobre a História de Portugal. Obrigado!