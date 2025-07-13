“Em tempos como o nosso, tão especial como nunca deixaria de ser o nosso tempo, pergunto: como é possível que este método, que tantos resultados tem logrado no estrangeiro, não tenha ainda penetrado os consultórios portugueses? Como é possível que a vasta maioria dos nossos alunos de Psicologia, Medicina e Filosofia nunca tenha ouvido falar neste psiquiatra que abalou o mundo?”

Ninguém sabe muito bem o que fazer com a vida, que nos aparece sem que o peçamos, nos foge sem que o queiramos e outros tantos lugares-comuns indissociáveis de uma conversa como esta. O certo, porém, é que ela representa tudo aquilo que temos, ao ponto da sua teorização se tornar o pano de fundo de todas as outras.

Desde cedo que o Homem sente a pulsão de delinear o propósito da sua existência, por forma a não caminhar como cana agitada pelo vento, pronta a capitular ante a tribulação mais ténue. Os povos da Antiguidade Clássica, imersos numa noção quase panteística de comunidade, desvelavam a sua meta em função das legítimas necessidades dos outros, de onde emergiu uma absolutização das virtudes (ou dos valores, como hoje se diz, com repugnante brandura): seria o objectivo da vida humana, segundo Aristóteles, alcançar o Justo Meio, ao qual subsumem a Coragem, a Temperança, a Liberalidade, a Prudência, etc.. Na Idade Média, os teólogos católicos e, em especial, Agostinho de Hipona, não descurando as virtudes, relativizaram-nas a um fim superior à comunidade e à própria vida: o Reino dos Céus.

O raciocínio agostiniano foi notável: o sentido de algo deve encontrar-se fora desse algo, sob pena de auto-referencialidade. Ninguém quer a escola pela escola, mas pelo mercado de trabalho; ninguém quer o trabalho pelo trabalho, mas pelo dinheiro; ninguém quer o dinheiro pelo dinheiro, mas pelos produtos (não consiste nisso a Lei de Say?). Assim, por que haveríamos de desejar a vida na Terra… pela vida na Terra? Evidentemente, esta lógica tão rectilínea, tão fundante da individualidade, tão grossa não sobreviveu aos séculos das curvas, dos quais herdámos o mesmo ímpeto de novidade por trás dos instagrams e tiktoks.

Desde logo, assomaram os nihilistas, numa cantilena que lembra os versos de Ruy Belo: «Num dia destes de tristeza mansa/ cansado já de tanto experimentar/ eu que só ainda me não matei/ talvez gostasse de me matar». Depois, os hedonistas, que, constatando que só é possível viver ébrio ou sob o peso da cruz, optaram pelo primeiro. Depois, os absurdistas, que recomendaram ao pobre Sísifo ganhar algum gosto pela pedra.

Mas quem se mata já não volta para contar se valeu a pena; a ebriedade cobre vazios sórdidos; e o Sísifo já há muito que atirou com a pedra, trocando-a por uns halteres. Em verdade, o cidadão hodierno, tão distante do Übermensch que Nietzsche profetizou, desespera por um sentido, tanto que o encontra… a cada semana, entre as paredes tépidas de um centro comercial.

O viés frenético do capitalismo pós-industrial, bem como a incrustação da sociedade no mercado a que este conduziu (K. POLANYI), transformaram a identidade numa mercadoria: pois

o que resta de um alterno, um beto, um hippie, um hipster ou um gótico, privados do Spotify e de umas quantas peças de roupa? Urge uma solução mais duradoura, mais real, mais humana – e é aí que entra Viktor Frankl.

Nascido em Viena, na aurora do movimento nazi, o psiquiatra judeu resistiu aos campos de concentração de Auschwitz e Dachau, onde, aliás, deu início à sua célebre corrente de pensamento: a Logoterapia. Entre as atrocidades do século, Frankl notou que, enquanto uns sucumbiam, outros se aprimoravam anímica e moralmente, cabendo descobrir qual era a motivação dos segundos, que inexistia nos primeiros.

A resposta foi encontrada no referido problema do sentido, que, para os “vencedores” – homens e mulheres como Maximiliano Kolbe, Hannah Arendt e o próprio Frankl –, era mais algo assumido do que inventado, mais um aspecto constitutivo do Eu do que uma freudiana carapaça social. Com efeito, o método logoterapêutico passa por ajudar o paciente a encontrar (e o verbo é mesmo esse!) o seu sentido, demasiado imanente para se tratar de uma imposição religiosa, e demasiado transcendente para corresponder a uma arbitrária criação.

A esta observação associou-se o conceito de “doenças noogénicas”: enfermidades do foro psíquico oriundas, não de desequilíbrios neuronais, mas da falta de sentido. Em tempos como o nosso, tão especial como nunca deixaria de ser o nosso tempo, pergunto: como é possível que este método, que tantos resultados tem logrado no estrangeiro, não tenha ainda penetrado os consultórios portugueses? Como é possível que a vasta maioria dos nossos alunos de Psicologia, Medicina e Filosofia nunca tenha ouvido falar neste psiquiatra que abalou o mundo?

Enfim, se há algo capaz de completar este artigo, é a própria obra de Frankl, nomeadamente, o seu livro mais comercial: «O Homem em Busca de um Sentido». Que todos o leiam! Que todos o analisem, com o cuidado de quem tece a roupagem da vida interior! E que todos o abordem sem o cepticismo de quem clama «Não sei por onde vou,/ Não sei para onde vou/ Sei que não vou por aí!» (José Régio).