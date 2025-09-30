Há 15 dias, em pelo hemiciclo, Hugo Soares ofereceu umas chapadas a Pedro Frazão. Na semana passada, foi a vez de Isabel Moreira se queixar que Filipe Melo, na Mesa da Assembleia da República, lhe mandou beijinhos. Portanto, se tudo correr como esperado, nesta semana vamos ouvir a minha mãe a dizer “não me façam virar e dar uma palmada a cada um!”, transformando o Parlamento no banco de trás do FIAT 127 onde, nos anos 80, eu e os meus irmãos bulhávamos em todas as viagens.

Com aquela cena na AR, o Chega apresentou a sua proposta para resolver o problema da habitação. Não é aproveitamento de edifícios do Estado, nem o fim do alojamento local, nem tectos nas rendas: é Casanova.

Filipe Melo é uma espécie de D. Juan da Rinchoa, a soprar beijos pelo ar como o Marco Paulo fazia nos concertos às suas fãs. É um marialva e só por inveja é que há quem diga que o seu nome verdadeiro não é Filipe Melo, mas sim Filipe Mole. Não fazendo parte do Governo Sombra do Chega, está lá perto: é daqueles homens que ficam nas sombras, de onde saem para perseguir as raparigas. Agora, se fosse um imigrante a fazer aquilo na rua a uma donzela das nossas, era apedrejado por portugueses de bem. A sorte de Melo é não ser paquistanês, apesar de o cabelo levar mais óleo que uma chamuça.

Mas a verdade é que a AR é muito cinzentona e esta rebeldia só lhe faz bem. Filipe Melo traz para a praxis parlamentar o costume dos empregados de mesa das tascas portuguesas, de comunicaram entre si com o som de beijinhos. É, claramente, um inovador. Alguém que manda beijinhos enquanto desempenha um cargo regimental na AR, tem o tipo de comportamentos disruptivos que lançam modas. Filipe Melo é o género de homem que num jantar de gala tira burriés e cola no prato. Numa ópera arrota. Desafinado, ainda por cima. Num enterro apalpa o rabo da viúva. E isso é óptimo, porque é assim que se atraem jovens para a política.

Tem a coragem de não se vergar às convenções. Mas, como todos os geniais pioneiros antes de si, Filipe Melo é original ao mesmo tempo que tem o cuidado de manter uma ligação às tradições, preservando um fio condutor entre o passado e o futuro. Neste caso, Melo conjuga a novidade dos beijinhos a partir da Mesa da AR com a típica atitude mariquinhas de, confrontado com o seu comportamento, recusar-se a admiti-lo. Filipe Melo veio dizer que os beijos eram para Rui Tavares, mesclando assim a coragem de desafiar mentalidades, com a cobardia de negar tê-lo feito. Percebe-se que tenha optado por ser poltrão. O país não está preparado para ter um revolucionário que manda beijinhos a uma deputada e não tem miúfa de o admitir.