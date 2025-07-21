Na alma de cada iraniano — quer esteja no cume do Monte Damavand, nos desertos abrasadores de Lut, ao sabor das brisas do Golfo Pérsico, ou longe da Pátria em terras distantes — vive e respira uma verdade eterna:
Somos todos espelhos de uma só luz.
E, no entanto, ao longo das décadas… muitos desses espelhos racharam ou perderam o brilho, obscurecidos pela divisão, pelo ressentimento e pelo desespero.
A luz que outrora fez do maior império da história um mosaico resplandecente de culturas, línguas, coragem e criatividade, foi-se apagando, tremeluzindo como uma estrela distante.
Hoje, o Irão encontra-se diante de uma pergunta sagrada:
Conseguiremos trazer estes espelhos de volta à harmonia, para que voltem a refletir uma luz unificada?
Uma luz não só para iluminar o Irão, mas para curar os espíritos dos povos ao redor.
A resposta está na mais antiga das sabedorias, transmitida pelos nossos antepassados… ecoada na voz de Zaratustra:
Só há um caminho neste mundo — o caminho da verdade.
É o caminho que começou com a justiça de Ciro, o Grande, que ressoou no clamor de Kaveh, o Ferreiro, e que resistiu na bravura de Ariobarzanes e na firmeza de Babak Khorramdin.
Somos filhos de Arash, o Arqueiro, guardiões de uma luz que há milénios emana desta terra.
E… talvez o maior presente que oferecemos à humanidade seja este legado eterno:
A primeira declaração de direitos humanos da história, gravada no barro do Cilindro de Ciro — um chamamento eterno à dignidade, à liberdade e ao respeito por todos.
E sempre que duvidarmos da firmeza dos nossos passos, basta voltarmos às raízes:
O Monte Damavand ainda se ergue connosco.
Porque somos a nação mais antiga, forjada no cadinho da história.
E agora, chegou o momento de, como o mítico Simurgh, a nossa lendária fénix, renascermos das cinzas e abrirmos as asas rumo a um céu de liberdade, renovação e dignidade humana.
Mas esse voo começa com três passos sagrados; três pilares eternos da nossa herança:
Bons Pensamentos, Boas Palavras, Boas Ações…
Bons pensamentos significam vermo-nos uns aos outros como espelhos — reflexos da mesma humanidade.
Significam ouvir a voz do nosso próprio coração, e a da humanidade em todo o mundo, com os ouvidos da alma — reconhecendo-nos em cada rosto: seja curdo, azeri, balúchi, persa, turcomeno, árabe, ou qualquer um dos inúmeros belos fios entrelaçados no tapete ancestral do Irão.
A nossa força reside nesta gloriosa diversidade.
Boas palavras significam escolher a linguagem para unir, e não para ferir.
Significam honrar o idioma que Yaqub Leis reavivou — o pulsar vivo do Irão, a língua persa — onde cada palavra transporta o eco da luz.
E por fim, boas ações são o fruto dos dois primeiros pilares.
Significam erguer-se para reconstruir.
Unir-se sob a verdade eterna de que “todos os seres humanos são membros de um mesmo corpo”.
Somos uma só família.
Rejeitar o legado do ódio e, em seu lugar, construir um novo legado de compaixão, sabedoria e unidade.
Agora é o tempo de escolher o caminho da verdade como a nossa bússola — rumo à liberdade, à renovação, e a uma nova civilização para a humanidade.
O nosso destino é um só: o Irão.
Limpemos os nossos espelhos…
Pensemos com clareza.
Falemos com bondade…
E ajamos com coragem.
E agora…
Escrevemos o próximo capítulo como uma terra intemporal da humanidade — com o mundo — juntos.
Com a chama do amor pela humanidade e a luz da esperança no coração.