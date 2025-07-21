Na alma de cada iraniano — quer esteja no cume do Monte Damavand, nos desertos abrasadores de Lut, ao sabor das brisas do Golfo Pérsico, ou longe da Pátria em terras distantes — vive e respira uma verdade eterna:

Somos todos espelhos de uma só luz.

E, no entanto, ao longo das décadas… muitos desses espelhos racharam ou perderam o brilho, obscurecidos pela divisão, pelo ressentimento e pelo desespero.

A luz que outrora fez do maior império da história um mosaico resplandecente de culturas, línguas, coragem e criatividade, foi-se apagando, tremeluzindo como uma estrela distante.

Hoje, o Irão encontra-se diante de uma pergunta sagrada:

Conseguiremos trazer estes espelhos de volta à harmonia, para que voltem a refletir uma luz unificada?

Uma luz não só para iluminar o Irão, mas para curar os espíritos dos povos ao redor.

A resposta está na mais antiga das sabedorias, transmitida pelos nossos antepassados… ecoada na voz de Zaratustra:

Só há um caminho neste mundo — o caminho da verdade.

É o caminho que começou com a justiça de Ciro, o Grande, que ressoou no clamor de Kaveh, o Ferreiro, e que resistiu na bravura de Ariobarzanes e na firmeza de Babak Khorramdin.

Somos filhos de Arash, o Arqueiro, guardiões de uma luz que há milénios emana desta terra.

E… talvez o maior presente que oferecemos à humanidade seja este legado eterno:

A primeira declaração de direitos humanos da história, gravada no barro do Cilindro de Ciro — um chamamento eterno à dignidade, à liberdade e ao respeito por todos.

E sempre que duvidarmos da firmeza dos nossos passos, basta voltarmos às raízes:

O Monte Damavand ainda se ergue connosco.

Porque somos a nação mais antiga, forjada no cadinho da história.

E agora, chegou o momento de, como o mítico Simurgh, a nossa lendária fénix, renascermos das cinzas e abrirmos as asas rumo a um céu de liberdade, renovação e dignidade humana.

Mas esse voo começa com três passos sagrados; três pilares eternos da nossa herança:

Bons Pensamentos, Boas Palavras, Boas Ações…

Bons pensamentos significam vermo-nos uns aos outros como espelhos — reflexos da mesma humanidade.

Significam ouvir a voz do nosso próprio coração, e a da humanidade em todo o mundo, com os ouvidos da alma — reconhecendo-nos em cada rosto: seja curdo, azeri, balúchi, persa, turcomeno, árabe, ou qualquer um dos inúmeros belos fios entrelaçados no tapete ancestral do Irão.

A nossa força reside nesta gloriosa diversidade.

Boas palavras significam escolher a linguagem para unir, e não para ferir.

Significam honrar o idioma que Yaqub Leis reavivou — o pulsar vivo do Irão, a língua persa — onde cada palavra transporta o eco da luz.

E por fim, boas ações são o fruto dos dois primeiros pilares.

Significam erguer-se para reconstruir.

Unir-se sob a verdade eterna de que “todos os seres humanos são membros de um mesmo corpo”.

Somos uma só família.

Rejeitar o legado do ódio e, em seu lugar, construir um novo legado de compaixão, sabedoria e unidade.

Agora é o tempo de escolher o caminho da verdade como a nossa bússola — rumo à liberdade, à renovação, e a uma nova civilização para a humanidade.

O nosso destino é um só: o Irão.

Limpemos os nossos espelhos…

Pensemos com clareza.

Falemos com bondade…

E ajamos com coragem.

E agora…

Escrevemos o próximo capítulo como uma terra intemporal da humanidade — com o mundo — juntos.

Com a chama do amor pela humanidade e a luz da esperança no coração.