Formular uma “linha condutora” para a programação de um festival de artes em meio rural tem muito que se lhe diga. É um intrincado trabalho o de pensar um festival para um público completamente aposto ao dito “urbano”, cuja acessibilidade a estas manifestações culturais é praticamente garantida. Neste processo, surgem-nos várias questões até chegarmos aos eixos, propriamente ditos, que devem guiar a programação de um festival num meio rural. Qual a melhor abordagem para o público das aldeias? Quais as expetativas? Como tornar a experiência mais enriquecedora e despertar-lhes o interesse pela arte? As dúvidas são totalmente legítimas. No entanto, nos dias (pandémicos) que correm, meditar sobre estas questões torna-se num luxo inacessível para um promotor cultural no interior do país. A pergunta de qual a “linha condutora” de uma programação artística em meio rural chega a ser, até, perturbadora. É como perguntar a um náufrago (ainda vivo) o que deseja de sobremesa quando chega à costa. É claro que o nível de excelência deve ser sempre a meta dos profissionais dos vários ofícios artísticos, seja em que território for, mas uma crise como a que se vive, atualmente, no meio cultural no interior do país não deixa grande margem para altos voos.

Para aqueles a quem a minha assertividade não convence, passo a explicar: há cinco anos, na mesma semana, visitei duas sedes de concelho: Boticas (em Vila Real) e Ovar (Aveiro). Numa segunda-feira fui a Boticas e encontrei um território em que, para ir a uma urgência hospitalar, um habitante desta vila – que é sede de concelho, recorde-se – tem de fazer 24 quilómetros pela estrada nacional 103 (30 minutos de automóvel). A nível populacional, para dar uma ideia, em todo o concelho encontrei 15 alunos no 4º ano de escolaridade. No dia seguinte, fui a Ovar e verifico, por comparação quase instintiva, que se um habitante desta sede de concelho partir uma perna, encontra assistência hospitalar pública na sua cidade, de forma quase imediata. Mas, se preferir, pode ir a qualquer um dos três hospitais públicos que se encontram a 15, 14 ou menos de um quilómetro. Esta observação deixa claro que em Portugal temos dois países: o Portugal litoral e o Portugal interior!

Tendo em conta a realidade pré-pandémica, no interior Norte os projetos de criação artística são muito poucos e os projetos de programação artística consistentes resumem-se às capitais de distrito. Em um dos distritos, nomeadamente Bragança, não existe mesmo nenhuma estrutura profissional de criação artística (se conseguirem, provem-me, por favor, que estou enganado!). As autarquias têm uma enorme dificuldade em conseguir investir de forma consistente no apoio à criação artística. As razões são várias: orçamentos limitados, falta de estratégia cultural e (talvez a mais tremenda das razões) a pouca importância que a maior parte da população dá à fruição artística.

Desenvolver uma atividade artística no interior Norte de Portugal é competir com problemas básicos por resolver. Ainda há dias passei por um outdoor publicitário a informar que o saneamento iria chegar a uma das aldeias desta região. Grande avanço civilizacional! Dá que pensar no que prefere um habitante dessa aldeia: um lugar para escoar os resíduos ou uma peça de teatro ao ar livre? A resposta parece-me óbvia. Provavelmente, esse cidadão nunca viu uma peça de teatro nem ouviu um concerto ao vivo. A fruição artística não faz parte da sua vida, porque não fez parte da sua educação. Agora, acrescentemos a esta realidade a bomba da “Covid” que lhe caiu em cima. O que resta? Um interior Norte arrasado a nível de criação artística e onde apenas um município promoveu apoios extraordinários para o setor da cultura – um sinal preocupante.

A Arte no interior Norte está a desvanecer, tal como a sua população, que tem fugido para o litoral. Há que reinventar uma nova era de políticas culturais nestas regiões desertificadas. E não há volta a dar. Temos de começar pelo princípio: é urgente haver gente. Se cada vez há menos gente no interior, cada vez se torna mais difícil pensar em Arte. Começa a ser, até, absurdo. Sem pessoas não há civilização e sem civilização, como dizia Garrett, não pode prosperar o Teatro (e, por extensão, a Arte). O cenário em que tentam sobreviver os agentes culturais do interior Norte compara-se, por isso, ao de um náufrago, rodeado de mar, já sem esperança de encontrar terra ou um mero salva-vidas (quanto mais sobremesa!).

