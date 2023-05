Durante sete anos o Presidente da República alimentou politicamente António Costa. Foi o período da descrispação após a implementação do programa da troika para que os salários continuassem a ser pagos e se corrigissem os erros cometidos pelo PS sob a égide de José Sócrates. Mas também porque o Partido Socialista perdera as eleições em 2015 e, apesar disso, era governo. As feridas eram muitas e, nessa altura, Marcelo Rebelo de Sousa entendeu que o importante era curá-las.

A sua esperança, ou expectativa dependendo da base que sustentava a sua convicção, seria que a economia desse sinais de retoma, a vida dos portugueses melhorasse e os ânimos serenassem. Não foi isso que sucedeu porque os fundamentos para que tal acontecesse não existiam. Os sinais de retoma da economia não eram sustentáveis, alimentavam-se nos juros baixos, na dívida pública comprada pelo BCE e num crescimento alicerçado apenas no turismo. A vida dos portugueses não melhorou, estes acabaram por se habituar, conformaram-se ou voltaram a emigrar e, consequentemente, os ânimos continuam exaltados. A deterioração do conceito de bem-público, de serviço público, do que é viver em comunidade, o exemplo de respeito mútuo que os políticos devem ter uns pelos outros, a promiscuidade entre Estado e negócios, que as nacionalizações acentuaram, contribuíram para o estado de desalento e de frustração que se sente fora do largo do Rato.

Ou seja, o objectivo estabelecido por Marcelo Rebelo de Sousa para os seus mandatos presidenciais falhou. Foi pena, até porque não faltaram avisos em sentido contrário. Mas não interessa agora apurar responsabilidades, simplesmente apontar uma evidência, duas neste caso, porque se Marcelo falhou, também tem tempo de sobra para se emendar.

