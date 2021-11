Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O heróico num ser humano é não pertencer a um rebanho”

(José Saramago)

É certo que passámos por guerras e fomes, perdemos a soberania, estivemos sob ultimatos, sofremos com pragas, doenças, terramotos… Mas será que podemos comparar tais “acidentes de percurso” ao duplo e pesado fardo que assombra os mandatos do Presidente Marcelo – a Covid-19 e a Crise Climática?

Há sempre algumas ovelhas negras a fazerem piadas com os elevados eventos que legitimam as políticas seguidoras da ciência, como aquelas do Infarmed à porta fechada, ora suspensas ora com comunicados desfasados do que lá se dizia, ou aquelas climáticas em que ora a Greta vai de veleiro, ora não é convidada, desfaz-se em asneiras e vai-se embora sem os líderes mundiais, os presentes, repararem, porque estavam a dormir.

Umas ovelhas negras que não se deixaram pastorear pelo medo, fosse dos vídeos das pessoas na China, no início da pandemia, a cair para o lado enquanto caminhavam na rua, ou dos arranha-céus de Nova York submersos, do deserto no lugar da Amazónia ou do Polo Norte sem gelo, isto lá para o ano 2000, fosse das previsões do Imperial College ou de Jorge Buesco, assim como das últimas oportunidades de Guterres ou da casa em chamas da menina Greta.

Ovelhas negras que teimam em não se convencer com certezas e consensos, questionando, gerando confusão, divergindo, quando todos deviam saber que só há um caminho que é este e mais nenhum e o que não bater certo, faça-se tabu, até porque é só por aparência, já que irá bater nem que seja com dados martelados ou equipas trocadas. Não se limitam a obedecer, ameaçando a vitória na nossa batalha contra a Peste Negra, perdão a Covid-19, que isto 30 a 50% comparado com 0,1% são trocos, e a batalha contra o asteroide que extinguiu os dinossauros, na sua versão moderna;

Sim, são eles, os Negacionistas. E ainda agora, no fecho da COP26, perdão, da Web Summit, levaram novo puxão de orelhas do Sr. Presidente.

Venham os contratos de lítio assinados às paletes a contra-relógio, venha a vacinação nos berçários, a quarta a quinta e a sexta dose, venham mais negócios como os das barragens da EDP ou do hidrogénio, biomassa, etc., tapem-se mais buracos de milhões na Carris ou na CP, confiem no Certificado Digital, na libertação de Armando Vara, paguem as taxas e as taxinhas e lembrem-se das Compotas não agrave isto ao ponto de novo confinamento… entretanto percebam que temos que mudar de vida como diz e faz o Presidente que, apesar das selfies e da condução contra pilares, não polui como os outros.

Propaganda?

Bem, considerando que questionar tais coisas é Negacionismo, facilmente compreendemos que Marcelo achará que são “mais que as mães”. Porém, para além do umbigo de quem, como tantos, se julga especial em tempos extraordinários, há algo chamado realidade: afinal de contas, sucessivos inquéritos têm mostrado a grande maioria dos portugueses informados e preocupados com as alterações climáticas… afinal, com tanto negacionismo e seus nefastos efeitos, fomos os primeiros na vacinação.

Propaganda, sim – descredibilização de pontos de vista diferentes sob o disfarce de seguidor da ciência. Quem não prefere carta branca a escrutínio?

Lembrando o alerta de um dos mais célebres divulgadores de ciência contemporâneos, Carl Sagan, sobre a necessidade de, neste caminho científico, sermos céticos, para não cairmos em armadilhas, Sr. Presidente, que tal compreender que fé, verdade ou consenso não são coisas de ciência, que muito disto é política – e politiquice – e ao invés promover o debate, o contraditório, a participação – mais que não seja porque envolve dinheiro dos contribuintes e decisões de eleitos pelo povo –, em lugar de pintar um mundo a preto e verde, entre os bons e os maus? Que tal não temer a democracia e a cidadania, cultivá-la, e preocupar-se antes em zelar por direitos, liberdades, ou qualidade de vida de seus concidadãos, que têm estado sob ameaça (incluindo, claro, questões ambientais e de saúde pública)?