1 Palavra dada, palavra honrada. O Primeiro-ministro disse que Marta Temido só podia deixar funções depois de aprovar em Conselho de Ministros o diploma que confere as competências da nova Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, e assim foi. Cumprido o castigo, a ministra que já não o era ainda teve de passar pela humilhação final de dar explicações à imprensa sobre o referido diploma e, já agora, sobre as razões que a levaram a pedir a demissão. Em resumo, é como se Costa tivesse dito a Marta Temido: “já que já estás queimada, faz o trabalho difícil e, se não der resultado, há sempre alguém para responsabilizar.”

No mesmo dia desfez-se o tabu e ficámos a saber que o próximo ministro não é o atual secretário de estado, mas um ex-secretário de estado. Para o caso tanto faz. Manuel Pizarro é alguém fácil de recrutar e fácil de controlar. Será que era disto que António Costa estava à procura? Ou será que, com apenas alguns meses deste Governo de maioria absoluta, já ninguém na sociedade civil está disponível para a função? São perguntas para as quais não tenho respostas, mas pondo-me na pele de um hipotético ministro independente e competente, chego facilmente à resposta: não estou disponível.

A verdade é que ninguém devidamente preparado para resolver os problemas que o sistema de saúde enfrenta está disponível para se sacrificar em nome de reformas que este Governo nunca aceitará fazer.

Para quem tenha dúvidas, basta ver a habilidade que a máquina socialista inventou para fazer o mesmo corte de pensões que o inábil governo de Passos Coelho já tinha anunciado. A habilidade dos socialistas, agora denunciada pela comunicação social, não é cortar menos do que Passos Coelho cortou. É fazer os mesmos cortes tentando criar a ilusão de que está a fazer coisa diferente. Há quem goste de ser comido por parvo, e há quem prefira viver na ignorância. Eu, por mim, prefiro viver em cenários realistas, apesar de lamentar a falta de profissionalismo político de quem realmente quis fazer o país avançar enfrentando os problemas. A comunicação não é um pormenor no exercício do poder. A par da estratégia política, é talvez o fator mais importante para quem quer levar avante um projeto político. Enquanto o PSD não perceber isto, será muito difícil voltar ao poder.

