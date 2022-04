Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Embora não exatamente um remake, a história tende sempre a repetir-se. Inauspiciosa a circunstância da guerra da Ucrânia reacendeu uma flama do passado. Resquícios da Cortina de Ferro voltam a disseminar no ambiente das relações internacionais pesadelos que se pensava terem-se desvanecido no tempo e nos progressos civilizacionais das últimas décadas. Infelizmente o mundo político e as relações entre estados estão, de novo, confrontados com um poder que se dispôs a exercer força orbital em colisão com a esfera do árbitro, do garante da paz mundial e da convivência pacífica entre estados e povos – o direito internacional.

O direito internacional foi justamente a primeira vítima de uma era que se intrometeu abruptamente contra os esforços pela paz mundial e a democratização das mais jovens nações, aspirantes das liberdades e dos direitos conexos com a dignidade do ser humano. Já é passado mais de um mês desde que a intolerância se impôs contra os desígnios do desenvolvimento económico e social de um povo pacífico e independente. Um laivo da intolerância arremeteu contra o direito à autodeterminação e contra o princípio do respeito pelas liberdades de um estado soberano, atacando um território confinante onde as instituições políticas foram eleitas de forma livre pelo povo.

Pela paz no mundo a esperança emergiu poderosamente contra as expetativas do agressor. Invencível, como força da verdade e da justiça, veio interceder pelo direito internacional defendendo-o das suas aparentes vulnerabilidades enquanto repositório dos direitos e das liberdades dos povos. O retorno de tensões negativas de tempos idos alavancou e reavivou a memória política e emotiva de muitos líderes mundiais. O caos que avança e se quer instalar não triunfará. Ergueram-se as forças da moral, da indignação e da razão. O desígnio universal da paz assente no respeito pelas liberdades e dignidade dos povos deu forma e resistência ao vínculo tecido pela vontade irredutível de defender os valores superiores. A harmonia é o fim prosseguido pela democratização de cada estado, pela vontade e pela mão do povo.

A voz do Papa Francisco uniu-se à voz do seu antecessor relativamente distante. O Papa João Paulo II foi peremptório em plena guerra fria. Agora que se tenta reafirmar um ambiente propício ao recrudescimento de desafios às liberdades e à aspiração de um regime democrático em cada estado cuja vontade popular assim se manifesta, no discurso de sábado último, o Papa Francisco tornou bem evidente quais os valores que corrobora numa conjuntura que fervilha de contrainformação. A paz e a liberdade não são negociáveis. São direitos e não são alienáveis seja por coação ou por que meio for.

O Papa foi directo. Sem rodeios, de modo proeminente imprimiu nas palavras a sua aversão às vontades incontinentes e arcaicas. Nenhuma pretensão pode se legitimar ao configurar um atentado à dignidade e à identidade de uma comunidade. Cada povo deve poder escolher e fixar as suas expectativas, deve poder ser senhor do seu destino. Onde quer que se coloquem, no âmbito doméstico ou externo, os políticos precisam de cultivar o respeito pelas escolhas do povo. Nos estados e nações o exercício dos direitos é interesse comunitário, ou nacional, pertencendo consequentemente o ônus a todos membros que a integram e/ou constituem.

A voz e as palavras do Papa Francisco são bem-vindas e foram acolhidas nos ouvidos e no coração dos angolanos. O povo angolano tem padecido com a intolerância política desde que Angola existe como estado independente. O povo angolano sente e está convicto de que as suas aspirações, legítimas, não vão soçobrar em plano secundário relativamente às aspirações do povo ucraniano. O povo angolano vê no Papa Francisco um pilar importante na luta de todos àqueles que se batem contra a opressão que privilegia os instrumentos da ditadura e do totalitarismo.

Na solidariedade exprimida para com povo e nação ucraniana é evidente que o Papa Francisco sabe o quanto anseiam, com mais ou menos violência, outros povos do mundo. O povo angolano precisa da ajuda e influência de cada um e de todos os líderes amantes das liberdades, da paz e adeptos da democracia e da governação justa e transparente: o povo angolano precisa do apoio do Papa Francisco, precisa da ajuda do Presidente Biden, da ajuda da Presidente da EU – Úrsula Van Der Leyen, da ajuda do Presidente do Conselho Europeu – Charles Michel, da ajuda do Presidente Emmanuel Macron. O processo democrático angolano precisa do apoio explícito de Portugal, nas pessoas do Primeiro Ministro António Costa e do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Angola tem eleições em Agosto próximo. O processo eleitoral está sendo deliberadamente caótico. A oligarquia no poder é responsável por nada contribuir e nada fazer para melhorar as condições de vida do povo angolano. O contrário de uma visão humanista pela inclusão e bem-estar coletivo tem sido a regra da governação em Angola. Paralelamente, outra regra condensa privilégios para um grupo restrito que controla o poder pelo exercício constante da intimidação e da perseguição. A repressão, à custa do controle das forças armadas, da polícia nacional, dos tribunais, órgãos de informação e tantos outros poderes entre outros órgãos de soberania, tem sido o meio para imposição da fraude legislativa e eleitoral.

A esperança pode vir de Sua Iminência Papa Francisco. O Povo angolano apela às figuras acima nomeadas e quer instar de modo expresso:

Pelo amor de Deus, atentem para as nossas dores, ouçam os nossos gemidos e venham ajudar Angola a sair do totalitarismo disfarçado de democracia. Ajudem o povo angolano a livrar-se da oligarquia atroz no poder há cinco décadas.