A Banca Portuguesa

Paulo Moita de Macedo

Os bancos enfrentam numerosas e distintas disrupções imediatas e estruturais. Em primeiro lugar, o recente desafio da pandemia de COVID-19. Em Portugal, um dos principais mecanismos de apoio desenvolvidos para ajudar as empresas e as famílias residiu na figura da moratória. Os bancos acolheram de forma segura, mais extensa e prolongada que noutros países, esta opção por forma a melhor ajudar os seus clientes. Este contexto estimulou os bancos ainda a atentarem, para além da segurança de clientes e colaboradores, também na emergência da digitalização, que por sua vez evidenciou outros benefícios, tal como a transição para um modelo económico com menor utilização de recursos, pegada carbónica e um modelo social com menor manuseamento de dinheiro e maior utilização do serviço bancário 24 horas/7dias — “Contactless”.

Ficamos no entanto a saber, também de forma empírica, que o risco cibernético acompanha a maior digitalização, nomeadamente a segurança dos dados, o risco de continuidade do negócio e fatores conexos de responsabilidade regulatória e legal, que se centram no topo das prioridades atuais.

Novos fatores disruptivos continuam a suceder-se. Em cinco semanas a invasão da Ucrânia trouxe, para além da tragédia da guerra, o exacerbar das dificuldades na recuperação económica, o aumento dos preços de matérias-primas, da energia, dos transportes, das commodities e depois dos restantes produtos por efeito indireto. Existindo o risco que as medidas para contrabalançar a inflação dificultem as trajetórias de equilíbrio orçamental desenhadas.

Embora o sentido de missão possa ajudar, é na segurança que transmitimos (vg. Confiança) e na capacidade de entrega de resultados aos stakeholders, que reside o nosso propósito. Garantir a solidez da banca para enfrentar os riscos de sempre, bem como os novos, e apostar na renovação de conhecimentos, capacidades e competências, para formar as equipas necessárias — ter as pessoas certas — para esta realidade que se transforma a um ritmo “sempre” sem paralelo.

São estes os valores sobre os quais procuramos conduzir um Banco (identificação e mitigação de riscos; execução de forma célere relativamente às oportunidades que se abrem, mesmo longínquas e indiretas; assegurar o contributo das pessoas certas nas equipas, através da sua formação permanente – “voltar à escola”-, em especial nestes tempos extraordinários.

A Nova Agenda dos Líderes

Clara Raposo

Tem toda a razão o Dr. Paulo Macedo quando se refere aos nossos dias como uma sucessão de eventos inesperados e disruptivos, os tais tempos extraordinários… Deixem-me explicar a que se deve esta nossa “parceria”, o porquê de escrevermos lado a lado, o CEO dum banco e uma professora de finanças. Estreamos esta secção do Observador, inovando, com líderes e professores lado a lado: Enfrentamos tempos extraordinários com medidas extraordinárias.

Na minha função de “Dean”, cheguei há conclusão há já longos meses de que as receitas habituais das business schools não chegam para dar a volta a momentos historicamente tão desafiantes como os dos últimos tempos. Se queremos pensar de forma mais estratégica, na antecipação do que poderá ser a próxima disrupção, na ligação entre o que se passa em diferentes setores, diferentes geografias, diferentes culturas, diferentes regimes, então temos de pensar mais fora da caixa e juntar outras áreas de conhecimento ao nosso raciocínio habitual de economistas e gestores. Juntamos outras perspetivas e adotamos outra postura, com maior interação entre academia e prática – discutimos em conjunto os assuntos, executivos e “professores”, aprendemos juntos e co-criarmos novas soluções.

Foi neste espírito que o ISEG desenhou um novo programa de Liderança Estratégica com a Columbia Business School – para quebrar barreiras e definir uma nova agenda para líderes com visão. Não foi por acaso que procurámos um parceiro tão reputado no outro lado do Atlântico. Um Aliado em tempos de guerra na Europa – parece mentira, não é? Mas é verdade. Vamos, assim, armar-nos com conhecimento.

Paulo Macedo elencou a sucessão de desafios na banca nos últimos tempos: Desde a pandemia e as moratórias para maior segurança dos clientes, à expansão em paralelo da digitalização do negócio bancário mas com acrescidos riscos de ciber-segurança, até à recente invasão da Ucrânia e a insegurança de uma guerra que também acresce inflação numa série de produtos essenciais que se arrastam a toda a economia.

Não podia concordar mais com a redefinição do antigo valor da Confiança para algo mais forte hoje, Segurança. Para mim, é esta a palavra de 2022, um objetivo com tantas dimensões numa palavra só. Vamos tentar dar passos nessa direção, pensando nos problemas que queremos resolver e desenvolvendo as suas soluções. Estamos apostados em formar as tais pessoas certas, com todo o rigor e a qualidade que os tempos extraordinários exigem. Porque o Conhecimento é mesmo uma Arma.