Primeiro, o Bob Dylan sugeriu a ideia de que era de uma presunção insuportável uma pessoa achar que Deus está do seu lado. Na penúltima estrofe da canção “With God On Our Side”, de 1964, disparava: “You’ll have to decide/Whether Judas Iscariot/Had God on his side”. A ideia era que qualquer mau carácter, incluindo o pior traidor, pode agir na convicção de que cumpre a vontade de Deus. Daqui saídos, a maior suspeita levantava-se já não sobre quem segue o Demónio mas sobre quem está hiper-convicto de que obedece ao Criador.

Mas depois, em 1975, o mesmo Bob Dylan veio a estar convicto de que lhe cabia agora executar os planos divinos. “I’m doing God’s work. That’s all I know.” Nem o Professor Cavaco Silva seria mais assertivo desejando concentrar-se no muito trabalho que sentia ter para fazer. Não devemos, portanto, tomar como eternas as declarações que fazemos nos nossos momentos mais pagãos. Afinal, o tempo tanto pode testar a nossa fé como de seguida oferecê-la em maior abundância, sugeria-nos o volte-face Dylanesco.

