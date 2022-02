Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A propósito do dia 4 de fevereiro, estabelecido como Dia Mundial da Luta contra o Cancro, importa lançar uma série de alertas, especialmente no contexto atual de pandemia.

Ultimamente temos assistido a uma redução dos diagnósticos oncológicos devido ao receio, ao adiamento de consultas, exames e planos de rastreios, com um consequente atraso no tratamento atempado, o que poderá trazer consequências graves para a saúde da população. É, por isso, urgente retomar estas rotinas de saúde e garantir que os doentes não-covid não sejam deixados para segundo plano.

É também um bom momento para lembrar o grande projeto europeu já iniciado do Plano Europeu contra o Cancro lançado pela Comissão Europeia – depois de um período de incubação e recolha de opiniões a vários níveis – e já em início de aplicação.

Neste plano estão definidas diretrizes muito relevantes e que podem ser a solução para superar os atrasos ocorridos nesta fase da pandemia, passando para além das deficiências que já antes se faziam notar.

Estas mesmas diretrizes necessitam de uma divulgação grande entre a população e uma adesão voluntária aos seus princípios básicos, da mesma forma que a luta contra a COVID depende também da nossa decisão.

Em primeiro lugar, é fundamental salvar vidas graças à prevenção sustentável do cancro. A prevenção, tal como as vacinas no caso das doenças infeto-contagiosas, são o principal trunfo pois cerca de 40% dos cancros são evitáveis mediante a adoção de estilos de vida saudáveis: assumir medidas antitabágicas, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, redução da poluição ambiental, reduzir a ingestão excessiva de hidratos de carbono e alargar a vacinação contra o papiloma vírus humano. Para além de um estilo de vida saudável, conhecer os principais fatores de risco e falar abertamente e regularmente com o seu médico são das melhores formas de evitar o aparecimento deste cancro.

Melhorar a deteção precoce do cancro é outra das diretrizes fundamentais. Melhorar a adesão da população aos rastreios existentes do cancro da mama, do cancro do colo do útero e do cancro colo-rectal e, em estudo ainda, contra o cancro do pulmão. A realização de exames de diagnóstico de uma forma regular é fundamental para a deteção da doença numa fase precoce. E o diagnóstico precoce pode salvar vidas! Na maior parte dos casos, se a doença for detetada numa fase inicial, é possível garantir uma elevada taxa de sucesso.

Em terceiro lugar, é essencial a igualdade de acesso relativa ao diagnóstico e tratamento do cancro. Está previsto a elaboração de um registo exaustivo das assimetrias e faltas de equidade em cada país nos acessos ao diagnóstico e tratamento desta patologia. É dever de cidadania denunciar e registar estas faltas de equidade, para que possam ser progressivamente corrigidas. Estão já detetadas percentagens de assimetria da ordem dos 20%, mediante as patologias oncológicas.

Por outro lado, é fundamental melhorar a qualidade de vida dos doentes e sobreviventes do cancro. Estima-se que existam na Europa cerca de 12 milhões de sobreviventes de cancro com algumas sequelas e com dificuldades de reintegração e com necessidades específicas. A par do aumento da sobrevivência média dos doentes oncológicos, a Europa vai esforçar-se por melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes e dos doentes em tratamento ativo contra o cancro de forma a minimizar os efeitos secundários destes tratamentos a curto e a longo prazo.

Na gestão da doença oncológica deve haver uma preocupação não só em aumentar a esperança média de vida e controlar a doença, mas também em reduzir o impacto negativo que a doença e os tratamentos trazem, tentando melhorar a qualidade de vida destes doentes. O acompanhamento clínico periódico é fundamental para o sobrevivente de cancro. O seu médico irá recomendar-lhe um conjunto de medidas para adotar um estilo de vida saudável e para o controlo de possíveis recidivas de cancro.

Todas estas medidas dependem em grande medida da sua divulgação, requerendo uma grande adesão da população, cumprindo os planos de rastreio e exercendo a sua cidadania, reclamando os direitos que têm neste contexto e cumprindo com os seus deveres.

Cada um de nós tem um papel importante na luta contra o cancro.