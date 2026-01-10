Não é com alegria que repito um pensamento recorrente, somos uma pré-civilização.

A ideia de civilização sempre foi ligada a um conjunto de princípios que envolvem leis, valores humanos e equilíbrios de poder. Porém, se tomarmos como base algumas definições contemporâneas de civilização, a conclusão parece clara, somos pouco civilizados. Basta observar as disputas no cenário geopolítico actual para percebermos que estamos longe de alcançar o ideal de convivência pacífica e justa.

Donald Trump, ao iniciar uma guerra comercial com a China, expôs a fragilidade do poder dos Estados Unidos, ao ser neutralizado pela ascensão chinesa no controle das terras raras. Os acontecimentos na Venezuela, mais do que a tentativa de sinalizar o domínio do hemisfério ocidental, foi o sinal dado à China, que controla matérias-primas cruciais, de que os EUA podem interferir nas exportações e no acesso à energia.

Estamos no meio de uma nova Guerra Fria, com a China a desafiar o título de maior potência do mundo. Este é o cenário em que vivemos, um jogo perigoso e esperado, fruto de uma fase da história onde uma eventual transmissão do poder global entre potências pode acontecer.

Neste cenário, fala-se frequentemente sobre a lei internacional, mas poucos compreendem o seu verdadeiro significado. Durante séculos, a lei internacional foi um reflexo das relações de poder entre as grandes potências. Hoje, no entanto, essa ideia já não faz sentido num mundo onde o equilíbrio de poder mudou drasticamente. As potências de hoje, os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Índia, já sinalizaram que estamos a assistir a um novo “Tratado de Tordesilhas”, com novas linhas de poder e influência. A velha lei internacional não é mais do que um verniz de civilidade, uma fachada para uma realidade em que a verdadeira selva geopolítica predomina. Um mundo onde quem tem poder para dissuadir ou lutar, sobrevive.

A Europa, como um conjunto de nações, falhou no objectivo de ser uma potência global. Assistimos ao colapso dos impérios europeus nas duas grandes guerras do século XX. A Primeira Guerra Mundial matou vários dos impérios europeus. A Segunda Guerra Mundial selou o fim das potências europeias de dimensão global. O que temos agora é uma Europa fragmentada, em busca de um novo equilíbrio, mas sem a capacidade de projectar a sua força de forma unificada. E isso é ainda mais dramático quando vemos uma parte significativa da população, incluindo europeus, sem memória do passado histórico e a desejar regressar a um tipo de mundo que só nos pode fragilizar ainda mais.

A União Europeia, como está, não é capaz de garantir uma defesa sólida para os seus valores humanistas, democráticos e multilateralistas.

Sem uma verdadeira federação de Estados, ou o aprofundamento significativo dos poderes das actuais instâncias da União, com um Presidente eleito por todos os europeus de forma directa, que concentre importantes poderes executivos, mantendo o Parlamento Europeu com poderes legislativos e fiscalizadores do poder executivo, dificilmente salvaremos a nossa Europa. Sem isso, está condenada a ser dividida e subjugada pelos novos centros de poder globais.

Uma federação poderá ser o caminho para garantir que a União seja forte no cenário global, defendendo princípios democráticos, direitos humanos e paz.

Um sistema político em que o poder fosse delegado numa presidência executiva, modelada pelo Parlamento Europeu, para que o continente tivesse a capacidade de agir de forma coordenada diante de crises globais. O Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia poderiam dar origem a uma câmara alta do Parlamento.

Não me atirem com patriotismos. Sou, antes de tudo o resto, alentejano. O centralismo que existe em Portugal sempre me atormentou. Basta olharmos para o sistema eleitoral para a Assembleia da República para percebermos como o interior de Portugal é prejudicado por um sistema que apenas valoriza os Cidadãos, esquecendo que sem Território, não existiria Estado. Mas sendo acima de tudo alentejano tenho a humildade de perceber que juntas, as regiões de Portugal são mais fortes. Os Estados Unidos da Europa não significam o fim do Estado Português. Apenas significam que a sua força será uma parte da força da União.

A harmonização fiscal seria importante para transformar a União Europeia numa verdadeira união política com capacidade de acção. Um orçamento europeu robusto e executado pelas instâncias europeias, poderia tornar viável, o caminho no sentido da sobrevivência na actual selva geopolítica mundial.

Ou estamos preparados para algum tipo de esforço, ou vamos ser absorvidos por uma das potências globais. A criação de uma autoridade federal tributária e aduaneira europeia poderia permitir combater a evasão e criminalidade fiscal, simplificar o comércio intra-europeu e reforçar a soberania económica da União. Sem recursos próprios significativos, a UE continuará politicamente frágil; com eles, poderia, finalmente, agir como a potência democrática, humanista e multilateral que afirma querer ser.

Os políticos devem perder o medo de dizer a verdade. Não podem pensar apenas nas próximas eleições, mas sim no futuro dos nossos netos e bisnetos. Parar de pensar nos próximos 2 anos, mas sim concentrar as atenções nos próximos 50 a 100 anos. Se as pessoas não compreenderem a realidade, as escolhas sairão erradas. Não é com medo e com meias palavras que se acordam os cidadãos da Europa para a realidade. Apenas uma federação sólida, ou uma união aprofundada com um governo forte e uma voz unificada, nos permitirá salvar de sermos consumidos pelas potências globais em ascensão. O momento de agir é agora. O futuro da nossa civilização depende disso. As nossas raízes centenárias, a nossa história e o nosso passado poderão um dia ser diluídos ou até esquecidos e isso será um bom sinal, significará que deixámos de ser apenas povos do passado para nos tornarmos, finalmente, uma verdadeira civilização. Não apenas, portugueses, espanhóis, brasileiros ou europeus, mas terráqueos ou, quem sabe, cidadãos da Via Láctea.