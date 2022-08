Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Todo o processo de negociação das grelhas salariais dos profissionais de Saúde revela uma absoluta ausência de aptidão deste Governo para criar soluções políticas adequadas à realidade. Mas é também sintomático da total incapacidade de conceber uma visão estratégica para melhorar de forma efetiva o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde.

O diploma recentemente aprovado, que contempla a possibilidade de pagamento majorado das horas extraordinárias até ao limite de 70 euros por hora em ambiente de trabalho de urgência, afinal nada dá e nada resolve. Pelo contrário, defrauda as legítimas expetativas dos médicos e desvaloriza o trabalho de equipa. Em poucas palavras, trata-se de um anúncio de campanha, que descredibiliza a democracia e degrada a confiança dos cidadãos nas instituições.

Mas vamos por partes. Refere-se, naquele diploma no seu artigo 3º. Nº.2, que “o valor hora do trabalho suplementar a pagar ao trabalhador médico, não pode ser inferior ao que resulte da aplicação das regras estabelecidas no Decreto-Lei nº 62/79, de 30 de março, para a correspondente categoria e posição remuneratória”, nem exceder. Ou seja, valor hora de 50 euros, 60 euros e 70 euros, a partir das horas de trabalho suplementar apuradas, sendo que a determinação em concreto do valor a pagar será determinada pelos conselhos de administração. No mesmo diploma, no artigo 6º, é referido que “os custos associados ao trabalho suplementar e à aquisição de serviços médicos, não podem exceder os montantes pagos a título de trabalho suplementar e de prestação de serviços médicos no último semestre de 2019, corrigidos dos encargos decorrentes das atualizações salariais anuais”.

O diploma é inexequível, vai contribuir para aumentar o conflito e desencadear mais instabilidade. Tem uma norma travão, que não deixa fazer mais horas nem gastar mais, face à despesa no ano de 2019.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Haverá algum hospital em condições de pagar um euro a mais por cada hora extraordinária em ambiente de urgência? Muito dificilmente.

Os hospitais estão dotados de meios financeiros para acomodar a despesa decorrente deste aumento? Os hospitais, que estão obrigados a uma falsa autonomia, não têm dotação orçamental e já gastaram o plafond de horas que propuseram. Note-se que o orçamento dos hospitais, montante aprovado, que não contemplava este pagamento de horas suplementares, é o mesmo que existia no tempo do Ministro das Finanças João Leão.

Acresce que, com os mesmos profissionais, aumenta-se a despesa, sem solucionar os problemas. O atual diploma potencia o pagamento do trabalho em função de fatores aleatórios. Não valoriza, como seria expectável, a qualidade, a quantidade e a complexidade. E não observa os resultados obtidos em saúde.

Tudo isto, agravado pelas circunstâncias da pandemia e da exaustão dos profissionais de saúde, conduz a um progressivo colapso do Serviço Nacional de Saúde.

O mais grave são os danos provocados aos cidadãos em matéria de direito à saúde. Prevenção com rastreios e consultas que não se efetivam, intervenções cirúrgicas, tratamentos oncológicos e exames complementares de diagnóstico, que não acontecem em tempos clínicos recomendados, e uma rede de cuidados continuados e paliativos sem respostas.

Deixemos, de uma vez por todas, de tratar a saúde com mezinhas e pensos rápidos.