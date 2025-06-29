Em Portugal o correto acionamento do sistema integrado de emergência médica (SIEM) faz-se através do n.º europeu de emergência, o 112, o qual está atualmente integrado nos 4 centros operacionais 112 do país (CO 112), localizados no Porto (1), Lisboa (1), Madeira (1) e Açores (1) respetivamente, da responsabilidade do Ministério da Administração Interna e sob gestão da PSP. Todas as chamadas com espectro de emergência médica e/ou aparente necessidade de socorro são posteriormente reencaminhadas para os CODU do INEM ou para as centrais de emergência da Proteção Civil nas regiões autónomas da Madeira (RAM) e Açores (RAA).

Em 2012 o INEM numa perspetiva de padronizar a receção das chamadas provenientes do 112, desenvolveu um sistema de triagem próprio, o TETRICOSY® – Telephonic Triage and Counseling System, um sistema em diagrama de chave dicotómica, cujo atendimento, triagem e acionamento de meios ficou à inteira responsabilidade de técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) e que até à data não possui nem validação científica, nem o envolvimento direto de enfermeiros ou médicos na fase de atendimento, triagem e/ou aconselhamento telefónico das chamadas de emergência médica. Paralelamente, a realidade nacional conta com o SNS24 para onde são remetidas as chamadas consideradas não urgentes, aqui atendidas por enfermeiros. Portanto, a realidade de Portugal Continental nas últimas décadas pautou-se por este paradoxo: chamadas de emergência médica no espectro das situações de risco de vida até às ocorrências urgentes atendidas, triadas e geridas por técnicos e apenas as não urgentes remetidas para os enfermeiros situados no SNS 24.

Em 2012, na RAA, iniciou-se o processo de integração de enfermeiros no atendimento, triagem e gestão das ocorrências de emergência médica, através da Linha de Emergência Médica que culminou com a implementação do sistema de triagem telefónica de manchester (TTA/MTS) em 2013, através do grupo português de triagem (GPT), integralmente gerido por estes profissionais de saúde, resultando em maior segurança, mitigação da linha de risco e poupança de recursos de emergência em função das prioridades, permitindo simultaneamente um adequado acompanhamento, aconselhamento aos cidadãos e em alguns casos o encaminhamento para consultas agendadas em centros de saúde através da linha de saúde açores. Em 2014 os Açores foram galardoados internacionalmente com um prémio de excelência no enquadramento da implementação deste sistema e de enfermeiros na sua central de emergência médica, sendo considerado uma referência europeia. No primeiro ano e meio de atividade dados publicados dão conta de uma poupança de cerca de 400,000 euros na racionalização de recursos de emergência, optimizando a alocação com base num sistema de prioridades fidedigno, robusto, seguro, auditável, reprodutível, cientificamente e internacionalmente certificado pelo Manchester Triage System (MTS), sediado no Reino Unido, suportando-se numa capacidade ímpar de gestão do risco clínico nas chamadas de emergência médica por enfermeiros.

Em 2019, na RAM, a presença de enfermeiros qualificados no atendimento, triagem e gestão das ocorrências de emergência médica também se tornou uma realidade através do Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico (STAT), implementado no serviço regional de proteção civil, tendo o mesmo recentemente seguido e adotado igualmente a triagem telefónica de manchester (TTA/MTS) implementada pelo GPT e peritos internacionais do Manchester Triage System, como modelo de referência e de excelência tal como a sua congénere.

Vamos a dados e números: O INEM de acordo com o seu relatório de meios de 2023 (ainda não disponível a consulta pública de 2024), atendeu 1.514.529 chamadas de emergência, uma média de 4149 chamadas/dia. De acordo com o mesmo relatório, foram acionados 1.422.055 meios de emergência médica inerentes a ocorrências consideradas pelos técnicos como emergentes e/ou muito urgentes. Rapidamente compreendemos que em apenas 6% das ocorrências não foram acionados meios do SIEM, o que corrobora as informações e preocupações relacionadas com o rápido esgotamento de recursos de emergência médica e a pressão referida por alguns corpos de bombeiros na disponibilização de ambulâncias, com base no atual modelo e sistema em funcionamento nos CODU do INEM, deixando claro a fragilidade e a incapacidade em fazer melhor no modus operandi atualmente em curso. Em 78% das ocorrências, as chamadas foram consideradas muito urgentes (P3) resultando em acionamento imediato de meio SBV (ambulância). Por outro lado, consultando dados publicados pela Linha de Emergência Médica do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores em 2023, em cerca de 58,7% das ocorrências foram acionadas ambulâncias como meio de resposta previsto no processo de gestão/resposta após a triagem telefónica executada pelos enfermeiros e meio diferenciado (P1) em cerca de 9% das ocorrências num universo de cerca de 40,000 chamadas anuais. Similar estatística pode ser consultada no Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, com cerca de 60% das ocorrências enquadradas na tipologia P2 com despacho de ambulância e 9% na tipologia P1 com despacho simultâneo de meio diferenciado. Surge naturalmente a questão: Porquê a diferença entre as regiões autónomas e Portugal Continental? A resposta: A presença de enfermeiros diferenciados, com qualificações específicas e um know-how ampliado, associado a um sistema de triagem fidedigno, seguro, eficiente, certificado, com definição clara do risco clínico permite não só estabelecer um plano de resposta coerente como igualmente um acompanhamento e aconselhamento sem precedentes, encaminhando para os recursos da comunidade as situações não urgentes e com isto uma poupança e otimização dos recursos de emergência médica para as zonas de risco definidas pelo mesmo modelo e sistema de triagem. Poder-se-á então fazer melhor em Portugal Continental? Com certeza que sim. O INEM já está dotado do capital humano altamente diferenciado para dar o próximo passo. Falta apenas ter coragem para o dar. Seguindo o modelo de funcionamento e o sistema de triagem telefónica adotado nas regiões autónomas dos Açores e Madeira (TTA/MTS), o qual é igualmente uma realidade e exemplo de eficiência no atendimento, triagem e gestão das chamadas de emergência médica em países como Reino Unido, Irlanda, Nova Zelândia, Holanda, Eslovénia, Canadá, Austrália e Noruega entre outros, com o enquadramento do enfermeiro não apenas para receção de dados dos meios de emergência, mas igualmente para garantir o atendimento, a triagem, o acompanhamento e aconselhamento adequados, mitigando concretamente o nível de risco clínico, aliado a um SNS que porventura permita o agendamento direto de consultas em ULS previamente acordado com os clínicos, não só se conseguiria aliviar os serviços de urgência hospitalares como otimização de processos e consideráveis poupanças em recursos de emergência. Será esta a solução para todos os problemas da saúde em Portugal? Não! Mas com toda a certeza que ajuda resolver alguns.

Será a presença de enfermeiros na triagem telefónica no contexto do atendimento das chamadas de emergência médica em Portugal uma real necessidade ou um cliché? A resposta está à vista!