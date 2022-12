1 Foi há muito tempo que a conheci, algures entre a terra e o céu, voando sobre o grande oceano a que ambas pertencíamos. Uma deste lado do Atlântico, a outra, do outro. Num longo voo entre Lisboa e o Rio, abri um jornal brasileiro e de repente dei com Nélida. A descoberta foi tão forte que consigo hoje rever esse momento como se tivesse acabado de o viver. Inteiro. Um momento raro, cheio, transbordante de espanto e o fulgor, de onde a fábula e a realidade escorriam com o mesmo generoso ímpeto.

Nélida Pinon, escritora e efabuladora mas que nessa hora o jornal ouvia na qualidade de recém eleita primeira mulher para a presidência da Academia Brasileira de Letras (ABL). Suprema honra. Passava-se isto nos idos de noventa do outro século, num arco temporal onde não só eu ia muito ao Brasil como tentava manter-me atenta ao seu ar do tempo político e cultural, sobretudo no Rio, S. Paulo, Brasília. Escrevendo, reportando, entrevistando. Mas ainda não a Nélida Pinon. Lendo porém a “matéria” jornalística que nos apresentava a nova presidente da ABL decidi durante o próprio voo que ela seria prioridade absoluta na estadia carioca. E foi. (Lembro-me até de ter pensado em como a minha irmã Maria José iria gostar de também ler aquele texto, que recortei e trouxe para Lisboa. E gostou).

Como as coisas são. Ou podem ser: a leitura casual de um jornal durante um solitário voo sobre o Atlântico transformou-se por obra e graça de algum duende, na semente de uma fortíssima amizade que, quase de forma instantânea, brotaria dias depois. Florescendo sempre fecunda, sempre com viço, até há dias atrás. Quando sem pré aviso nem despedida, longe do seu berço natal e de seus amigos, ela partiu de um hospital lisboeta, para destino que olhava com o fascínio que pode trazer a incerteza.

2 Dois ou três dias depois da chegada ao Rio de Janeiro, pedi para ser recebida na Academia. Inexplicavelmente apresentei-me mal vestida (alpergatas, bermudas, etc., um disparate que a leveza carioca e o verão tropical nunca explicarão, nem perdoarão). Nelida notou, mas (vim a sabê-lo por ela mais tarde) passou adiante, presa a uma surpresa intrigada: que poderia querer dali uma portuguesa em tão despropositados preparos, numa Academia de Letras e por ela presidida? (Nélida amava Portugal e ainda mais os portugueses. A sua fidelidade era de aço “doublée” do encanto seu verbo cantado. Sabia “a riqueza e plasticidade da língua portuguesa” que achava “opulenta e generosa” e que “nunca falhara a ninguém no Brasil, nem na poesia, nem na prosa”).

