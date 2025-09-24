Sinto que se deve tornar um hábito abrir com notícias da flotilha, por isso aqui vai. A grande notícia de hoje é Mariana Mortágua ter pedido a substituição no Parlamento. Para tal, terá pesado a constatação de que navegar de Barcelona até Gaza é quase tão duro como fazer Barreiro-Terreiro do Paço em dia de greve da Transtejo. Mas não façamos pouco. A decisão é trágica, pois põe fim a uma fase histórica: nunca, como nestas semanas em que o Bloco de Esquerda se viu representado na Assembleia da República por uma cadeira vazia, tinha a contribuição do partido para a vida democrática sido tão produtiva. Foram o pináculo do Bloco, estes dias em que tudo o que podíamos esperar do partido no hemiciclo eram os contributos de um monte de madeira, cola e pregos. Deixa saudades, a cadeira vazia.

(Minuto de silêncio.)

Infelizmente, para o lugar de Mariana Mortágua vai entrar outra pessoa do Bloco de Esquerda. Isto enquanto a substituída deputada única se dedica a uma carreira internacional, disputando um lugar cimeiro na comuna flutuante. Numa altura em que a pequena Greta “Pavel Nedved” Thunberg (para aficionados da bola do virar do século) parece afastada da corrida, mas a já famosa Barbie Gaza ganha protagonismo a cada sunset party em ilhas do Mediterrâneo que passa. Força, Mariana! Portugal, Portugal! Peço desculpa, isto foi inadmissivelmente nacionalista, obviamente fascista, e potencialmente colonialista.

E já que falo de Gaza e colonialismo, que tal o reconhecimento, pelo governo de Portugal, do estado da Palestina? Eu qualificaria o reconhecimento de “tortuoso”. Uma vez que, ainda em julho, o executivo de Montenegro apresentou um conjunto de exigências para reconhecer o estado da Palestina, das quais exactamente zero foram, entretanto, cumpridas. Creio poder dizer que esta decisão, anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi ainda mais tortuosa do que aquela caminhada nocturna de Paulo Rangel pelas vielas de Bruxelas, popularizada na internet.

Claro que, depois, ainda há aqueles pormenorzinhos de Portugal reconhecer um estado terrorista que, escassas horas após o “nosso” gesto de boa vontade, executou mais três “colaboradores de Israel” nas ruas de Gaza e publicou o vídeo nas redes, que mantém há dois anos 50 reféns, e cujos líderes politico-religioso-assassinos amealham tal riqueza que só não são considerados unicórnios porque ocorrem outros nomes de animais muito mais apropriados para os apodar. E, de novo, agora todos: Portugal! Portugal!

Um mérito reconheço a este reconhecimento por parte de um governo que tenho vergonha de reconhecer ter recebido o meu voto. Portugal reconheceu o estado da Palestina e, tumba!, instantaneamente, o genocídio levado a cabo por Israel em Gaza parou. É verdade que o genocídio nunca havia começado. Mas ninguém pode negar que, desde que Portugal reconheceu a Palestina, não há qualquer indício de genocídio em Gaza. Além, claro, daquele “genocídio” que consta do relatório da ONU encomendado a um grupo de activistas, e elaborado, para aí, no intervalo entre as aulas de Raptar Judias II e Introdução ao Estupro de Judias, num qualquer estabelecimento de ensino gerido pela UNRWA e pago com os nossos impostos.

Ao nível dos genocídios cometidos por Israel em Gaza, só mesmos os cancelamentos feitos por Trump nos Estados Unidos da América. Olha o Obama, por exemplo: continua com a conta suspensa no X! Como é possível, um ex-presidente dos EUA ter a conta cancelada, para mais quando inúmeros terroristas continuaram a publicar conteúd… Mentira. A presidência de Trump já leva meses e nada (ainda!) de censurar ex-presidentes nas redes sociais e assim. Até o programa do Jimmy Kimmel, afinal, voltou à ABC. Nem um semi-recôndito show televisivo nocturno, com menos espectadores que inúmeros semi-célebres podcasts, Trump é capaz de cancelar. Quer dizer, vai-se a ver e só ainda não cancelou por não ter encontrado outro conteúdo apalermado-político, ou vice-versa, para o substituir. É alguém fazer chegar à Casa Branca os conteúdos alusivos à pega entre o Isaltino e o Ventura.

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