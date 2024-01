Observando os principais parlamentos e palcos políticos europeus, aquilo que se observa é uma multiplicação do número de partidos políticos que se apresentam ao escrutínio eleitoral. Há uma relação positiva entre a segmentação social a que somos alvo e a quantidade de partidos que são criados. Quanto mais um cresce, mais o outro aumenta. Esta evolução das forças partidárias é particularmente evidente em Portugal e, como em todo o mundo, embora seja mais evidente à direita, também tem acontecido à esquerda. Os diversos partidos políticos tornaram-se caixas de ressonância das suas lideranças, tornando as suas estruturas cada vez mais verticais e recompensatórias de uma lealdade cega que, em alguns casos, faria inveja a certas claques de futebol.

Consequentemente, aquilo a que temos assistido dentro dos partidos, um acantonamento ideológico e doutrinário, em que cada pessoa tem que estar muito bem arrumadinha e igual aos restantes, tem-se traduzido em cada vez mais partidos onde, pasme-se o leitor, está tudo muito arrumadinho. As fragmentações, quer da direita quer da esquerda, são o resultado de desconexões com a realidade civil. Um eleitor de esquerda não quer ter que escolher entre os progressistas, os estatistas ou os federalistas, assim como um eleitor de direita não quer escolher entre o partido dos democratas-cristãos, o dos liberais ou o dos sociais-democratas – e ainda bem. Os partidos, força motriz de uma democracia parlamentar como a portuguesa, beneficiariam de espaços de diálogo internos, por forma a conseguirem tomadas de posição equilibradas e que não antagonizem as pessoas que, estando no mesmo espaço político, não concordam em determinadas matérias. Pelo contrário, aquilo que tem tido lugar são metamorfoses de espaços como congressos em grandes comícios laudatórios. Os locais partidários de discussão deixaram de ser abertos aos eleitores e militantes normais e fecharam-se nas comissões políticas e secretariados nacionais. As pessoas, descontentes, saem e criam a sua própria claque.

Esta arrumação ideológico extremo, resultado do tribalismo político, não só é socialmente perigoso- vejo o meu adversário político como meu inimigo – como politicamente destrutivo. Quanto mais homogéneos forem as diversas forças partidárias, mais intransigentes serão nos seus requisitos e, consequentemente, menos acordos serão feitos em políticas públicas determinantes.

Ora, à primeira análise seria de pensar que a criação de novos partidos, por cidadãos, muitas vezes, anónimos, seria algo positivo. Poder-se-ia dizer que, pelo menos, estes são cidadãos ativos que, por descontentamento com o status quo, decidiram criar as suas soluções. Contudo, mais importante do que pensar na solução, talvez fosse prioritário refletir sobre o problema – o esgotamento das estruturas funcionais dos partidos. Uma pessoa que se torne militante de base num partido com assento parlamentar rapidamente se depara com a dificuldade que é expressar as suas ideias num púlpito. Primeiramente, porque os momentos em que isso pode acontecer são escassos. Depois, porque esses comportamentos são censurados e direcionados para reuniões à porta fechada e reservadas a um núcleo duro de pessoas que vão captando estes locais para si próprios.

Além disto, como se viu em Espanha e agora se vê em Portugal, aquilo que o eleitor vê é uma captação do espaço político-mediático pelo tema dos acordos pós-eleitorais. Não se discute o futuro da saúde, debate-se a viabilização de governos. Não se debatem as grandes reformas económicas, discutem-se composições de governo. Não se analisa o que fazer aos professores, discutem-se moções de censura.

É urgente que os partidos comecem a adotar posturas de maior tolerância, relativamente a quem não subscreve um programa eleitoral a 100%. A nossa democracia, sendo parlamentar,

depende da saúde interna dos partidos e esta, por sua vez, depende da abertura das suas portas à sociedade civil. A sociedade civil não pensa toda da mesma forma, e é bom que os partidos que a representam também não o façam.