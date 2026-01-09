1 É inútil. A esquerda radical nunca aceitará que o povo, esse povo que ela diz defender, vote na direita e se sinta muito bem nessa opção. Aquela esquerda está sempre a libertar o povo, sempre em luta, a luta nunca mais para. E se o povo eleitor assimilar um discurso que ela considera reaccionário, fica desorientada e recorre aos velhos chavões do fascismo e sabe-se que mais. Necessita e necessitará cada vez mais de apresentar a direita como um bando de degenerados, perversos e tarados.

2 É por isso que está implícita na esquerda radical uma tentação antidemocrática. Foi sempre assim: na revolução francesa com a convenção e o terror a que, não esqueçamos, Robespierre chamava «virtude», na revolução bolchevique e em todas a que se lhe seguiram com o seu cortejo de horrores e crimes. A única revolução que foi democrática foi a norte-americana e isso por uma razão muito simples: foi conservadora.

O nosso país não é excepção: de cada vez que ouço falar nos «verdadeiros valores de Abril» já sei que do que se trata é de perseguir, excluir e silenciar. Não há direito à expressão do desacordo com aquela esquerda. Toda ou quase toda a comunicação social portuguesa transmite este ponto de vista, possuída como está por uma verdadeira fúria mediática contra a direita. Quem ousar distanciar-se do discurso esquerdófilo deve ser perseguido, reduzido ao silêncio e até ilegalizado e preso.

3 A tentação antidemocrática daquela esquerda está sempre a vir ao de cima. Ainda há pouco ouvi um esquerdófilo candidato à Presidência da República, cujo nome não fixei, dizer sem pestanejar perante o público eleitor português que se fosse efeito Presidente dissolveria a Assembleia da República que ousasse fazer uma revisão constitucional que lhe não agradasse. É inaudito. Por muito ignorante que ele seja não acredito que não saiba ou que lhe não tenham dito que para se fazer uma revisão constitucional é necessária uma maioria parlamentar qualificada. Qualquer revisão constitucional exprime, por definição, uma larga maioria e é, portanto, necessariamente manifestação da vontade democrática, sendo até por isso que o Presidente da República não pode vetar a lei de revisão. Nada disso importa ao candidato a Lenine sim porque este também dissolveu a assembleia eleita em 1918 porque a maioria não lhe agradava.

4 A esquerda radical portuguesa não quer ganhar nada no plano das ideias. Quer exterminar. Mal tiver oportunidade exercerá a violência dita «necessária» como Saint-Just, mal puder fará do adversário inimigo. Temos um bom exemplo em França com o sr. Melenchon. Sabe-se lá quantos candidatos a Melenchons temos. Sei de vários. E até já pregam a «insubmissão» como ele. E se não se reivindicam, como ele, do criminoso Robespierre, dito «o incorruptível», é certamente porque não sabem quem ele foi.

5 O ódio do esquerdismo à direita está cada vez mais à tona. E é natural porque perdeu qualquer hegemonia ideológica. Numa sociedade democrática e evoluída a hegemonia ideológica é essencial. Mas como é se obtém ela? Não há outra solução senão através do diálogo democrático. E este depende não apenas das convicções mas também da conjuntura política. Com efeito, muitos dos cidadãos de hoje já não vão efectivamente atrás de retóricas apocalípticas e a vulgata esquerdista já não pega: simplesmente não acreditam nas patacoadas e nas falsas promessas que a esquerda lhes vendeu durante mais de cinquenta anos. As glórias do pc sofridas nas masmorras do pide não interessam a ninguém, ninguém acredita que a Igreja quer manter os crentes na ignorância e no obscurantismo, insistir na saída da NATO e da União Europeia é suicidário, do mesmo modo que o é apoiar regimes ditatoriais como os de Maduro e Castro. Afirmar que a sociedade é cada vez mais injusta e desigual é um atentado à inteligência de qualquer pessoa. Por sua vez, o wokismo que tanto mal fez e faz à esquerda democrática, já deu o que tinha a dar. Apoiar a Rússia é perigosíssimo: só para militares reformados com saudades dos seus tempos na uec e cujas fracas cabeças ainda não perceberam que o muro de Berlim caiu e que a Rússia voltou à sua vocação milenar de «terceira Roma», imperialista e religiosa.

Do que a esquerda tradicional precisa é de ir à luta ideológica mas com novas ideias. É curioso que eu, que não sou de esquerda, não estando apreensivo, tenho pena dela. É que a vejo abatida, pouco moralizada, triste, atrás de líderes acacianos, campeões da banalidade, que não têm absolutamente nada para dizer. Valem-lhe umas greves da função pública e similares, de vez em quando, para a encorajar, e uns escândalos nas hostes da direita para a confortar e fazer esquecer os muitos que os seus líderes protagonizaram.

6 Mas como aquela esquerda não tem nem terá ideias novas a divulgar não lhe vejo grande futuro. Onde se pode agarrar? Ao esquerdismo, receita cada vez mais vulgar. Mas o wokismo, como disse, já não pega e arrisca-se até a desencadear uma reacção muito forte que ninguém sabe onde vai parar e que só a prejudica. O melhor é fugir dele como da peste. O pós-colonialismo também não serve pois que é evidente para todos que as nações africanas e outras que chegaram, muito justamente, diga-se, à independência, na sua maioria em vez de evoluírem, involuíram e o argumento que a culpa foi nossa não convence ninguém. Bem pode o actual Presidente, em fim de mandato, pedir desculpas e propor compensações que já ninguém o leva a sério. Desenterrar o tão esquecido pan-africanismo? Mas este não era de esquerda, antes pelo contrário, era nacionalista e logo foi abandonado em nome das virtudes do mercado e da globalização. O apoio ao terrorismo islâmico, por sua vez, não é solução que convenha: na verdade, nem os mais ferozes dos anarquistas violentos de fins do século XIX se teriam lembrado de confundir a acção directa anti-burguesa com a morte dos «infiéis» cristãos, nem estavam à espera de compensação num prometido Além e sabiam que as suas consequências criminosas pesavam muito e reforçavam a direita, que lhes não perdoou. Talvez apelar ao sentimento de rebeldia da juventude? Mas a juventude de hoje está é preocupada com as suas qualificações profissionais de modo a garantir um lugar apetecível no muito difícil e cruel mundo da concorrência profissional. Esta visão individualista e crua das coisas chegou à juventude do nosso país com trinta anos de atraso mas chegou e não augura nada de bom para a esquerda. Mesmo os jovens que em dada altura eram de esquerda logo deixaram ou deixarão de o ser quando chegarem ao exigentíssimo mercado de trabalho. E, que tal, já em desespero da causa, tentar ressuscitar um Cristo desta vez arvorado a apóstolo da luta contra o imperialismo romano, ao lado dos pobres e oprimidos, já com um pé em Gaza e redentor do eng. Guterres? O universalismo das escrituras não o permite. O esquerdismo serve-se agora de uma mistela quase religiosa de multiculturalismo, defesa dos imigrantes, ecologismo radical, neo-feminismo, insultos à herança ocidental, wokismo, anti-semitismo e quejandos, como se tudo isto fosse o horizonte cultural do nosso tempo. E na falta de base operária não tem outro remédio senão virar-se para a pequena burguesia urbana, seu único adepto, que tenta radicalizar. Para tanto aposta no facilitismo das ideias que apregoa, na falta generalizada de cultura crítica e na ignorância a que o ensino oficial condena hoje a maior parte dos alunos. É uma receita poderosa: facilitismo, impreparação e ignorância. Tudo a postos para a intolerância e o fanatismo.

7 A hegemonia política e ideológica da direita é manifesta. O que resta então? Eis o problema. Dar um passo atrás, como aconselhou Lenine, é perigoso porque o risco é o de nunca mais se darem dois passos em frente. Eu não apostaria.

Talvez pregar de novo o «socialismo democrático», receita já velha mas ainda não sepultada. O pior é que mais de cem anos de história europeia e mundial ensinaram-nos que o socialismo democrático se é socialista não é democrático e se é democrático não é socialista. Eis a questão. E uma democracia «avançada a caminho do socialismo», pregada entre nós por um major com pretensões intelectuais chamado Melo Antunes, o que não é desmerecer o papel apaziguador que teve num momento difícil da nossa história, não colhe porque não era senão outra versão do que acima ficou.

Uma solução poderia ser deixar de ser esquerda mas continuar a dizer que é. Mas este expediente de prestidigitação é sempre transitório e não é sério. Em política só se pode ser maquiavélico até certo ponto e não mais. Outra seria funcionar pela negativa; a esquerda seria aquilo que a direita não é. Mas jogar à defesa em política não é sistema. A direita sabe-o muito bem: conquistou pelas ideias e não pela passividade.

8 Outro aspecto existe a dificultar, e muito, as coisas. A direita cultural está de volta, ao fim de décadas de perseguições e insultos. E a esquerda não tem propostas ideológicas e culturais viáveis. A esquerda clássica desde há décadas que é humilhada e derrotada; foi a denúncia do estalinismo e dos crimes comunistas, foi a hecatombe ditatorial dos regimes comunistas, foi a queda do muro de Berlim, foi em suma, toda esse rol de horrores que fez o comunismo real e a consciencialização do que ele de facto foi.

Sim, porque nos escaparates já se não vislumbram as obras do Lenine editadas pela Academia das Ciências da antiga URSS, nem os clássicos do marxismo, nem sequer a vulgata estalinista. O que se vê é literatura de cordel que é a que convém aos novos «antifas». Como o fascismo desapareceu inventou-se um difuso substituto emocional, rastilho do insulto e da intolerância. A ignorância e o fanatismo unem e reconfortam no interior de novas tribos. No retrato já não se veem musculosos operários de mão dada com opulentas camponesas mas sim jovens com a peculiar toilette tribal.

Mesmo que este último refúgio esquerdista, a que a própria esquerda tradicional é cada vez mais sensível, infelizmente, tenha dado alguns frutos, resta saber até quando.

Para quem, como eu, conhece os princípios do materialismo histórico e do dialéctico, o folclore esquerdista tem os dias contados. Sem uma sólida e homogénea base social de apoio e sem interesses próprios, a consciência que tem das coisas é falsa e volúvel.

De modo que a situação não é brilhante. A esquerda tradicional, a continuar a ser esquerda, ou se reinventa, depois de muita autocrítica, ou entra em prolongada letargia. Seja como for, se continua a namorar o esquerdismo não vai longe. E vai demorar tempo e nada será como dantes. À falta de melhor, a esquerda tradicional portuguesa está cada vez mais aberta ao esquerdismo. O caminho fácil do ódio e da maledicência espreita.