Para nós, aqui no Observador, este ano teve mais do que 12 meses. Só pode, porque aconteceu mesmo muita coisa.

A 25 de fevereiro, apenas um dia depois do começo da invasão russa, o João Porfírio e a Cátia Bruno entraram na Ucrânia. O editor de Fotografia e a jornalista de Internacional do Observador tinham saído de Lisboa na madrugada anterior. Levavam na mala coletes à prova de bala, capacetes, conservas e barras energéticas — sabiam que iam estar algum tempo em locais perigosos. Mais tarde, a Cátia foi substituída pelo diretor adjunto Pedro Jorge Castro, a que se seguiu o editor de Sociedade e Internacional Carlos Diogo Santos. No total, o João Porfírio ficaria 75 dias na Ucrânia. Graças a eles, os leitores do Observador e os ouvintes da Rádio Observador puderam seguir o que se passava na guerra através de um ponto de vista próprio.

Esse trabalho seria premiado internacionalmente. A reportagem multimédia sobre Andriivka, que contava os 30 dias da violenta ocupação russa de uma pequena aldeia na Ucrânia, ganhou o Gabo, o mais importante prémio de jornalismo ibero-americano. Esse trabalho e um outro feito no terreno em Kharkiv foram ainda distinguidos no European Newspaper Awards, que elegem o que de melhor se faz no design de jornais europeus.

A nossa série de entrevistas sobre saúde mental também receberia uma menção honrosa dos prémios de jornalismo da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. As conversas do Labirinto, conduzidas pela subdiretora Sara Antunes de Oliveira e pela editora da rádio Carla Jorge de Carvalho, são feitas com tempo e têm ajudado a dar visibilidade a um dos principais problemas dos nossos tempos.

