Para se conseguir a introdução de uma qualquer alteração ao texto constitucional, o Bundestag germânico precisa de reunir dois-terços de votos favoráveis. Como desde logo se depreende, trata-se sempre de uma questão de grande relevância política, e a sua ocorrência é muito rara.

São momentos que transformam dramaticamente o dia-a-dia do parlamento, mesmo se abundando as sessões animadas no seu seio: também aqui se verifica, como pela Europa fora, uma razoável oferta de formações partidárias que fazem ouvir a sua visão particular sobre as múltiplas questões que se convencionou serem parte da competência dos deputados.

Essa excecionalidade voltou a acontecer há dias, e foi Friedrich Merz,Chanceler alemão eleito – e ironicamente líder de um partido ideologicamente advogando as contas bem feitas e a resistência a extraordinários gastos pelo Estado – , o grande vencedor da sessão. Foi aprovada , com os dois terços dos votos , a proposta para anular o limite inscrito na Constituição respeitando o teto de despesas autorizado no orçamento do Estado, e dessa forma permitida uma despesa faraónica com o primeiro intuito de reforçar, modernizar e redimensionar a capacidade militar e de defesa da Alemanha, tudo numa perspetiva europeia e ocidental.

Merz sentiu que a extrema agressividade do homem do Kremlin e, paralelamente, o pensamento crescentemente reticente de Trump relativamente à prossecução de uma partilha de tarefas ´as always ` entre os Estados Unidos da América e os aliados europeus , tornavam urgente uma resposta proporcional à dimensão dos reais desafios que a Rússia nos coloca.

Nas suas palavras « A Alemanha está de volta», percebe-se a dimensão do empenhamento de Merz : enquanto país com a mais forte economia da Europa e com uma população também ocupando o primeiro lugar inter-pares, a Alemanha cumprirá com determinação o seu dever de solidariedade no quadro de afirmação comunitária contra os desmandos guerreiros comandados por Moscovo.

Esta espetacular volte-face representará – após uma hesitante e tímida tentativa do precedente chanceler social-democrata – uma revolucionária rutura com a regra geral de moderação igualmente defendida pela ex- Chanceler Merkel – que não gosta de Merz, e ele devolve-lhe esse desafeto – com os seus ´pequenos passos`.

Com esta nova liderança política, inaugurar-se-á, tudo indica , uma nova e descomplexada etapa neste país ainda marcado, oitenta anos após o termo da guerra de 39-45, por uns resquícios de pacifismo obrigatório das suas gentes. Será finalmente rompida uma tradição norteada por duas realidades paralelas : ser uma assumida grande potência económica, e no plano militar, fazer-se esquecer sob a generosa proteção dos USA .Essas duas premissas foram válidas e oportunas, mas estão datadas : já não correspondem à situação hoje em vigor : economicamente, o ciclo da abundância e do garantido bem-estar caducou. Não obstante a sua persistente e relativa supremacia a nível europeu, a Alemanha não cuidou do seu futuro, encontrando-se agora numa fase de difícil, longa e necessária reconquista de uma competitividade entretanto desaparecida pela conjugação de fatores negativos, como nomeadamente, a sua extrema burocracia, a situação degradada das suas infraestruturas, o´ outono ` demográfico, a sua política energética iniciada com as opções erradas do consulado merkeliano, o seu atraso na digitalização, a reconversão da indústria automóvel.

Em simultâneo, o eventual desaparecimento ou substantiva diminuição da influência e presença norte-americana no contexto militar obriga agora a um profundo reformular da estratégia e meios a ativar . Mesmo que, até ver, a Aliança Atlântica continue a funcionar, o caminho escolhido por Friedrich Merz está já definido: a Alemanha autonomiza-se do seu padrinho todo-poderoso.

Está tudo por concretizar, mas acredito que o que se passou no Bundestag poderá ter ajudado decisivamente à criação de uma nova Europa , sempre democrática, que bem precisa de líderes que convoquem e convençam as populações que, afinal, há muito que estão à espera de sinais positivos que vençam o sentimento difuso de decadência e pessimismo que há tempo demais se instalou nas nossas cabeças.

Nesta hora em que Macron vive a derradeira fase da sua vida presidencial, e em que a viabilidade de Marine Le Pen – após vários episódicos gorados de candidatura à Presidência da República -, se ver eleita para o Eliseu surge cada vez menos como uma hipótese meramente académica, as nuvens não desaparecerão do horizonte. Mas estou em crer que essa é mais uma razão para desejarmos que tudo corra de feição ao Chanceler eleito Merz : alles gute!