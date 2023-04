Estive num funeral na passada quarta-feira. Deus chamou o João David Santos, com quem cresci em acampamentos e encontros baptistas. Conhecíamo-nos pelo menos desde 1989. Não termos sido amigos próximos não me impediu de tantas vezes me sentir inspirado pelo exemplo do João David. Ele era daquelas pessoas que muda o ambiente com a alegria. A força da sua presença nem era tanto pelas graças que dizia, mas pela graça que trazia. Quando o João David chegava, chegava a alegria com ele.

Lembro duas ocasiões: em meados dos anos 90, no Acampamento Baptista em Água de Madeiros, São Pedro de Moel, o João David fez uma imitação do João Baião numa tarde de jogos e teatro (as desejadas “tardes sociais”) que se tornou de antologia. Imaginem mais de uma centena de jovens a rir a bom rir com uma versão evangélica do Big Show Sic. Tive a oportunidade de conhecer, anos mais tarde, o João Baião num programa da RTP. Pessoalmente ele corresponde à melhor imagem que sugere na TV: é mesmo um exemplo de boa disposição e boa educação—atenciosíssimo. Mas, para ser sincero, o João David ainda era um João Baião melhor do que o próprio João Baião.

Recentemente, o João David tornou-se o responsável por esse mesmo Acampamento Baptista. Em mensagens sucessivas de WhatsApp relatava cada novo projecto, cada nova obra, cada nova iniciativa. Com ritmos comunicativos assim, muitas vezes somos tentados a silenciar as notificações, como se fossem spam informativo. Mas, por alguma razão, até quando era institucional (e o João David conseguia ser muito institucional), ele era inspirador. Como é que se consegue uma combinação destas? Deus tinha dado ao João essa mistura improvável de protocolo e profusão—era um exuberante executivo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.