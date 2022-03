Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A expressão ‘reformas estruturais’ arrepia-me. Qualquer cidadão normal fica logo alérgico.”

António Costa, 4 de abril de 2017, Rádio Renascença

1 António Costa conseguiu algo impensável: uma maioria absoluta que lhe permite executar um programa como quiser e entender. E quando pensávamos que Costa iria finalmente revelar-se, formando um Governo com alguns dos melhores do país em cada área, eis senão quando o primeiro-ministro prova que o seu modo “alérgico” face às “reformas” é algo definitivo.

A personalidade política de Costa sempre foi marcada por uma grande dificuldade em rodear-se de pessoas que lhe consigam dizer que pode não estar sempre certo. Costa prefere os indefetíveis (mesmo que medíocres) aos independentes (mesmo que faça parte dos melhores). E é por isso que, em 17 ministros, escolhe 11 dirigentes do PS. Se formos aos 38 secretários de Estado, a proporção aumenta.

Dos sete independentes do Governo, há uns não são propriamente independentes. Àparte da questão formal, homens como Pedro Adão e Silva são tudo menos independentes. Por outro lado, João Gomes Cravinho, Ana Abrunhosa, Catarina Sarmento e Castro vêm do governo anterior e Costa e Silva já colaborava com Costa na elaboração de uma estratégica para o Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Apenas Elvira Fortunato e Helena Carreiras são claramente surpresas e não estão ligadas ao PS.

Em suma: este é um Governo ao serviço do partido — precisamente o oposto do que o país necessita.

2 Com o afã de cumprir a sua promessa de reduzir o tamanho do Executivo, António Costa cometeu diversos erros que poderiam ser evitados se tivesse olhado para o passado, nomeadamente para o Governo Guterres.

A dada altura do seu mandato como primeiro-ministro, António Guterres decidiu dar muito mais poder a Joaquim Pina Moura e João Cravinho (país de João Gomes Cravinho), elevando ambos à categoria de super-ministros. Assim, Pina Moura, um ex-comunista e um ex-delfim de Álvaro Cunhal, acumulou as pastas das Finanças e da Economia no segundo Governo Guterres, enquanto que Cravinho ficou com o então chamado de Super-MEPAT — o ministério que recebeu Transportes, Habitação, Planeamento e Administração do território no primeiro Governo Guterres.

Moral da história: Cravinho e Pina Moura perceberam rapidamente que aquelas promoções não eram mais do que presentes envenenados. O caso mais dramático acabou por ser o de João Cravinho, que saiu sem honra nem glória do Super-MEPAT.

É precisamente este o perigo em que incorre Mariana Vieira da Silva. Não está em causa a sua capacidade mas sim o contexto em que a ministra da Presidência está inserida. Acumular todo o trabalho de coordenação legislativa do Executivo com o acompanhamento profundo sobre a execução dos fundos europeus do PRR e ainda ter a Administração Pública sob a sua alçada — é muito trabalho para uma pessoa só.

3 Luís Marques Mendes e Paulo Portas davam corpo às vozes que, mal descobriram que António Costa iria ter sob a sua alçada direta a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, regressaram às velhas teses de que o primeiro-ministro quer ir para presidente do Conselho Europeu em 2024/2025, após o fim do mandato do belga Charles Michel.

Como não consigo vislumbrar o que poderá acontecer daqui a dois anos, só posso dizer que tenho sérias dúvidas. Mesmo. Costa abandonará um governo de maioria absoluta a meio do mandato? E, mais importante do que tudo, desistirá de ultrapassar Cavaco Silva como o primeiro-ministro que mais tempo esteve no Governo? Simplesmente, não acredito.

Costa não reformará um décimo e, mais importante do que tudo, nem apresentará os resultados minimamente semelhantes em termos de desenvolvimento económico e social promovidos pelos governos cavaquistas. Mas ficará para na história. É o que basta para um político como Antóni0 Costa.

4 Certo é que o novo Governo é anunciado quando o Eurostat confirmou que a Polónia e a Hungria ultrapassaram Portugal no ranking dos países com melhor PIB per capita da União Europeia. Não é propriamente uma grande surpresa. Em 2015 já tinha ultrapassado pela Estónia, Lituânia e Eslováquia.

Ou seja, neste momento só a Roménia, Letónia, Croácia, Eslováquia, Grécia e Bulgária estão atrás do nosso país. Portugal está a 26% do poder de compra da média da União Europeia mas a distância face à Roménia e a Grécia é muito curta: varia entre os 27% e os 35% da média europeia. E Portugal continua a crescer menos do que muitos daqueles países.

O grande foco das políticas públicas deveria ser como impedir esta queda vertiginosa para a cauda da UE, ficando par da Bulgária. O grande problema é que a população não parece muito interessada em ouvir soluções para recuperarmos o caminho do crescimento claro e sustentado.

Ou melhor, ao dar uma maioria absoluta a António Costa, os portugueses concordaram com a estratégia de alocar à administração pública uma boa parte dos 50 mil milhões de euros que vamos receber da UE nos próximos anos. O PS quer promover o milagre de que investindo em mais Estado, de que contratando mais funcionários públicos, vamos conseguir ter uma economia mais rica e com mais riqueza para distribuir pela comunidade.

Fazer do Estado o centro do investimento de fundos europeus que deveriam servir para modernizar o tecido produtivo do país, fazer do Estado uma entidade mais moderna e digitalizada do que as empresas — esta é uma teoria que carece de comprovação face aos resultados que se prende obter.

5 De acordo com um estudo pós-eleitoral do ISCTE e do Instituto Ciências Sociais, cerca 12% dos eleitores que votaram PS estão desagradados e muitos deles decidiram o sentido de voto à última hora. Um dado a reter para o futuro e cruzar com outras sondagens.

Há um facto incontornável que se coloca em todas as maiorias absolutas: a corrupção e o abuso de poder tendem a aumentar. Se isso se se verificar, os 12% terão um crescimento exponencial.

