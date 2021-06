Quem não quer um lugar ao sol? Aproxima-se o tempo de férias. A expectativa ansiada está à porta. Durante meses a fio foi sendo adiada a vontade de parar e desfrutar de um tempo de descanso e/ou festa, consoante os apetites e modo de satisfação de cada um. Afinal, uns só esperam estender a toalha numa praia tranquila e outros o convívio entre amigos na esplanada com música de fundo.

Os tempos difíceis estão a amenizar e os dias longos já conquistaram as andorinhas esvoaçantes e os nossos sorrisos. Quando se tem o vislumbre da evasão, ganha-se uma bolsa de oxigénio mental. É mais do que necessário que possa acontecer tal.

Depois de tempos confinados, é merecido olhar novos horizontes. A sensação de escape liga-se à sensação de leveza. É importante poder usufruir do descanso merecido. Depois de um tempo de esforço acumulado, é importante o desligar da rotina. Para arejar a mente. Afinal, não quebrar a rotina de trabalho e permitir-se a dias de descanso, faz mal à saúde física e psicológica. Sabemos como os níveis de cortisol podem aumentar e as dificuldades de atenção, falhas na memória e estados de irritação e ansiedade podem ser desencadeados pelas dificuldades sentidas a partir do frenesim do dia-a-dia.

Procurar actividades prazerosas é a única forma de afugentar pensamentos ruminativos e preocupações. É necessária uma distância, mais do que física, uma distância mental, para nos desconectarmos das coisinhas do dia-a-dia. E tal pode passar pelo absoluto ócio do não fazer nada até nos entediarmos. Quiçá, a partir do tédio, ganharmos ideias novas com o que nos pode entusiasmar e entreter. Depois do descanso do guerreiro, é bom descobrir novos interesses e recarregar baterias, ocupados com o que nos dá gosto.

É certo que é muito importante interromper o ciclo dos hábitos e esforços de trabalho para poder ultrapassar a fadiga que tal azáfama provoca. Até porque a distância pode trazer saudades de voltar a algumas rotinas. Como pode igualmente relativizar alguns problemas associados e permitir recriar reajustes para voltar melhor, com decisões mais eficientes e equilibradas de modo a auto-preservar o bem-estar.

Por mais que se corra com gosto, cansamo-nos. Há que retemperar energias para voltar depois refrescados e com a motivação renovada para repegar, de mangas arregaçadas, nas nossas responsabilidades diárias. Voltar com novas perspectivas, ganhas pelo benefício do distanciamento, e com vontade, mais vigor, de as colocar em prática para um novo ciclo.