1 O contexto geopolítico no qual se insere a manobra militar norte-americana “Operation Midnight Hammer” de 21 de junho de 2025, que visou as três centrais de processamento militar de urânio do Irão – Isfahan, Fordo e Natanz – consta claramente do comunicado conjunto Franco-Germano-Britânico dirigido ao Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica: em 11 de junho de 2025, o Irão já tinha conseguido urânio enriquecido suficiente para fabricar nove bombas atómicas.

2 A operação norte-americana envolveu, para além de vinte e quatro mísseis de cruzeiro “Tomahawk” lançados por submarino contra Isfahan, cento e vinte cinco aviões militares, incluindo sete bombardeiros B-2 Spirit carregando quatorze bombas “GBU-57 Massive Ordnance Penetrator” (MOP) fabricadas especificamente para atingir as centrais subterrâneas de Fordo e Natanz.

A intervenção foi meticulosamente planeada por uma obscura agência secreta norte-americana – “Defense Threat Reduction Agency” (DeTRA) – que vigiou e examinou a central de Fordo ao longo de quinze anos, desde o início da sua construção em 2009; avaliou as condições geológicas em que estava a ser edificada no interior da montanha; determinou o poder explosivo necessário para a sua destruição; e desenhou e construiu as MOPs com capacidade, cada uma, para penetrar mais de 60 m de concreto reforçado e dotadas de um poder explosivo equivalente a onze toneladas de TNT. Cada MOP pesa cerca de quatorze toneladas, tem cerca de seis metros de comprimento e oitenta centímetros de diâmetro.

O estudo intensivo do desenvolvimento das MOPs pela DeTRA implicou, durante algum tempo, que esta agência fosse a maior utilizadora de horas de supercomputadores nos EUA.

As quatorze MOPs foram carregadas nos B-2 na base aérea de Whiteman, Missouri, EUA, e transportadas aproximadamente dez mil e quinhentos quilómetros a fim de chegarem aos respetivos alvos. Em Fordo, foram usadas doze MOPs, seis das quais entraram precisamente no orifício deixado pela bomba anterior, de forma atingir a central de centrifugadoras situada a 90 metros de profundidade. A duas restantes foram empregues em Natanz.

Reagindo a notícias alegando que os objetivos não teriam sido atingidos, o Presidente Trump informou que, se necessário, bombardearia novamente o Irão para impedir que obtivesse bombas nucleares.

O Pentágono informou também que, para além do Irão, a DeTRA tem sob vigilância outras centrais nucleares situadas em diversos países não divulgados.

3 Em termos regionais, a operação norte-americana afastou decididamente o espectro da posse de armas nucleares pelo Irão que impendia sobre Israel, cuja utilização o ataque terrorista do Hamas, de 7 de outubro de 2023, tornara significativamente mais plausível. Este ataque causou mais de mil e duzentas vítimas e cerca de duzentos e cinquenta reféns, tendo sido considerado o mais sangrento da história de Israel e o mais mortal para os judeus desde o Holocausto. Segundo o Wall Street Journal, nas semanas anteriores ao ataque, cerca de quinhentos membros do Hamas e de outros grupos terroristas islâmicos receberam treino militar no Irão, proporcionado pela Guarda Revolucionária Iraniana. O WSJ reportou também que numa reunião em Beirute, no dia 2 de Outubro, cinco dias antes do ataque, diversos responsáveis de segurança iranianos deram “luz verde” a esse ataque terrorista.

4 No âmbito da proliferação nuclear, as repercussões da operação norte-americana estendem-se, no entanto, muito para além do conflito israelo-iraniano.

Facilmente se deduz que, se prosseguisse o programa iraniano, iria ocorrer uma corrida ao armamento nuclear no Médio Oriente, com muitos países sentindo-se incentivados a acompanhar a escalada nuclear iraniana, desde a Arábia Saudita até à Turquia, passando pelo Iraque e Síria.

Além do Médio Oriente, outros países com aspirações nucleares em todo o mundo foram desincentivados pela intervenção norte-americana, que desencorajou significativamente a proliferação nuclear. Recorde-se que, entre os países que não assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares se encontra o Paquistão, a Índia e a Coreia do Norte.

O aviso do Pentágono de que a DeTRA vigia outros locais onde se encontram materiais suscetíveis de fabricação de bombas atómicas serviu de aviso sério aos países com aspirações nucleares.

5 A operação norte-americana teve ainda outras repercussões para além do contexto nuclear global. Sinalizou à Europa e ao mundo que os EUA se encontram profundamente atentos ao que se passa no cenário internacional e afastou, consequentemente, a ideia de isolacionismo norte-americano de que era acusada a atual administração. Isto teve efeitos imediatos no continente europeu, onde se sentia uma certa “orfandade” transatlântica devido à conjugação da diminuição do apoio norte-americano à Ucrânia – que chegou a ser interpretada como quebra de solidariedade no seio da Aliança Atlântica – com a “guerra das tarifas” de Donald Trump. Em Portugal, um candidato presidencial chegou a apresentar como um dos motivos principais para a decisão de avançar a “instabilidade” e “situação preocupante” criada pela eleição de Donald Trump, porque “hoje não sabemos quem são os amigos e os não amigos”.

O alívio que se sentiu na Europa com a intervenção decisiva norte-americana no Irão restaurou a confiança na liderança transatlântica norte-americana e permitiu à Europa encarar a Rússia sem receio de se ver abandonada. Isso criou condições para o reatamento do diálogo europeu com Moscovo, que a Europa já não tem receio de encarar sozinha, como se viu na decisão de Macron de telefonar a Putin passado dia 2 de julho, reatando um diálogo interrompido desde 2022 e trazendo novas esperanças para uma solução negociada do conflito ucraniano. No telefonema de cerca de duas horas de duração, os temas principais foram o Irão e a Ucrânia.

6 Em relação a Portugal, a “Operation Midnight Hammer” realçou o papel dos Açores na operacionalização de quaisquer manobras norte-americanas através do Atlântico, salientando a importância estratégica de Portugal na projeção de força norte-americana para a Europa e Médio Oriente.

Conclusão

A complexa intervenção norte-americana que pôs fim ao programa nuclear militar iraniano não teve apenas consequências a nível da não proliferação, antes sinalizou ao mundo que a nova administração norte-americana não é isolacionista, nem se afastou da vigilância do cenário internacional ou renunciou ao papel de superpotência com interesses globais. Pelo contrário, continua atenta e até mais decidida do que a anterior a intervir nos assuntos mundiais.

Os escassos seis meses da nova administração permitem antecipar uma “Trump Doctrine 2.0” de intervenção externa, que se pode resumir aos seguintes pontos:

– Procura de soluções negociadas para os conflitos regionais, servindo de “mediador interessado e interventivo”, mas envolvendo ativamente os atores regionais, como se verificou no caso da “Guerra dos 12 dias” entre Israel e Irão, mas também no conflito entre a R. D. do Congo e o Ruanda;

“No boots on the ground” na mediação de quaisquer conflitos;

Identificação da China como adversário principal, reconhecendo-lhe a qualidade de “peer competitor” com capacidade e intenção de ameaçar o território norte-americano e os principais interesses nacionais dos EUA no Indo-Pacífico;

Admissão de que os EUA não têm recursos suficientes para levar simultaneamente a cabo a dissuasão eficaz de uma guerra no Pacífico e suportar um conflito com a Rússia;

Priorização da obtenção de uma paz negociada na Ucrânia, atribuindo aos europeus um papel determinante na ajuda a Kiev, e retomando o diálogo com a Rússia;

Manutenção inequívoca dos compromissos com a OTAN, inclusive o guarda-chuva nuclear na Europa;

Intervenção proativa, inclusive militar, para evitar a proliferação nuclear;

Recuperação da ideia reaganiana da “Strategic Defense Initiative”, criando um escudo antimíssil protetor de todo o território norte-americano;

Manutenção da supremacia económica global através de:

– Recuperação da credibilidade e prestígio económico através do controlo dos principais indicadores económicos norte-americanos – diminuição da dívida externa, do deficit comercial, e da inflação;

– Reciprocidade nas tarifas alfandegárias;

– Aposta na energia fóssil barata e abundante;

– Manutenção da vantagem tecnológica global; e

– Abandono da energia verde ineficiente e do catastrofismo das alterações climáticas, saindo do Acordo de Paris de 2015.

A intervenção proativa na mediação dos conflitos do Próximo Oriente e da Europa Oriental tem vindo a criar um novo patamar geopolítico global de liderança moral dos EUA, que é prometedor em termos de manutenção da paz global, embora persistam situações regionais de conflito potencial que podem desestabilizar todo o globo, especialmente na Ásia, entre a China e Taiwan. Este será o “ultimate challenge” da atual administração norte-americana, definidor da forma como imprimirá a sua marca na história.

CADMI- Centro de Análise D. Maria I