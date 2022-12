O governo decidiu conceder mais um bónus, desta vez são 240 euros distribuídos por um milhão de pessoas. O objectivo é aumentar o défice porque de repente este voltou a ser positivo e bem visto. É curioso como, por mais que se amontoem as dificuldades, o PS acaba por arranjar uma forma de tornar mais fácil a governação do Estado. Porque é mais fácil distribuir esmolas que implementar medidas que permitam o enriquecimento do país.

Os socialistas conseguiram nestes 7 anos um feito extraordinário: um equilíbrio das contas públicas com despesa alta, impostos elevados e aumento da dívida pública. O feito é anormal porque deturpa o que se pretende com o rigor nas contas e dá cabo da vantagem dos excedentes orçamentais. Na verdade, estes servem para que o Estado reduza a sua dívida e baixe os impostos. No entanto, e porque as contas certas do PS não se devem a uma reforma pública, mas a arranjos circunstanciais não há margem para isso. Nem para reduzir dívida nem baixar impostos. E o resultado inesperado é um Estado mais gastador, mais exigente e mais endividado. Um Estado menos capaz que suga cada vez mais os cidadãos.

Apesar de tudo, o espaço de manobra dos governos PS reduziu-se. Até 2011 o segredo mágico para que Portugal saísse da estagnação eram as obras públicas. TGV, aeroporto em Lisboa, mais auto-estradas, obras nas escolas para incentivar o mercado da construção civil, empresas campeãs nacionais e grandes projectos de interesse nacional. Depois de ultrapassada a quase bancarrota em que essas artes mágicas do socialismo nos enfiaram, o segredo passou a ser ‘segurar as pontas’ para não deixar cair o edifício. Logo que voltou ao governo, o PS manteve os impostos e inventou mais taxas; cativou despesa necessária para serviços sociais, mas não mexeu na estrutura. Com os juros a zero as contas equilibraram-se sem que o Estado tivesse mudado uma vírgula no seu funcionamento. A sua sobrevivência passou a implicar um controlo cada vez mais apertado da economia (da vida das pessoas) e a criar dificuldades nos negócios da áerea que resta que é o turismo. Fora isto restam os nómadas digitais. O tão proclamado desígnio nacional (um vício salazarista que os socialistas alegremente adoptaram sem que se apercebam do que representa essa ironia política) reduz-se a pouco mais que isto.

