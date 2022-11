Na passada terça-feira, começou a contagem dos votos das eleições intercalares norte-americanas. Todos os representantes da Câmara dos Representantes federal, um terço dos senadores do Senado federal, vários governadores estaduais, milhares de representantes das assembleias legislativas estaduais e outros milhares de cargos executivos e judiciais vão a votos. Os E.U.A. utilizam um processo eleitoral arcaico, desenhado para um tempo muito anterior à nacionalização e federalização da política, reforçadas durante o longo século XX, no qual cada estado é constitucionalmente responsável pelas suas próprias regras eleitorais. Cada estado tem as suas próprias leis sobre recenseamento eleitoral, voto antecipado e voto postal, assim como prazos diferentes de começo e fim de contagem dos votos. Na prática, temos 50 eleições distintas, algo que considero obsoleto e deficiente, pois gera uma situação em que direitos políticos essenciais relativos aos mesmos órgãos federais são, de jure e de facto, diferentes entre cidadãos do mesmo país.

Assim, no momento em que escrevo, não disponho ainda dos resultados eleitorais finais. No entanto, sabemos já muita coisa. A maioria apertada do partido Democrata na Câmara dos Representantes parece ter dado lugar a uma outra maioria apertada do partido Republicano na mesma Câmara, estimando-se que estes consigam eleger cerca de 224 representantes e os primeiros 211. No Senado, as coisas estão ainda mais incertas, sendo provável que continue igualmente repartido em 50 senadores para cada partido, o que corresponde a uma maioria do partido do Presidente, pois o Vice-Presidente tem o voto de desempate. No entanto, é possível que, quer os Republicanos, quer os Democratas, consigam ainda uma maioria de 51 ou 52 lugares, dependendo dos resultados que saírem do Nevada, do Arizona e da segunda volta da eleição para senador da Georgia em Dezembro.

