Não é politicamente correto da minha parte escrever estas breves linhas. Tenho plena consciência disso. O corpo ainda repousa quente. Mas, como no caso da morte de Otelo Saraiva de Carvalho – dadas as devidas distâncias – não me permiti esquecer o seu papel enquanto mentor e ator das FP 25 de Abril, agora também não me permito deixar passar certos comentários e atitudes de Jorge Mario Bergoglio.

Reconheço que vou contra a corrente e, muito provavelmente, serei criticado; malgrado, se os existencialistas têm razão, somente aquando da morte de um homem ou mulher, podemos verificar e avaliar a sua herança e o seu carácter. Com toda a honestidade é o que tentarei fazer. Trata-se de uma reflexão acerca do real valor e conduta do recentemente falecido Papa Francisco.

Acredito que outros se abstêm de semelhante exercício por vergonha ou por orgulho: se os primeiros não querem ser acusados de reacionários ou de ter simpatias – ou de ser membros – da Opus Dei, os segundos por não desejarem reconhecer que simplesmente não apreciam este Papa e a sua política. Também acredito que outros se mantêm em cima do muro; afinal, este mundo terreno é adornado por vários cinzentos. Outros, por fim, querem evitar uma questão que acham fraturante, um pouco à semelhança dos primeiros fiéis da Igreja primitiva, que pretendiam adiar a escolha entre a circuncisão e o prepúcio. Avancemos.

Não vou olvidar as coisas positivas que Francisco nos legou (assumo-me como católico – só enquanto tal me parece legítimo avaliá-lo): um carácter apelativo e uma simpatia ímpares, aliados a um discurso simples e direto (apelidado por alguns de abertura). No entanto, são precisamente nesses pontos fortes que residem os seus defeitos e pontos fracos. Passo a explicar: o seu carácter, a sua forma de ser e de estar, permitem alcançar um público mais alargado, de onde não excluo alguns crentes mais descontentes com o rumo da Igreja nos últimos anos, mas também muitos ateus e agnósticos que, tendo a clara intenção de prejudicar e maldizer os católicos e o catolicismo, veem nessa idiossincrasia um ponto acessível e, portanto, mole, dando azo à expressão vocal de falsas, táticas e estratégicas concordâncias; o mesmo vale para a sua simpatia que, acolhendo todos por igual, fiéis e infiéis, se dão aso a que aqueles cresçam na fé, permite igualmente a que estes cresçam na malícia; finalmente, o seu discurso, claramente dirigido às bases, oferece a ideia de um simplismo da Fé, quando desde o início, e já com São Paulo, existiu uma preocupação teológica e filosófica de plantar nos espíritos um fundamento e uma solidez racionais do amor a Deus. Não há dúvida que, como qualquer religião do Livro, o catolicismo apoia-se na fé – todavia, não é legítimo esquecer o papel da Razão, pois é o que permite um equilíbrio saudável e estável do crente, completamente ausente do islamismo (assente e espalhado pela espada) e do judaísmo (baseada na ideia do povo escolhido).

A meu ver, uma justa e avalizada apreciação do Papa Francisco não pode deixar de estar refletida na comparação direta com João Paulo II: a pedra de toque da relação e atitude perante o comunismo e o marxismo em geral. A minha consciência não permite que passem em branco as palavras proferidas perante um milhão de jovens nas últimas Jornadas da Juventude (e muitos mais, de todas as idades, através dos média), ocasião em que se referiu aos comunistas. Então, talvez inspirado por alguns participantes mais radicais do Concílio Vaticano II, Francisco afirmou que a conduta destes devia servir de exemplo para os católicos, isto é, devia ser imitada pelos verdadeiros cristãos – pelo povo de Deus – na sua quotidianidade. Fiquei aterrorizado ao ouvir da boca do Sumo Pontífice, do líder da Igreja Católica Apostólica Romana, tal avaliação acerca das terríveis práticas levadas a cabo pelos diferentes tipos de comunistas ao longo da História (e ainda hoje) que resultaram na morte de milhões de inocentes, através de purgas, genocídios, perseguições, guerras e vinganças pelo mundo fora. O sangue dos milhares de mártires e o exemplo de outros tantos santos de Cristo merecem uma reação oposta. Os marxistas – “a religião é o ópio o povo” – sempre perseguiram a Santa Igreja e os seus fiéis. Como Papa, logo uma pessoa culta, tem a obrigação de condenar qualquer tique vindo dessas hostes. São João Paulo II, ainda por cima tendo sentido na pele os seus efeitos nefastos, jamais teve dúvidas acerca dessa ideologia, combatendo-a até ao fim dos seus dias. Uma dúvida que fica, pelo menos a mim, é se o Papa, além da simpatia pelos comunistas, partilhava a sua ideologia. Se aquelas afirmações são um sintoma. Espero que não. No entanto, não posso esquecer a vez em que participei numa iniciativa levada a cabo por alguns professores (nitidamente de esquerda) da Universidade Católica (realço que sem o aval da mesma) em que durante as horas em que durou o evento, mantiveram as suas participações e preleções nesse âmbito, escusando e ilibando qualquer beneplácito por parte de Francisco para com o marxismo. No mínimo, estranho.

Para finalizar, resta-me chamar a atenção para os muitos crentes na Fé que acreditam e acreditaram na justeza das ações e decisões de Francisco. A sua intenção é e será sempre de louvar. Compete àqueles que detêm mais profundo conhecimento das suas implicações denunciar os perigos e abrolhos em que repousam. Olhando para o futuro, o próximo Papa terá uma tarefa difícil pela frente: como lidar com o aggiornamento de Francisco? Assumindo ou renunciando, prosseguindo ou esquecendo? E como lidarão os fiéis? Transpondo o muro? Derrubar o muro parece-nos impossível, a neutralidade é um luxo que os mortais não se podem oferecer.