Portugal regressou do Algarve, trazendo consigo os problemas que – ano após ano -atormentam o país neste breve interregno de tempo até chegarmos ao período dos jantares de Natal. Falo, naturalmente, do Orçamento de Estado, do encerramento de urgências, dos eleitoralismos autárquicos e, está claro, a falta de professores na escola pública.

Sobre o último, parece haver sempre pouca elasticidade nas soluções de curto prazo. Por um lado, é verdade que este Governo teve um papel importante para serenar os ânimos na escola pública, com medidas tão relevantes como justas (ex: recuperação do tempo de serviço dos docentes) e que promete resolver o problema insólito da falta de dados sobre onde, quando e quem está sem professor a certas disciplinas.

Por outro lado, falta originalidade e flexibilidade para solucionar – a curto prazo – o problema (quase) inevitável dos horários por preencher. Trago um “penso rápido” para este problema: porque não usar os meios digitais disponibilizados às escolas e aos alunos? Porque não garantir, temporariamente (durante 1, 2 meses – até preencher horários em falta), aulas online com várias turmas a assistir em simultâneo? Porque não dar uso a auditórios que muitas vezes podem albergar 2 ou 3 turmas para garantir que ninguém está sem aulas? Porque não gravar aulas que podem ser assistidas pelos alunos mais tarde?

Naturalmente, estas soluções podem não ser viáveis em todas as escolas – mas tendo em conta os distritos e as disciplinas mais afetadas – tudo leva a querer que muitas das escolas com horários por preencher são de dimensão relevante, existindo professores desses mesmos grupos disciplinares a lecionar turmas do mesmo nível das que se encontram sem aulas.

Atente no seguinte exemplo ilustrativo. Uma escola onde, para a disciplina de Matemática, existem 2 professores a lecionar 12º ano. Cada um com 2 turmas, e cada turma com 3 aulas semanais (lecionam, cada um, 6 aulas por semana ao 12º ano). No entanto, existe uma quinta turma sem professor de matemática, e por isso sem aulas à disciplina – 3 vezes por semana. Uma solução flexível e aplaudida por Mill, seria ter uma aula online, por semana, que juntasse as 5 turmas no Zoom (ou outra qualquer plataforma). Depois desta aula, de cariz potencialmente mais teórico, cada uma das 5 turmas ficava ainda com 2 aulas – um total de 10 aulas para distribuir pelos 2 professores (5 a cada), que poderiam alternar, semanalmente, quem leciona a sessão teórica online. No fundo, neste exemplo, cada professor dá menos aulas no total, e todas as turmas têm as 3 aulas. O custo? Uma única aula online.

As escolas devem ter toda a autonomia para poder implementar soluções de curto-prazo como a que apresento. Se houve algo de positivo que a pandemia trouxe ao ensino (público) foi a sua capacitação digital: os alunos receberam portáteis, as escolas foram equipadas, os professores tiveram intensa formação digital. É muito contraproducente que não nos possamos servir destes avanços para encontrar soluções temporárias para o problema das turmas sem aulas. Aliás, ainda mais estranho é que se possa rejeitar estas soluções para alunos de secundário que, em 1-2 anos, defrontar-se-ão com sistemas semelhantes nas universidades.

Soluções como um regime híbrido online-presencial exigem esforço criativo por parte das direções, voluntarismo dos professores, e responsabilidade dos alunos. Ainda assim, confrontados com um problema tão sério, a escola pública deve procurar soluções ágeis para proteger os seus maiores beneficiários: os alunos e as suas famílias.