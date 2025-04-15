Os socialistas optam por políticas que aumentam a despesa pública para resolverem os problemas, a AD escolhe a redução da receita fiscal e apoia-se no sector privado. Assim se poderiam resumir os dois programas eleitorais. Os eleitores podem de facto escolher duas estratégias distintas no dia 18 de Maio, uma mais de centro-esquerda, outra mais de centro-direita, uma com menos Estado, outra com pelo menos o mesmo Estado.

O caminho que a AD escolhe para resolver os problemas do país apoia-se fundamentalmente no sector privado, enquanto o PS escolhe mais a via do Estado, através da despesa pública. Um, a AD, promete menos impostos – exatamente porque pretende também envolver menos a despesa pública nas soluções dos problemas -, o outro, o PS, é mais comedido na redução de impostos, o que é consistente com a sua escolha de centrar no Estado a solução de problemas como a Saúde e a Habitação.

Colocando de parte a discussão de quanto custam as promessas de cada um dos programas, os dois acabam por assumir compromissos com impacto orçamental. A AD por via da redução da receita, o PS através de um reforço da despesa. Vejamos alguns exemplos nos principais problemas que o país enfrenta neste momento, como a Habitação e a Saúde.

Na Habitação, as duas principais promessas dos socialistas são o apoio à renda e o reforço do parque habitacional público com financiamento da CGD – que, se for por via dos lucros, significa menos dividendos para o Estado. A AD propõe parcerias público-privadas e construção para a arrendar, apoiando-se basicamente no sector privado. Na Saúde, os socialistas prometem o reforço do SNS, o PSD/CDS, mais uma vez, aposta no sector privado e social.

No domínio da segurança e imigração as diferenças são igualmente bem identificáveis, encaixando-se na clássica divisão direita/esquerda. A AD promete valorizar a autoridade, o PS quer apoiar a formação em direitos humanos. Na imigração, o foco da AD está no controlo de fronteiras, enquanto o PS dá relevo à integração com políticas de acolhimento e inclusão.

E claro, nos impostos as diferenças são as que mais se notam na separação direita/esquerda, com um mais interventivo do que o outro e a preferir actuar nos impostos indirectos. A AD promete reduzir outra vez o IRS – 500 milhões por ano durante a legislatura, perfazendo dois mil milhões de euros – e diminuir o IRC, ainda que de forma menos ambiciosa do que no seu programa de 2024 – agora a descida será para 17% para as grandes empresas e 15% para as PME a realizar de forma gradual. Os socialistas escolhem “IVA zero” para um cabaz alimentar e reduções de IRC para empresas que investem e aumentam salários.

Quando se faz o exercício – com recurso ao ChatGPT – de identificar as expressões mais frequentes em cada um dos programas, é interessante que “social” vence o primeiro lugar nos dois, mas a segunda posição cabe a “empresas” no caso da AD e “público” no PS. Ou seja, todas as perspetivas que usemos para olhar para os dois programas conduzem-nos à mesma conclusão: o PS promete políticas públicas com maior presença do Estado do que a AD. A dita viragem à direita de Pedro Nuno Santos só pode ter validade se comparamos com o passado, mas não neste confronto com Luís Montenegro.

Mas onde os dois programas mais divergem é naquilo que esperam que seja a evolução da economia nos próximos quatro anos. A AD é muitíssimo mais otimista nos números, mas também nas mensagens, de tal maneira que não se encontra uma única vez a palavra “tarifas” no seu programa. No do PS há quatro vezes tarifas, referindo-se à guerra comercial aberta pelos Estados Unidos.

Fonte: Programas eleitorais do PS e AD; Banco de Portugal e Conselho das Finanças Públicas

Nas previsões de crescimento da economia, os socialistas seguem de perto as previsões do Banco de Portugal apresentadas no Boletim Económico de Março, e estão marginalmente acima do exercício mais recente divulgado pelo Conselho das Finanças Públicas. Em contrapartida, a AD afasta-se de todas as previsões, vendo o país a crescer cada vez mais, ultrapassando os 3% em 2028. A explicação numérica está no consumo e no investimento, que a AD vê muito mais dinâmicos que o PS. O que alimenta essa dinâmica, sem ser a via da redução de impostos para o caso do consumo, é difícil de perceber, especialmente no actual contexto de incerteza.

O optimismo da AD é ainda visível nas perspetivas orçamentais. Contrariando as previsões do Banco de Portugal – de Dezembro – e do Conselho das Finanças Públicas – mais recentes – a equipa de Luís Montenegro diz-nos que vamos ter excedentes orçamentais até 2029, incluindo no ano de 2026, quando o uso do PRR explica as projeções daquelas duas instituições. O PS é também aqui mais prudente, embora não se cole, como acontece nas previsões de crescimento, ao que prevê o Banco de Portugal.

Fonte: Programas eleitorais do PS e AD; Banco de Portugal e Conselho das Finanças Públicas. *Previsões do BdP são de Dezembro de 24

Em termos gerais, a AD corre mais riscos de falhar nas previsões ou nas promessas. A redução da receita fiscal, por via da diminuição dos impostos, a par do efeito de arrastamento do aumento dos gastos públicos com pessoal, expõe o plano de Luís Montenegro a uma derrapagem orçamental, que pode ser mais significativa caso se venha a confirmar a recessão global induzida pela guerra comercial de Trump. Numa recessão, como sabemos, diminui a receita fiscal e contributiva, e aumenta a despesa. Voltar atrás na redução de impostos, também sabemos, é política e socialmente muito doloroso. Mesmo que a equipa da AD esteja apostada no efeito de choque na oferta da redução de impostos sobre as empresas, isso leva tempo e pode ser atrasado pela falta de confiança instalada com as políticas de Trump e os problemas da União Europeia.

Desse ponto de vista, o programa do PS corre menos riscos. Podendo igualmente falhar nas suas promessas de mais habitação e saúde públicas, não fazer tem custos políticos mais reduzidos do que ter de recuar numa redução de impostos. Apesar disso, a redução do IVA para zero no cabaz alimentar é um desperdício de receita, lição que o PS já devia ter aprendido com a redução do IVA na restauração. Valia mais usar esse dinheiro – 500 milhões de euros nas suas contas – para apoiar as famílias mais frágeis ou os idosos.

Seja como for, e porque ninguém adivinha o futuro e os programas eleitorais são exercícios de conquista de votos, estamos perante duas abordagens diferentes de políticas públicas, uma com mais Estado do que outra.